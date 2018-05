Čína jako Svatý grál. České firmy dělají v Říši středu velký byznys, láká je nenasycený trh

„Čínské dveře se světu neuzavřou, ale naopak se otevřou ještě více,“ řekl nedávno čínský prezident Si Ťin-pching manažerům globálních firem jako Apple, Ford či Walmart. V kontextu amerických protekcionistických opatření dal jasně najevo, že jeho země chce být světovému byznysu otevřená. Alespoň na čínské poměry.

Každodenní realita čínské otevřenosti vůči světovému byznysu je ale v praxi poněkud komplikovanější, než je ze slov čínského prezidenta na první pohled patrné. Na základních faktech to přesto nic nemění. Čína stále představuje trh více než jedné miliardy potenciálních zákazníků a tamní bující střední třída chce utrácet své yuany. A to za západní zboží, které je často vnímané jako to prestižnější.

„Jedná se o obrovský trh, který vlivem dlouhodobého růstu navyšuje svou kupní sílu,“ říká na adresu nejlidnatější země světa hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. „Oproti západním trhům je čínský trh nenasycený a vlivem stále ještě relativně nízké ceny práce vhodný pro přímou výrobu.“

Jednoduchou rovnici si stále častěji uvědomují i české firmy. Na Čínu se například silně orientuje společnost Home Credit, která patří do portfolia skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. „Čínský byznys se stal primárním motorem profitu skupiny,“ přiznává společnost ve svých posledních výročních zprávách. Právě v Říši středu se loni objem nových půjček téměř zdvojnásobil na 13 miliard eur, celosvětově přitom firma poskytla úvěry za 20,5 miliardy eur.

Stoprocentní expanzi má ale v plánu i další česká firma – mladoboleslavská Škoda Auto. Ta v zemi loni prodala 325 tisíc vozů, asi o 2,5 procenta více, než v předchozím roce. Do budoucnosti nicméně počítá s mnohem smělejším růstem. „Čína je pro nás zcela nejpodstatnější trh, kde už nyní prodáváme přes 300 tisíc vozů ročně,“ říká pro INFO.CZ předseda představenstva automobilky Bernhard Maier. „Letos zde pokračujeme v intenzivní produktové ofenzivě, přicházíme s novým modelem Kamiq, který brzy bude následovat i další model z kategorie SUV. Do roku 2020 tak chceme zdvojnásobit naše prodeje v Číně na 600 tisíc vozů ročně.“

Mezi další české firmy působící na čínském trhu pak patří například Škoda Electric, která v březnu 2014 podepsala kontrakt za více než 1,1 miliardy korun na dodávku elektrických pohonů a motorů pro 40 souprav metra do sedmimilionového města Su-čou. Mateřská Škoda Transportation, kterou nedávno koupila Kellnerova PPF, podepsala v červnu 2013 kontrakt s firmou CSR Sifang z třímilionovém města Čching-tao na východě Číny. Poskytla jí desetiletou licenci k technologiím na výrobu až 400 tramvají Škoda ForCity (15T) a hodnota zakázky může dosáhnout až pěti miliard korun.

Do Číny nyní míří i další české firmy. Na jaře například česko-slovenská investiční skupina Penta oznámila, že na tamní trh vstoupí se svou sítí lékáren Dr.Max. „Vidíme v tom velký potenciál, z pohledu zákaznické zkušenosti jsou čínské lékárny za těmi evropskými o deset, patnáct let pozadu. V tomto ohledu tam prostor pro zlepšení jednoznačně existuje,“ uvedl zakladatel investiční skupiny Marek Dospiva.

Čína však není jediným asijským trhem, který je pro ambiciozní české firmy lákavý. „Zajímavá by v tomto ohledu mohla být i Indie, která má přes 1,2 miliardy obyvatel a angličtinu jako úřední jazyk. Ta navíc na bouřlivý ekonomický růst zatím čeká a může tak přinést zajímavé obchodní příležitosti,“ uzavírá Křeček.