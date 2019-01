Salviniho velké vítězství? Operace na záchranu migrantů jde po jeho tlaku ke dnu

Matteo Salvini si možná ještě vzpomene, že to byla právě Itálie, která Evropskou unii žádala o pomoc ve Středomoří a na základě jejíhož volání operace EUNAVFOR MED známá jako Sophia před necelými čtyřmi lety vznikla. Hlavním stimulem pro její zrození se v dubnu 2015 staly dvě tragické události – při první se na cestě z Afriky utopilo přes 400 obětí, o pět dní později však došlo k dalšímu ztroskotání lodi, při kterém zahynulo až 800 běženců směřujících na ostrov Lampedusa.

V reakci na utonutí stovek lidí mezi lybijskými a italskými břehy tehdejší premiér Matteo Renzi požádal své unijní kolegy, aby o kritické situaci jednal mimořádný summit Evropské unie. Předseda vlády si tehdy stěžoval, že Itálie musí běžence z moře zachraňovat sama a vyzval zbytek unie, aby jeho zemi pomohla. Mimořádný summit zřízení unijní operace ve Středomoří nakonec skutečně schválil a její řízení dostal na povel právě Řím.

Tak vznikla mise, proti které se italská vláda Hnutí pěti hvězd a Ligy začala ihned po nástupu k moci na jaře 2018 ostře vymezovat. V čele tažení proti operaci Sophia, která byla pověřena rozbíjením pašeráckých sítí i záchranou migrantů v nouzi, se ocitl novopečený ministr vnitra Matteo Salvini. Šéf pravicové Ligy okamžitě nastolil tvrdou protiimigrační politiku a začal lodím zachraňujícím běžence na moři uzavírat italské přístavy.

První výhrůžky namířené proti unijní operaci Sophia začaly přicházet na začátku července – tehdy Salvini prohlásil, že pokud se pravidla mise nezmění, uzavře přístavy nejen lodím neziskových organizací, ale i plavidlům unijní mise na záchranu migrantů. Ministru vnitra vadí především to, že běženci zachránění během operace Sophia končí výhradně v Itálii. Nutno podotknout, že přístav, do kterého lodě zamíří, určuje země, která záchranné akce koordinuje – tedy Itálie.

Přesto zachránění migranti končí právě v italských přístavech, Salvini proto opakovaně volá po tom, aby lodě unijní námořní operace kotvily i v dalších evropských zemích, jako je Francie, Španělsko, Řecko nebo Malta. Své požadavky Salvini zopakoval včera poté, co svou účast na misi Sophia pozastavilo Německo.

Berlín rozhodnutí zdůvodňuje tím, že kvůli uzavírání italských přístavů nemůže operovat dostatečně blízko u libyjských břehů a sbírat informace o pašerácích – pokud by totiž narazilo na člun s migranty v nouzi, má povinnost je podle mezinárodního práva zachránit, problém ale je, kam je pak odvézt. Operace tak podle Berlína postrádá smysl.

Německo se proto rozhodlo, že svou fregatu Augsburg, která má být z operace Sophia stažena 6. února, už nenahradí jiným plavidlem. Chce tak prý podnítit politickou diskusi, co s unijní misí dál. „Pokud se z operace někdo stahuje, pro nás to určitě není žádný problém,“ reagoval na krok ze strany Německa Salvini.

Infografika: strach z migraceautor: info.cz

„Poté, co vláda Mattea Renziho podepsala tuto geniální dohodu, jsou všichni migranti zachránění námořní operací Sophia vyloďování výlučně v Itálii,“ řekl včera Salvini rádiu Anch‘io a dodal, že neví, co za to bývalý italský premiér dostal na oplátku, pravidla se ale musí změnit, jinak by prý měla být mise zrušena. To však nevylučují ani unijní lídři a vzkazují Itálii, že jestli už nemá o fungování mise zájem, bude jí vyhověno.

„Operace Sophia přenesla do Středozemního moře celou Evropu, ještě do roku 2015 tam ale Itálie byla sama … Pokud dnes Itálie, kde se nachází velitelství operace, už Sophii nechce, jsme připraveni ji ukončit,“ řekl včera zdroj blízký šéfce unijní diplomacie Federice Mogheriniové podle agentury ANSA. Další reakce na Salviniho slova pak přišla ze strany eurokomisaře pro vnitro a migraci Dimitrise Avramopulose.

„Jestliže se Itálie, která operaci velí, rozhodne ji ukončit, bude to její rozhodnutí,“ tvrdí Avramopulos, podle něhož je operace úspěšná a měla by pokračovat. Zachránila totiž desetitisíce migrantů, vyřadila z provozu 550 plavidel a podílela se na zatčení 150 pašeráků. Avramopulos však zdůrazňuje, že konečné rozhodnutí závisí na členských státech.

Příležitost jednat o budoucnosti mise a jejím případném stažení budou mít unijní země už brzy. V prosinci totiž bylo fungování operace Sophia prodlouženo do konce března, do té doby se tedy státy musí dohodnout, jak dál. Vzkazy plynoucí z řad unijních lídrů však ukazují, že čas pro Sophii se chýlí ke konci. Salvini – předák euroskeptických sil v unii – tak může na poli migrační politiky brzy dosáhnout svého. A rozhodně se nebude zdráhat případné ukončení mise prezentovat jako vlastní vítězství.

„Bude záležet na tom, zda se členské země namísto Sophie nedohodnou na nějaké formě spolupráce. Salvini by ale ukončení mise určitě prodával tak, že mu Evropská unie vyhověla. Salvini tyto projekty kritizoval dlouhodobě – tvrdil, že pomáhají vozit migranty z Afriky do Evropy a označoval je za něco, co je proti zájmům Itálie. Pokud by tedy tento program skončil, určitě by to prodával jako svoje vítězství,“ říká pro INFO.CZ odborník na Itálii Martin Mejstřík.

Otázkou však je, zda by byl Salvini skutečným vítězem. Počet migrantů připlouvajících k italským břehům se sice uklidňuje, k tragickým událostem ale dochází stále – dokazuje to minulý víkend, kdy se ztratilo 117 migrantů, kteří na nafukovacím člunu vypluli od libyjských břehů. V případě dalšího náporu by tak Itálie mohla znovu zůstat ve Středomoří osamocená.