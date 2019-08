Zeman z roku 98 by to tomu dnešnímu nandal, říká Jurečka. K žalobě se kloní i Votava z ČSSD | info.cz

Zemanovo počínání tuzemskou politickou scénu štěpí. Zároveň se tak zpřehledňuje politický terén v tom smyslu, že se tady zřetelně formují dva soupeřící bloky. Navzdory postupu, který je objektivně vzato daleko za ústavními mantinely, zůstávají příznivci hlavy státu nekriticky loajální. Řeč je o šéfovi komunistů Vojtěchu Filipovi nebo předsedovi SPD Tomiu Okamurovi. A připomíná se i pro-zemanovská část ČSSD.

Jaroslav Foldyna se nechal slyšet, ať ho vedení sociální demokracie ze strany klidně vyloučí, ale on že prý za žádnou cenu nedopustí, aby se k moci dostal blok pravicových stran a Piráti. Jak jsme psali včera, v důsledku to znamená, že se Babiš po případné rekonstrukci vlády nebude muset opřít ani o spřízněné poslance SPD, a přesto bude ve sněmovně disponovat většinou.

Pohled na opačný břeh české politiky ukazuje, že Zemanův tah, který někteří pozorovatelé již označili za ústavní puč, neodsuzuje jen sněmovní opozice, nýbrž také někteří poslanci sociální demokracie. Třeba poslanec ČSSD Václav Votava INFO.CZ napsal, že prezident dlouhodobě nerespektuje Ústavu. „Osobně silně zvažuji, zda nepodpořím ústavní žalobu,“ dodal k tomu Votava.

Připomněl, že prezident nemá dělat výběrové řízení na ministra, o což se podle něj právě snaží. „Proč u hnutí ANO toleroval, že někteří jím jmenovaní ministři neměli vůbec žádnou odbornou zkušenost s daným resortem, a našeho nominanta kádruje? Proč by měla sociální demokracie měnit svého nominanta?“ táže se Votava, který si ve světle současného vývoje myslí, že jeho domovská strana do vlády s Babišem nikdy vstupovat neměla.

Jsem připraven iniciovat v našem klubu i u dalších poslanců svolání mimořádné schůze sněmovny, která by projednala senátní ústavní žalobu na prezidenta. Pokud se do konce týdne jasně nevymezí premiér a nezačne konat, pak příští týden navrhnu širšímu vedení @kducsl tento krok. — Marian Jurečka (@MJureka) August 15, 2019

Pohotově na středeční vývoj reaguje bývalý první místopředseda lidovců a exministr zemědělství Marian Jurečka, který podobně jako ostatní zástupci opozice připomíná, že Ústava hovoří jasně: „Prezident na návrh premiéra jmenuje člena vlády a pověřuje jej vedením resortu.“ To, že je odpovědnost za vhodnost kandidáta plně na premiérovi, podle něj Ústava jasně předpokládá. „Politická zodpovědnost je na straně, která dotyčného navrhuje,“ vysvětluje Jurečka pro INFO.CZ.

„Takto to také jasně formuloval sám premiér Zeman vůči tehdejšímu prezidentovi Havlovi v pořadu Sedmička na Nově v roce 1998. Tehdejší Zeman by to tomu dnešní argumentačně nandal,“ nepochybuje Jurečka s odkazem na záznam televizní debaty z onoho roku, jehož část koluje po sítích. „Teď by měl konat premiér, a to bez ohledu na to, že je na dovolené,“ pokračuje Jurečka v rozhovoru pro INFO.CZ, „Tato trapná situace už trvá dva a půl měsíce a měl by se i z dovolené vyjádřit, zda má odvahu podat kompetenční žalobu, anebo ne.“

To ale Babiš neplánuje a Jurečka je přesvědčený, že premiér bude i nadále „kličkovat“. „Protože je zde jedna okolnost, která dle mého soudu hraje roli v tom ohledu, že se premiér Babiš bojí prezidenta Zemana.“ Na otázku, kam tím míří, Jurečka odvětí: „Babiš si je vědom, že prezident může jeho a jeho rodinu vysekat z problémů okolo Čapího hnízda, protože prezident může nejen udělit milost, ale také kdykoliv v jakékoliv fázi zastavit trestní stíhání. A to je třeba si uvědomit.“

Jurečka v danou chvíli navrhuje svolání mimořádné schůze sněmovny kvůli ústavní žalobě na prezidenta. „Pokud premiér státu a významný ústavní činitel není schopen chránit Ústavu a zákony této země, pak tu povinnost musí logicky převzít parlament. A horní komora už svoji zodpovědnost a roli splnila. Teď je to tudíž na dolní komoře,“ vysvětluje. „V této situaci jsem přesvědčen, že už není možné jen silnými výroky představitelů stran komentovat situaci, ale je třeba začít konat a také dostát poslaneckému slibu, který jsme skládali při začátku mandátu.“

Jurečka připomíná paradox, kdy stát vyžaduje po občanech, aby se řídili zákony, zatímco hlava státu svévolně testuje limity Ústavy a zkouší, kam až může zajít. „Nerespektuje zákony, rozhodnutí soudu, nerespektuje vlastní sliby, například případ kancléře a jeho prověrky atd. Je to jeho vizitka, ale já ji nechci tolerovat,“ uzavírá.