Studená sprcha pro Bannona? Jeho hnutí u evropských populistů narazilo

Bývalý poradce a předvolební stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden ohlásil velkolepý plán sjednocení krajně pravicových populistických stran, se kterým by chtěl zabodovat v květnových volbách do Evropského parlamentu. Američan, který má k nacionalistickým politikům v Evropě velmi blízko, u nich ale větší úspěch s projektem The Movement neklidil. Reakce stran, jako je francouzská Národní fronta Marine Le Penové, je mírně řečeno chladná. Evropští populisti navíc rýsují plán na založení vlastního uskupení, které by krajní pravici v Evropě sjednotilo.