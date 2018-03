Unie musí mít po roce 2020 peníze hlavně na chudé regiony a výzkum, říkají čeští europoslanci

Víceletý rozpočet Evropské unie musí být moderní a úsporný. Chybět v něm ale nesmí prostředky na podporu chudších regionů v EU, ze kterých těží i Česko, a peníze na projekty s jasně přidanou hodnotou. Ze společné unijní kasy by se proto po roce 2020 měla financovat především věda a výzkum, ochrana vnějších hranic nebo řešení problematiky migrace. Redakci INFO.CZ to sdělili čeští europoslanci. Rozpočtem EU se zabýval i celý Evropský parlament, který v těchto dnech zasedá ve Štrasburku.

Češi mohou zůstat klidní. Alespoň prozatím. Zemědělská politika a stejně tak pomoc chudším regionům EU, které představují důležité priority pro tzv. kohezní země, k nimž patří i Česko, jsou položky, které by v žádném případě neměly zmizet z víceletého rozpočtu po roce 2020. Ve Štrasburku se na tom shodli evropští poslanci, kteří tak poprvé oficiálně přispěli do diskuze unijních institucí o podobě víceletého finančního rámce.

S podporou kohezní a zemědělské politiky i po roce 2020 (tedy v momentě, kdy vyprší stávající sedmiletý rozpočet) souhlasí také čeští poslanci, které oslovila redakce INFO.CZ. „Považuji za nutné pokračovat jak v kohezní politice, tak i společné zemědělské politice. Ovšem ne v jejich stávající podobě,“ myslí si česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE). Obě politiky, které dohromady spolknou většinu unijního rozpočtu, musí ale podle jejího názoru projít výraznou proměnou.

Rozpočet EU ve stručnosti Více než 94 % prostředků EU směřuje k občanům, do regionů, obcí, zemědělství a podniků. Administrativní výdaje EU tvoří méně než 6 % rozpočtu Unie, z čehož platy zaměstnanců jejích institucí tvoří méně než polovinu.

„Bude zapotřebí je více přiblížit skutečným příjemcům a jejich potřebám tak, aby zároveň plnily své cíle,“ uvedla. Smyslem kohezní politiky, nebo také politiky soudržnosti či zkráceně „evropských fondů“, ze kterých se po celé Evropě včetně Česka podporují projekty konkrétních lidí, firem nebo institucí, bylo od začátku smazávat hospodářské a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. To se podle kritiků v poslední době vytratilo. „Třeba taková kohezní politika v současné době řeší i sektorové priority, například dopravu nebo sociální aspekty. V tomto širokém pojetí tak pozbyla svůj původní smysl,“ zdůrazňuje Dlabajová. Politika by se proto měla v novém rozpočtovém období zaměřovat především na integrované projekty, které v Evropě pomáhají vyrovnávat nerovnosti území.

Jednou z nejdůležitějších otázek, které se v souvislosti s podobou nového rozpočtu na evropské úrovni vedou, jsou právě jeho priority – ať už dlouhodobé, jako je zmiňované zemědělství a koheze, nebo aktuální. Evropská komise, která je zodpovědná za představení konkrétního návrhu, už v minulosti několikrát zdůraznila, že při jeho přípravě bude brát ohled hlavně na to, co si myslí lidé. Průzkum Eurobarometr z minulého roku ukázal, že většina Evropanů si přeje, aby EU aktivněji přistupovala k řešení současných problémů. 80 % oslovených tím mělo na mysli boj proti terorismu, 78 % je přesvědčeno, že by to měla byt ochrana životního prostředí, a 74 % podtrhlo boj proti daňovým únikům.

Rozpočet EU by se měl zaměřit na řešení migrace

Zohlednit nové priority v dlouhodobém finančním plánování chtějí i europoslanci. Shodli se na tom, že v unijní pokladně by mělo být dostatečné množství prostředků také na podporu výzkumu, inovací a digitalizace. Zpráva, kterou přijali, počítá s tím, že příští rozpočet by měl „podstatně rozšířit“ dva stěžejní programy, které se týkají výzkumu a výměnných studijních pobytů Erasmus+. Dále by měl zajistit podporu malým a středním podnikům, přispět ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí a další priority.

„Naším zájmem je především moderní a úsporný rozpočet, který financuje oblasti s nespornou přidanou hodnotou, jako je věda a výzkum nebo bezpečnost. A nemám tím na mysli společnou obranu EU, se kterou nesouhlasím,“ řekl redakci další český europoslanec Jan Zahradil (ECR).

S tím, že by se ze společných peněz měly podporovat hlavně projekty s přidanou evropskou hodnotou, souhlasí i další čeští poslanci. „Měli bychom podporovat především projekty, které potřebují dlouhý čas, například v oblasti vědy a výzkumu. Osobně mám za absolutní prioritu bezpečnost, kam spadá i migrace a udržitelný rozvoj. Tam vidím za hlavní pilíř ekologii a šetrné hospodaření s přírodou,“ uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP).

Europoslankyně Kateřina Konečná (GUE/NGL) by chtěla, aby rozpočet EU odrážel vize lidí o fungování EU. „Aby třeba podporoval i evropské občanské iniciativy, které dávají lidem možnost se vyjádřit k evropským otázkám,“ řekla redakci.

Sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová redakci napsala, že pro její stranu je důležité, aby byly zajištěny také odpovídající zdroje pro tzv. evropský pilíř sociálních práv, s nímž nedávno přišla Evropská komise. Iniciativa představuje kolekci principů, jak by v budoucnosti měla vypadat evropská sociální politika.

Brexit způsobí v rozpočtu EU velkou díru

Domluvit se na tom, které priority by měl příští víceletý rozpočet zahrnovat, nebylo pro unijní instituce nikdy lehké. Kvůli průtahům v jednání před současným sedmiletým obdobím (2014-2020) se značně zpozdilo financování evropských programů, což pocítili třeba studenti výměnného programu Erasmus. Všichni věří, že současné debaty podobný osud nečeká.

Na druhou stranu se otevřeně mluví o komplikaci v podobě odchodu Velké Británie z EU. Londýn dosud představoval významného přispěvatele, a proto se počítá s tím, že brexitem unijní rozpočet zchudne až o 13-14 miliard eur. Tuto díru bude třeba vykrýt. Zároveň se vedou diskusi o tom, zda by rozpočet neměl být vzhledem k potřebě financovat řadu nových priorit objemnější.

To je stanovisko, které zastává i Evropský parlament. Ten chce příští rozpočet navýšit ze současných 1 % hrubého národního důchodu EU na 1,3 %. Pro Česko by to znamenalo, že bude do rozpočtu odvádět o 4,5-9 miliard korun více než nyní. Vzhledem k tomu, že i po roce 2020 bude z rozpočtu získávat více prostředků, než kolik do něj odvádí, tato změna se ho však tolik nedotkne.

„Pokud to bude nezbytné k zajištění stabilní a silné EU, tedy ke splnění očekávání a požadavků občanů EU, tak je rozumné hovořit o tom, že bude potřeba navýšit rozpočet,“ říká europoslankyně Dlabajová. Pokud by k tomu došlo, unie ale musí mít jasno v tom, co chce ze společných peněz platit. „Nemůžeme po členských státech požadovat navýšení jejich příspěvků bez toho, aniž bychom měli jasně definovanou strategii,“ dodává.

S objemnějším rozpočtem souhlasí také Olga Sehnalová. „Musíme být schopni udržet současnou úroveň výdajů a klíčové investiční politiky a zároveň reagovat na nové priority a výzvy,“ řekla redakci.

Naopak proti navyšování se staví Jan Zahradil nebo Tomáš Zdechovský. „Rozpočet by se měl po odchodu Británie spíše snížit. Pořád mi chybí argumenty, proč ho navyšovat,“ říká Zdechovský. „Česká republika se poměrně rychle blíží k pozici čistého plátce do unijního rozpočtu (čistým plátcem je země, který do rozpočtu EU více odvádí, než z něj získává; pozn. redakce). Proto není navyšování rozpočtu v našem budoucím zájmu,“ dodává Zahradil, který je přesvědčen, že EU by měla využít příležitosti brexitu k tomu, aby se zamyslela nad možnými úsporami. Prostor, kde škrtat, je podle něj velký.

„Existují zbytečné agentury, které by se daly okamžitě zrušit, stejně jako například Evropská služba vnější akce. Škrtnout se dá stěhování Evropského parlamentu do Štrasburku, dále můžeme redukovat administrativní výdaje, zrušit zbytečné projekty, jako například globalizační fond nebo obrovské výdaje na sebepropagaci,“ řekl Zahradil redakci.

S možnými úsporami souhlasí také europoslankyně Dlabajová. „Ze všeho nejdříve bych se snažila najít úspory na výdajové stránce, to znamená zjednodušit systém fungování jak institucí, tak sdílené správy finančních prostředků skrze členské státy,“ uvedla. Teprve poté je podle ní na místě hovořit o navyšování státních příspěvků do rozpočtu nebo o přijímání nových vlastních zdrojů, což jsou příjmy EU nezávislé na členských státech. Nejčastěji se v této souvislosti zmiňují daně z příjmu právnických osob, ekologické daně, daně z finančních transakcí na evropské úrovni nebo daně společností z digitálního odvětví. Europoslanci věří, že by nové vlastní zdroje mohly snížit příspěvky států až o 40 %.

Podle poslankyně Konečné je nejpravděpodobnější, že EU nakonec zvolí kombinaci obojího – tedy zavedení vlastních zdrojů a navýšení prostředků členských zemí. „Já jsem primárně pro to, abychom se věnovali tomu, že EU přichází o pětinu všech vybraných firemních daní, což ročně odpovídá 60 miliardám eur v daňových rájích,“ řekla redakci.

Na jak dlouho plánovat?

Diskuse se vedou také o délce rozpočtu a o tom, zda by se nynější praxe plánování, tedy sedm let, neměla snížit. „Vzhledem k nutnosti sladit různá časová období se domnívám, že optimální nastavení je 5+5 let, které odráží jak dlouhodobé strategické dokumenty, které jsou na deset let, například hospodářskou strategii Evropa 2020, tak i pětileté funkční období Evropského parlamentu a Evropské komise,“ myslí si europoslankyně Dlabajová.

S tím, že by rozpočtové období mělo kopírovat mandát unijních institucí, souhlasí i Tomáš Zdechovský. „Stávající sedmiletý finanční rámec nejen neodpovídá pětiletému mandátu Evropského parlamentu a Komise, ale navíc není ani dostatečně flexibilní. To jsme mohli vidět například při hledání řešení migrační krize. Všechny priority byly předem zafixovány a získat byť jen větší objem financí na oblast bezpečnosti bylo umění. Mělo by to tedy být 5+5 let s tím, že po pěti letech bude možné udělat důkladnou revizi“.

„Samozřejmě je můžeme bavit o tom, jestli je lepší plánovat na pět nebo sedm let. Za mnohem důležitější ale považuji to, aby se dohodnuté výdajové stropy dodržovaly a aby nepokračovala dosavadní praxe, kdy jsou členské státy každoročně žádány o dodatečné příspěvky, protože Komise prostě není schopna dostát své povinnosti a udržet vyrovnané hospodaření,“ uvedl k tomu europoslanec Jan Zahradil.

Oficiální návrh víceletého rozpočtu EU po roce 2020 představí Evropská komise na začátku května. Následně se rozběhnou diskuse mezi institucemi EU. Rozpočet by měl být hotový před volbami do Evropského parlamentu, který proběhne na jaře příštího roku.