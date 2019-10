V Česku vybudoval síť bitcoinmatů, teď chce investor Stránský expandovat do Evropy | info.cz

Píše se rok roce 2013. V Africe umírá Nelson Mandela, jeden z nejničivějších tajfunů všech dob Haiyan právě pustoší Filipíny a cena kryptoměny bitcoin je na dnešní poměry směšných 200 dolarů. Podnikatel Martin Stránský v té době také začíná uskutečňovat svoji vizi a budovat v Česku síť bitcoinmatů – tedy bankomatů, které směňují bitcoiny za peníze a naopak.

„V té době jsem si z Ameriky objednal první tři a doufal, že budu vědět, co s nimi. Vypadal jsem tehdy možná trochu jako blázen. Lidé tehdy moc nevěděli, co to ten bitcoin vlastně je, a já zase netušil, jestli ty přístroje vůbec budou fungovat, zda je dokážu zapojit,“ vzpomíná Martin Stránský na první kroky. Nakonec měl jiný problém. „Nikdo je nechtěl umístit k sobě do obchodu, lidé se jich báli,“ vzpomíná. „Napsal jsem tehdy doslova tisíc e-mailů a naprosto bez výsledku.“

První přístroj dovezený ze zámoří nakonec putoval do nově zřízeného informačního centra WBTCB. „Až s dalšími přístroji se nám podařilo prorazit do obchodních domů, tak, jak jsme si to plánovali.“ Nejdřív přístroje zamířily do Slovanského domu, později do brněnské Vaňkovky. „Tam jsme se dostali ale jenom proto, že tamní obchodní partner vůbec netušil, co nabízíme a chtěl to vidět zblízka. A když už jsme tam přijeli, tak jsme také zůstali.“ Nyní má Stránského firma po Česku přes 40 bankomatů na bitcoin...

„Bitcoinmatů!“ opravuje mě rázně Stránský. „Ten název jsem sám vymyslel. Čapek měl svého robota, já jsem přišel s tímto slovem.“ O lidech, kteří přístroje v Česku a na Slovensku využívají, má poměrně přehled. „Většinou jde o muže, fanoušky technologií mezi 25 a 50 lety s vyšším vzděláním a nadprůměrným příjmem,“ vysvětluje investor. Zato otázku na obrat, který Češi v zařízeních na koupi kryptoměny měsíčně protočí, nechává bez odpovědi. „Zveřejňujeme pouze agregovaná data ze všech našich služeb a to jsme měli v roce 2017 asi sto tisíc transakcí.“

Na Polsko!

Od startu Stránského podnikání se cena bitcoinu projela na opravdu divoké horské dráze. Z přibližně dvou set dolarů, za které se komodita (striktně vzato bitcoin není měna) prodávala v roce 2013, se vyšplhala na 20 tisíc dolarů ke konci roku 2017, což u mnoha Čechů spustilo kryptoměnovou horečku. „Byl to opravdu silný růst. Když si vezmu, že ještě v roce 2016 jsme mívali obrat asi 10 milionů měsíčně, tak v prosinci 2017 jsme se dostali na tržby 250 milionů,“ ukazuje na spekulační apetit Čechů Stránský, který nabízel několik produktů spojených s nejznámější kryptoměnou – kromě bitcoinmatů i směnárnu Easycoin, kryptoburzu Bitstock nebo prostřednictvím partnerství s Expobankou možnost, jak nakupovat kryptoměnu přímo prostřednictvím internetového bankovnictví. Při marži mezi dvěma a pěti procenty šlo o výnosný byznys.

Od dob dvacetitisícového bitcoinu už však nějaký čas uplynul. Cena kryptoměny v minulém roce v obavách před další technologickou bublinou spadla až ke třem tisícům, následně znovu povyrostla na současných asi osm tisíc dolarů. „Za rok 2018 nám tržby padly o 25 procent na 750 milionů korun, letos se nejspíš opět o něco málo sníží. Já se na to ale dívám optikou toho, že ještě tři roky zpátky jsme měli obrat 160 milionů,“ glosuje Stránský. Silná volatilita bitcoinu ho také netrápí. „Ono moc neexistuje aktivum, které by neustále jen rostlo – podívejte se třeba na akcie firmy NWR, které se při primárním úpisu prodávaly za 400 korun, dnes jsou bezcenné. Já jsem na výkyvy zvyklý a technologii, na které je bitcoin založený, věřím. Ostatně, sázím na to svou firmu.“

Ne všichni však sdílejí Stránského optimismus ohledně světlých zítřků bitcoinu. Třeba na letošním davoském fóru, kde diskutují světoví byznysmeni a politici o aktuálních výzvách, zaznívaly obavy, že kryptoměna míří ke dnu. A odborníci stále upozorňují na některé nedořešené otázky. Například na to, že těžba bitcoinu spotřebovává stejně energie jako Česká republika, že si kryptoměnu vzhledem k anonymitě oblíbili zločinci či na fakt, že jde o poměrně nepraktický způsob, jak v restauraci zaplatit třeba za kávu.

„Na tom posledním problému už se pracuje, vzniká zde technologie takzvaná Lightning network, která by měla eliminovat zdržení transakce i poplatky,“ vysvětluje investor, který se připravuje na expanzi do okolních států. Dostat se chce do Maďarska i Německa, aktuálně má však v hledáčku především Polsko. „Tam se chceme dostat do klasické bankomatové sítě i na pošty. Pokud se nám to podaří, o dost zvětšíme náš zásah,“ uzavírá Martin Stránský s tím, že by úspěšnou expanzí získal přístup asi do třech tisíc polských bankomatů sítě Euronet.