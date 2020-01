Češi řeší slevy stále méně, jde jim víc o kvalitu, říká odcházející ředitelka Slevomatu | info.cz

Čím to, že právě Češi ze všech okolních národů slyší na slevy nejvíce?

Myslím si, že příčin je více. Jistě na tom má svůj podíl vytvoření tržní ekonomiky a liberalizace cen v 90. letech. Jako jeden z hlavních faktorů ale vnímám vysokou konkurenci na trhu. V Česku je v rámci střední Evropy nejvíce hypermarketů a supermarketů na hlavu, v rámci Evropy pak nejvíce e-shopů na hlavu. Podíl nákupu ve slevách tak může postupně snížit rozšiřující se trend menších lokálních či specializovaných prodejců.

Na jedné straně průzkumy ukazují, že bez slev si jako národ nedokážeme nakupování už moc představit, na straně druhé s tím, jak společnost bohatne, stále více preferujeme kvalitnější služby a výrobky.

Spotřebitelé obecně začínají více řešit složení a kvalitu výrobků. Díky uživatelským hodnocením mají navíc přístup k informacím, týkajícím se kvality, snadnější než kdy dříve. Pokud se zvýší poptávka po kvalitnějším zboží, kde je ale zároveň stále vysoká konkurence, prodejci zareagují snížením cen.

Jak výrazně a jakým směrem se během vašeho šestiletého působení ve Slevomatu proměnily preference spotřebitelů ohledně zlevněných nákupů?

Spotřebitelé méně řeší výši slevy, těm vysokým už ani nevěří. Jde jim primárně o koncovou cenu, poměr „cena/výkon“. Zároveň dávají před nejnižší cenou přednost důvěryhodnosti a spolehlivosti prodejce a komfortu při nákupním procesu. To znamená i šíři nabídky, tedy možnosti pořídit vše na jednom místě, nebo si službu rovnou při nákupu rezervovat.

Neustále rozšiřujeme stávající klíčové segmenty, o které je mezi zákazníky největší zájem. Plánujeme pokrýt nabídku středomořských dovolených, rozšířit nabídku luxusních netradičních zážitků, ale zároveň mít širokou nabídku lokálních služeb a zážitků i v menších regionálních městech.

Jak často jsou slevy, které zadavatelé vaším prostřednictvím nabízejí, na hranici finanční výhodnosti? Jak často nabízejí v těchto akcích zboží a služby pod své náklady?

Toto téma s našimi partnery vždy řešíme. Je potřeba si ujasnit, zda u nás partner dělá marketingovou propagaci, a je to pro něj tedy marketingový náklad, nebo zda nás využívá pravidelně jako prodejní kanál. Pak je samozřejmě potřeba nastavit spolupráci tak, aby pro partnera byla dlouhodobě profitabilní. Není výjimkou, že s námi partneři spolupracují kombinovaně – tedy například když potřebují zpropagovat novou službu nebo vykrýt slabší sezonu, udělají marketingovou akci, která je pro spotřebitele cenově výhodnější, a ve zbytku roku pak pracujeme s vyšší prodejní cenou.

Slevomat charakterizujete jako „inspirační a zážitkový server“ – místo, kam by si lidé měli zvyknout chodit pro inspiraci, když se rozhodují, jak budou trávit svůj volný čas. Jak si na tento pohled veřejnost zvyká?

S transformací propozice jsme postupně začali pracovat před pěti lety. Neděláme tedy náhlou revoluční změnu, pro uživatele jsme se skrze kvalitnější služby při nákupu zážitků a dovolených a širší nabídku napříč všemi segmenty inspiračním portálem stali. Poznáme, že se nám to daří, díky neustálému přílivu nových uživatelů, kdy jsme loni měli téměř 300 tisíc nových zákazníků, a zároveň díky loajalitě těch stávajících.

Tvrdíte, že Slevomat nevnímáte primárně jako slevový portál, ale jako součást české e-commerce scény. Jsou tak pro vás větším konkurentem spíše firmy jako Mall, Alza či Amazon, než menší tradičnější konkurenti, kteří vyrostli na slevovém byznysu?

Na poli inspiračního portálu jako takového jsou pro nás konkurencí Google nebo Facebook, které mohou být pro lidi nepřímým zdrojem tipů, jak s volným časem naložit. Ale zároveň je to jakékoliv alternativní využívání volného času – jako třeba sledování televize.

Když to, v čem jsme nejsilnější, rozdělíme, u každé byznysové vertikály vnímáme jinou konkurenci. V rámci cestování je to Booking.com nebo už i Invia.cz, u lokálních služeb to pak jsou rezervační portály či zážitkový portál Alegria.cz.

Měl by podle vás původní, „grouponový“, koncept Slevomatu v dnešní době ještě šanci uspět na českém trhu?

Trh slevových portálů, který se zde během pouhých několika měsíců vytvořil a čítal stovky hráčů, si následně mezi českou společností vytvořil velmi špatnou reputaci kvůli desítkám subjektů, které zkrachovaly a poškodily tak poskytovatele i uživatele. Jakýkoliv nový koncept, který by byl postavený primárně na slevě, by tak měl velmi špatnou výchozí pozici.

Které nejzásadnější události v letošním roce Slevomat čekají?

Plánujeme dál rozvíjet náš produkt v cestování, abychom jej co nejvíce přizpůsobili potřebám uživatele a ten se nemusel přizpůsobovat produktu, jako tomu bylo dříve. V rámci cestování už je možné navolit si počet dní, osob, pokoje, proto budeme pracovat na tom, aby tuto možnost poskytlo co nejvíce hotelů. Zároveň letos uvedeme flexibilní ceny pro různé termíny. Nabídku v cestování opět značně posílíme, a to především v rámci střední a jižní Evropy a Středomoří.

V segmentu služeb se zaměříme na posílení nabídky v regionálních městech, rozšíření nové kategorie Výjimečných zážitků, jež je velmi oblíbená mezi zákazníky, kteří hledají dárek. V segmentu produktů se budeme zaměřovat na optimalizace v rámci doručování zboží.

Jak si Slevomat za loňský rok vedl finančně? A jaké je očekávání pro letošní rok?

Slevomat loni na obratu rostl meziročně o 18 procent. I přes značné investice jak do nových kanceláří, tak do posílení managementu a odborných pozic, se dařilo meziročně navýšit zisk. Slevomatu se tak i nadále daří růst dvouciferným tempem a zároveň zdravě investovat do jeho dalšího rozvoje. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v letošním roce.