O vítězství kritizované protidrogové koordinátorky ve výběrovém řízení rozhodl sám Babiš

Až do letošního května byl osm let českým protidrogovým koordinátorem Jindřich Vobořil. Toho za přístup k drogové tématice chválila kromě tuzemských politiků i Evropská unie či OSN. Jenže uznávaný expert na konci loňského roku kritizoval některá rozhodnutí premiéra Babiše, který chtěl následně jeho pozici vyjmout z působnosti Úřadu vlády a přidělit ho pod Ministerstvo zdravotnictví.

Tomu sice odpor politiků i veřejnosti zabránil, někteří odborníci se nicméně obávají, že nynější výběr Jarmily Vedralové, která pozici po Vobořilovi převzala, může být další Babišův pokus, jak úřad protidrogového koordinátora na Ministerstvo zdravotnictví „uklidit“.

Nové výběrové řízení na post národního protidrogového koordinátora bylo vyhlášené poté, co Vobořil před několika měsíci rezignoval na svou funkci. On říká, že po osmi letech již nechtěl pravidelně dojíždět z Brna do Prahy, Piráti pro změnu tvrdí, že ho Babiš z funkce „vyštípal.“ Tak či onak, jeho nástupce měla posoudit výběrová komise. Ta má podle litery služebního zákona vybrat tři nejvhodnější kandidáty.

V tomto případě se však na post protidrogového koordinátora hlásili právě jen tři zájemci, komise proto pouze hodnotila, zda splňují nároky kladené na danou funkci. Prošli všichni. „Ano, komise po rozhovoru se všemi kandidáty doporučila jako vhodné všechny tři,“ potvrdil pro INFO.CZ jeden z neúspěšných kandidátů a papírově nejsilnější uchazeč o funkci Viktor Mravčík.

Jaké slovo měl Babiš?

Komise následně jména tří kandidátů musela podle zákona sdělit nadřízenému orgánu, kterým je podle organizační struktury premiér Andrej Babiš. Ten je podle zdrojů INFO.CZ tím, kdo fakticky o vítězství Vedralové rozhodnul. Tisková mluvčí Úřadu vlády Petra Doležalová pro INFO.CZ uvedla, že „způsobnost kandidátů posoudila nezávislá komise“. Doplňující otázku na to, kdo o výběru Vedralové fakticky rozhodl, už nechala bez reakce.

Vítězství Vedralové v tendru – oficiálně ji chce Babiš jmenovat až v příštích dnech – se přitom dočkalo kritiky od politiků i od odborníků. „Racionální drogová politika v České republice založená na informovanosti jde dnešním rozhodnutím premiéra Andreje Babiše jmenovat Jarmilu Vedralovou do kopru,“ konstatovali například Piráti. „Její jmenování je o to pozoruhodnější ve chvíli, kdy mezi dalšími adepty byla světová kapacita v oboru a prokazatelně výrazně kompetentnější kandidát na zmíněnou pozici Viktor Mravčík,“ podivují se tomu, že papírově silnější kandidát nezvítězil. Vedralovou kritizovaly i neziskové organizace jako DropIn či Sananim či oborové médium Zdravotnický deník.

Vedralová v posledních 17 letech působila na Ministerstvu zdravotnictví a během této doby se závislost Čechů na tabáku a alkoholu spíše zhoršila, uvedl pro INFO.CZ již dříve Vobořil. Vedralová mu pro Český rozhlas odpovídá svérázně: „Každý má právo projevit svůj názor.“

Obavy odborníků z jejího vedení úřadu pramení nejen z údajné nekompetence Vedralové, ale i z toho, že by mohla chtít dostat úřad pod Ministerstvo zdravotnictví – tak, jak chtěl původně Babiš. To by byl podle neziskového sektoru problém. „Jednotlivá ministerstva mají ve svých gescích některé izolované části protidrogové politiky, ale ne v její komplexní a mezioborové šíři,“ vysvětluje pro INFO.CZ Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací (ANO). „Ministerstvo zdravotnictví ze svého dotačního titulu na projekty protidrogové politiky neumožňuje hradit mzdy sociálních pracovníků v mezioborově koncipovaných, zdravotně-sociálních službách, například v kontaktních centrech.“

Vedralová na počátku srpna pro ČTK uvedla, že otázka případného přesunu úřadu je „zatím předčasná“.

Jarmila Vedralová na zaslané otázky ani na telefonáty nereagovala.