Návrat Jany Bobošíkové. „Věčná kandidátka“ zakládá think-tank, chce lidem navracet svobodu a demokracii | info.cz

Bývalá politička a novinářka Jana Bobošíková se znovu pokouší výrazněji proniknout do veřejného prostoru. Někdejší poslankyně Evropského parlamentu před Vánoci založila think-tank nazvaný Institut svobody a demokracie, jehož cílem je hodnoty obsažené v názvu – jak tvrdí – propagovat a šířit. Mezi členy správní rady patří i ekonomka Jana Lipovská. Na založení institutu upozornil novinář David Klimeš .

Jakým způsobem chce Bobošíková hodnoty demokracie a svobody prosazovat a jak přesně bude činnost institutu vypadat, zatím zřejmé není. Jasnější to má být po prvním zasedání tříčlenné správní rady, kde spolu s ekonomkou Lipovskou působí Pavel Bobošík a Pavla Drahoňovská. „Na prvním zasedání budeme kromě volby předsedy správní rady a ředitele diskutovat o formách naplňování cílů Institutu, a to i s ohledem na aktuální situaci a s ohledem na letošní dvacáté výročí televizní krize,“ doplňuje pro INFO.CZ Bobošíková.

Novinářka a bývalá evropská poslankyně Jana Bobošíková tvrdí, že chce hodnoty obsažené v názvu institutu – svobodu a demokracii – navrátit lidem. „Smyslem a účelem Institutu je navrátit vyprázdněným a deformovaným slovům zpět jejich hodnotový obsah, a tak je vrátit zpět těm, komu podle Ústavy patří – tedy lidu České republiky. Institut bude říkat, že svoboda a demokracie patří všem občanům České republiky,“ vysvětluje na dotaz INFO.CZ.

Na myšlenku založení institutu Bobošíkovou podle jejích slov přivedl návrat k novinařině, konkrétně v televizi XTV, kde připravuje politické rozhovory v pořadu JB Talk. „Mnohem silněji jsem si proto uvědomila značnou vyprázdněnost a jistou deformaci základních hodnot, ke kterým se naše země hlásí. Díky práci kolegy Xavera Veselého, který začal rozkrývat zákulisí mediálně nesmírně vlivného Ústavu nezávislé žurnalistiky, jsme si uvědomili vazby mezi těmi, kdo na jedné straně podporují takzvané projekty nezávislé žurnalistiky, a zároveň i některé prezidentské kandidáty. V té době jsme také začali vážně uvažovat o tom, že musí existovat k těmto, samozřejmě plně legitimním, činnostem alternativa – šíření hodnot svobody a demokracie bez postranní, někdy skryté, agendy,“ vysvětluje Bobošíková.

Přestože konkrétní náplň nového institutu bude zřejmější až po prvním zasedání správní rady, ekonomka Hana Lipovská předpokládá, že se bude angažovat kromě pozice člena správní rady i z odborné stránky. „Co se mých osobních ambicí týče, vidím v Institutu další příležitost pro provádění aplikované národohospodářské práce a ekonomické analýzy, kterým se soustavně věnuji v celé své akademické i publicistické činnosti,“ popisuje.

Jana Bobošíková je dlouholetá novinářka, na politickém poli „proslula“ zejména řadou kandidatur na funkce veřejného života. Poté, co jí v roce 2009 vypršel mandát evropské poslankyně, se neúspěšně ucházela o post prezidentky, poslankyně, pražské primátorky, senátorky či ředitelky České televize a Českého rozhlasu. Nyní pracuje jako ředitelka společnosti BCM a točí rozhovory pro televizi XTV.

Jana Bobošíková je rovněž předsedkyní lidické pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu. Její zvolení do této funkce nicméně vyvolalo značné kontroverze. Poté, co stanula v čele organizace, ze svazu na protest odešly některé lidické ženy, a to kvůli Bobošíkové údajně vypočítavé kampani a xenofobním výrokům.