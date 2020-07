Klusová: V Karviné jsou na Vojtěcha naštvaní. Mají pocit, že se na ně všichni vykašlali | info.cz

Jak se v těchto dnech vyvíjí situace na Karvinsku?

Podle včerejších dat máme na Karvinsku 64 nových případů koronaviru, což je v kontextu extrémních přírůstků z posledních týdnů spíše uměřenější číslo, málo to ale také není. Celkem je tady okolo 1700 pozitivních případů. Nárůsty tedy stále máme; je pravda, že se to šíří především v rodinách havířů, ale je podle mě jen otázka času, než to pronikne dál. Například manželky horníků tu pracují v sociálních službách, v lázních, odkud se to může rozšířit.

Proč se lokální ohnisko v dolech na Karvinsku vůbec objevilo?

Pokud by všechno fungovalo tak jak má, nedošlo by k tomu. Problém je, že doly jsou pro vznik takového ohniska skutečně ideálním prostředím, těžko můžete na šachtě dodržovat nějaké dvoumetrové rozestupy, efektivní pokyny hygieniků; na to se tam opravdu nehraje. Nejde přitom jen o situaci pod zemí: ti lidé jsou spolu v těsném kontaktu, když vyfárají, jdou do hromadných sprch, jsou v uzavřených prostorách. Vysoké nárůsty případů koronaviru jsou tak spojené především s tím, že se včas neuzavřely doly, sekundárně pak s nedostatečným testováním. Horníci na dole ČSM totiž byli prvně testováni jen rychlotesty, které mají relativně malou spolehlivost, a když se to následně u části z nich zopakovalo prostřednictvím průkaznějších PCR testů, zjistilo se, že je asi 20 procent havířů pozitivních. Problém je, že na dole ČSA se zatím otestovalo jen 60 zaměstnanců namátkově.

Jaké jsou tedy údaje o testovaných hornících?

Z asi osmi tisíc zaměstnanců OKD (které prostřednictvím společnosti Prisko ovládá ministerstvo financí, pozn. red.) jich podle mých informací byly otestovány jen asi dvě třetiny. To je problém, protože poté, co se rozhodlo, že OKD dočasně utlumí svůj provoz, ti netestovaní lidé vyjedou na dovolenou – přitom nevědí, zda nejsou nakažení. Pokud stát nechce, aby se koronavirus z Karvinska masivně rozšířil, měl by co nejdřív nechat testovat všechny horníky.

Proč myslíte, že se tak zatím nestalo?

Podle mě je za tím snaha ušetřit, ta nás nakonec bude stát mnohem více než pár tisíc testů. Nebudeme si nic nalhávat, Karvinsko na tom nebylo nijak zvlášť dobře ani před koronakrizí, ale nyní je to naprosto fatální. Máme zde třeba Lázně Darkov, které jsou na tom bídně, protože kdo dnes asi pojede do lázní s tímto názvem. Hotely to samé, prázdné. Mám svědectví, že když místní pracují v sousední Ostravě, tak jim z práce volají, ať si vezmou dovolenou, že nemají chodit. Že je v současné situaci nechtějí. Takže negativní dopady na Karvinsko vidíme už nyní a jestli to vládní experti chtějí vyřešit tím, že se nebude testovat – protože když netestujete, nemáte pochopitelně tolik záchytů –, tak to je spíš cesta do pekel.

Jak se na to dívají sami horníci?

Bohužel vím o několika případech, týká se to hlavně agenturních pracovníků v dolech, pro které je případná karanténa finančně demotivující. Oni tím, že pracují za minimální mzdu s poměrně štědrými příplatky a dietami, by v případě karantény dostávali pouze 60 procent ze základní mzdy, tedy asi osm tisíc. Pokud by pak nahlásili i přítelkyni, s níž sdílí domácnost, tak i ona by dostala jen 60 procent, rodina by tak finančně nevystačila. Proto jsou případy, že horníci občas přítelkyni hygieně nenahlásí, protože by se jim rodinný příjem snížil natolik, že by to neustáli.

To je další věc – nakolik jsou prezentovaná data o počtu nakažených věrohodná?

Ta data jsou totální chaos. Já je sleduji každý den, snažím se v tom zorientovat, ale jde to jen těžko. I proto, že mizí počty o úmrtích. Už jsem se o tom hádala i s hejtmanem Ivo Vondrákem: jeden den byly na Karvinsku podle statistik ministerstva zdravotnictví dvě úmrtí v souvislosti s koronavirem, mělo jít o mladé lidi 35 a 39 let. Když jsem o tom napsala na sociální sítě, tak ta úmrtí ze statistik druhý den zmizela. To přitom není jediný případ nesrovnalostí, před dvěma dny tam také bylo o dvě úmrtí více než dnes.

Nejde přitom jen o úmrtí. Vím – a jsou toho i plné sociální sítě – že některým lidem posílá hygiena zprávy s výsledkem testů, které se vztahují ke zcela jiné osobě. Nebo lidem to, zda jsou jejich výsledky pozitivní či negativní, sděluje jejich zaměstnavatel, který to z nějakého záhadného důvodu ví dříve než sám testovaný. Je v tom zkrátka hrozný chaos. A k dovršení všeho pak politici řeknou, že horníci něco šíří na pivu: to je blbost. Já netvrdím, že tu všichni všechno dodržují na sto procent, ale hornické pivo rozhodně není hlavní příčina situace, kterou u nás máme.

Kdo za současnou situaci na Karvinsku podle vás nese odpovědnost?

Vláda. To ona na tři měsíce vypnula ekonomiku, což nás bude stát 500 miliard. A teď, když tady máme jediné velké problémové ohnisko, které se dalo poměrně jednoduše předpokládat, tak systém selhává, věci nefungují, jak mají. Všechny systémy se nastavují až teď, řeší se problémy s daty, s chytrou karanténou. Celý systém je těžkopádný a informační systémy roztříštěné. A do toho všeho nemáme ani testovací kapacity, během šíření epidemie v Karviné fungovalo odběrové místo jen čtyři hodiny – od osmi do dvanácti.

Přitom už v samotném počátku měla mít vláda plány co a jak dělat. Testovat, trasovat, řešit. A to nezafungovalo. Chytrá karanténa? Opravdu nevím, co na ní má být chytrého: jde o naprostý chaos. Testovat se nestíhalo, lidi byli naštvaní, někteří testovaní čekali na výsledky týden. Vláda přitom tvrdila, že je všechno připravené, že se počítá s lokálními ohnisky, že ví, jak je řešit. A to bych nechtěla vidět, pokud by se něco podobného stalo ještě někde jinde – třeba ve třineckých železárnách, nebo pokud by začalo přibývat těžkých případů.

Hovoříte i o obavách z kolapsu zdravotního systému.

Ano, ale paradoxně ne kvůli tomu, že by nám přibývalo tolik těžkých případů koronaviru, ale protože v místní nemocnici máme desítky zaměstnanců s pozitivními testy. Proto se u nás například zastavilo chirurgické oddělení – ono se tedy nezavřelo, jen přestali přijímat nové pacienty. Jenže za ty tři měsíce se nahromadily odložené zákroky a výsledkem je, že se odkládají hospitalizace a chybí akutní lůžka.

Během zítřka by se situací na Karvinsku měla zabývat sněmovna. Jaký výstup byste si přála?

Určitě bych chtěla, aby se konečně dotestovali všichni horníci, aby to udělalo státní OKD na své náklady. Další nutnou věcí je, že by stát měl dopracovat chytrou karanténu a otevřená data – dnes to totiž stále není ve stavu, kdy by to bylo funkční. Je třeba, aby nemizela data o úmrtích, aby systémy byly přehledné a sjednocené. A pak je zapotřebí, aby se současné chyby neopakovaly a přijaly se plány do budoucna, co dělat v podobných situacích. Pokud by totiž Karvinsko mělo stejnou situaci řešit i v srpnu, kdy se mají doly znovu otevřít, už by nás to tu semlelo. A věřím, že lidé by také ocenili jednoznačný plán vlády o tom, co s OKD dál dělat. Lidé tu žijí ve strašné nejistotě, že se to třeba ze dne na den zavře; náš region přežívá v hrozné nejistotě.

Vnímáte v tomto smyslu odtažitost Prahy od Karvinska?

Trochu ano. Na radnici i na kraji sice máme vlivné lidi z hnutí ANO, poslance, a proto je mi tak trochu záhadou, proč jsme to všechno neřešili dřív. Přitom oni se mi ještě v červnu, kdy jsem před možnými problémy horníků koronaviru v dolech varovala už poněkolikáté, vysmívali. Že tomu nerozumím, že nepotřebují hloupé rady od Pirátky. A teď se všichni mohou přetrhnout v tom, aby na někoho shodili vinu. Nejdřív na hygieniky, pak laboratoře a horníky.

Má celé toto selhání potenciál ovlivnit podzimní krajské volby?

Asi nedokážu posoudit, jak intenzivně to vnímá zbytek kraje, ale tady v Karviné jsou lidé samozřejmě strašně naštvaní. Hlavně na ministra Adama Vojtěcha a na hejtmana Ivo Vondráka za jejich výroky, že za to lokální šíření viru může „hornické pivo“. To zde opravdu zarezonovalo a původní obliba vládních politiků se v ten moment hodně zlomila.

Tehdy vyšel i deník Mladá fronta s titulním článkem o tom, jak Karviná kazí lidem dovolenou.

To je přesně ono. Horníci dřeli i během epidemie, nikdo jim za to nepoděkoval. Pak se v práci nakazili, tak museli do karantény, kde brali 60 procent příjmů. A teď neví, co bude dál, mají pocit, že se na ně všichni vykašlali. Oni za to, že podstupovali riziko, sklízejí rétoriku, že ostatním kazí dovolenou. Přitom ten skutečný problém je úplně jinde – je to problém rizik, že tu budeme mít ještě hlubší sociální problémy, že tu lidé nebudou mít z čeho žít.