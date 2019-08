Postele ohlídají vaši váhu i to, abyste nespadli. Linet prochází velkou transformací | info.cz

Direct People inovovala nemocniční postele českého Linetu o digitální platformu SafetyMonitor. Ta umí hlídat klíčové údaje pacientů, jako je jejich hmotnost či riziko pádu z postele, a v případě potřeby upozornit kompetentní osobu – lékaře či sestřičku. Personál nemocnice tak dokáže rychleji reagovat na kritické situace a v řadě případů tím zachránit lidský život. „Jedná se o systémové, digitální řešení pro původně analogový produkt,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Dvořák, jehož tým na vývoji systému spolupracoval společně s Linetem.

První kontakt inovační agentury s tradičním výrobcem nemocničních lůžek nastal před dvěma lety na pražském Týdnu inovací, kde obě firmy představovaly své služby. „Linet už v té době pracoval na vývoji SafetyMonitoru, ale z nějakých důvodů se jim to nikdy nepodařilo dotáhnout až do konce,“ vysvětluje Dvořák. „Firma byla do jisté míry obětí své rychlé expanze, která jí bránila naplno využít svůj inovační potenciál. Sice inovovali, ale především svůj jádrový byznys, tedy postele. Na digitální nadstavby už prostor nezbýval.“

Linet, třetí největší výrobce zdravotnických lůžek na světě, hledal v posledních dvou letech strategického investora, který by mu skokově pomohl v jeho globální expanzi. „Hledáme impulz pro růst ke strategické velikosti, kterou vidíme okolo miliardy eur. Chceme, aby společnost měla zajištěnou stabilní a dlouhodobě udržitelnou pozici na trhu, aby to byl garant zaměstnání pro těch 1700 lidí, kteří pro nás v 18 zemích pracují,“ uvedl Frolík pro INFO.cz v loňském rozhovoru.

Přestože o finanční vstup do české firmy projevilo zájem asi 30 společností předvybraných investiční bankou JP Morgan, žádná dohoda uzavřena nebyla. „Nelitujeme toho. Tato zkušenost nás posunula a potvrdila, že se nám povedlo vybudovat celosvětově významného hráče v daném oboru,“ říká Frolík a argumentuje, že jeho firma v posledních letech zažívá silný organický růst. V loňském fiskálním roce utržila 287 milionů eur, letos čeká růst na 315 milionů.

Na růstu tržeb by se do budoucna měla podílet právě i digitální platforma SafetyMonitor, která je nyní nasazená na takzvaných Field testech v nemocnicích v Praze a v Hannoveru. „Pro Evropský trh už nyní splňujeme všechny potřebné regulace a můžeme začít prodávat, co se týče Spojených států, tam by měly proběhnout do konce roku první pilotní instalace, a spuštění služby je plánované příští rok,“ říká Dvořák.

Na vlastní kůži

Při vývoji digitální platformy Dvořák se svým týmem vycházel ze skutečného stavu – a ze skutečných potřeb – který v nemocnicích panuje. „Potřebovali jsme mít přímou zkušenost s prostředím, proto jsme chtěli vidět reálné situace na ARU.“ Společný tým Linetu a DirectPeople se proto s českými i zahraničními doktory a sestřičkami setkával přímo „na sále“ a rychle pochopil, že pro „přechytralá řešení“ není v nemocnicích prostor. „Na pracovišti je extrémně vysoká míra stresu, zdravotníci pracují třeba 30hodinové směny. Do toho tam často pacienti vnášejí zmatek, je tam křik, pláč; do toho samozřejmě život, smrt, krev. To není prostředí pro produkt, který má dvacet tlačítek a spoustu vychytralých funkcí, musíte být co nejúčelnější,“ vysvětluje Dvořák.

Právě účelnost je tak jednou z charakteristik SafetyMonitoru, který má do celého nemocničního ekosystému přinést větší organizovanost a efektivitu. Firma argumentuje, že tato digitální nadstavba šetří čas sestřičkám, které díky tomu mohou lépe rozvrhnout svůj čas. „Naším cílem bylo především zvýšení bezpečnosti a spokojenosti pacientů, ale zároveň jsme chtěli ulehčit život zdravotnickému personálu a předcházet jejich vyhoření, které vzniká dlouhodobým přetížením,” říká produktový manažer Linetu Lukáš Košnar.

Digitální platforma postelí se navíc může, a podle všeho i bude, dále vyvíjet. Lůžka firmy totiž dokáží monitorovat až 150 různých údajů o svém pacientovi a SafetyMonitor nyní využívá pouze osm nejdůležitějších. „Předpokládám, že postupem času budou nemocniční postele stále více připomínat chytré automobily,“ uvažuje Dvořák. Postel sama by tak podle něj mohla zanalyzovat stav svého opotřebení a případně upozornit mechanika na nutnost výměny některé součástky, respektive dát vědět, že je čas na pravidelnou technickou kontrolu.

„Zabýváme se i tím, že je to právě postel, která je pacientovi při pobytu v nemocnici fyzicky nejblíže. Ví, jak se s pacientem zachází, což lze využít při reportingu a při posuzování kvality péče v dané nemocnici,“ ukazuje možný směr vývoje Dvořák. „Všechna ta data v postelích jsou a dají se agregovat,“ doplňuje s tím, že by takto šlo srovnávat i úroveň lékařské péče napříč odděleními či nemocnicemi.