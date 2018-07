Utrpení dětských migrantů na italsko-francouzské hranici: Za přechod platí sexem, tvrdí organizace

Podařilo se jim překonat nebezpečnou cestu do Itálie, při přechodu hranic do Francie však zažívají peklo. Aby překonali italsko-francouzskou hranici, jsou nezletilí migranti často nuceni zaplatit za „služby“ řidičů sexem. V nové zprávě to uvádí humanitární organizace Save the Children, podle které se jedná především o děti z oblasti subsaharské Afriky a Afrického rohu.

Pokud mají nezletilí migranti na převoz přes italsko-francouzskou hranici peníze, zaplatí řidičům okolo 50 až 150 euro, v přepočtu asi 1300 až 3800 korun. Mnozí z nich ale na cestu nemají. V takovém případě jsou pak za „bezpečný“ přechod z Itálie do Francie nuceni zaplatit sexem.

Výměnou za sexuální služby jim je také nabídnuto jídlo nebo přístřeší, píše s odkazem na Save the Children britský deník The Guardian. Charitativní organizace ve zprávě tvrdí, že se důkazy o zneužívání dětí množí zejména od začátku letošního roku.

Situace na hranici nedaleko města Ventimiglia, které je hlavním tranzitním uzlem pro migranty snažící se dostat do Francie, se zhoršila poté, co byl letos v dubnu vyklizen provizorní tábor nedaleko řeky Roja. Od té doby jsou nezletilí migranti nuceni žít na ulici v „ponižujících, promiskuitních a nebezpečných podmínkách“, uvádí zpráva.

Riziku vykořisťování a sexuálního zneužívání jsou přitom podle zprávy vystavovány především dívky, které se v mnoha případech nacházejí ve „velmi ponižujících“ podmínkách.

INFOGRAFIKA DNE: Migrace do EU v prvním pololetí roku 2018autor: INFO.CZ

„V ohrožení jsou především mladé dívky, které jsou mezi nezletilými migranty bez dospělého doprovodu na cestě přes severoitalskou hranici a které ve snaze dostat se za příbuznými nebo známými do ostatních evropských zemí musí vzdávat možnosti cestovat bezpečným a legálním způsobem,“ tvrdí ředitelka italského programu Save the Children Raffaela Milano.

Podle údajů charitativní organizace bylo od ledna 2017 do března 2018 v oblasti Ventimiglie zneužito víc než 1900 dívek, že šlo skutečně o nezletilé, však bylo prokázáno pouze u 160 z nich. Zbylé dívky buď v mezidobí dosáhly plnoletosti, nebo dospělost předstíraly. „Je nepřijatelné, aby v naší zemi končily děti v sítích vykořisťovatelů,“ komentuje tragickou situaci Milano.

Vedle oblasti kolem Ventimiglie dochází k sexuálnímu zneužívání dětských migrantů podle zprávy také v dalších italských regionech, jako je Řím nebo v oblastech Benátsko, Abruzzo, středoitalském Marche a také na ostrově Sardinie.

Informace zveřejněná organizací Save the Childern vychází krátce poté, co v červnu vyšla zpráva organizace Oxfam, podle které francouzská pohraniční policie nezákonně vysílá děti zpět do Itálie. Zatímco dospělé může podle evropských pravidel okamžitě vrátit zpět, děti do 18 let mají podle Oxfamu právo ve Francii požádat o azyl. Pokud o francouzský azyl požádat nechtějí, mohou být vráceni zpět až po 24 hodinách za doprovodu opatrovníka, kterého mají dítěti zajistit úřady.

„Tato ustanovení a záruky jsou opakovaně porušována, protože francouzští důstojníci děti okamžitě posadí do regionálního vlaku směrem do Ventimiglie,“ upozorňuje červnová zpráva Oxfamu.

Nezletilé migranty prý francouzští pohraničníci navíc často drží v celách bez jídla a vody a uřezávají jim i podrážky bot, aby se nepokoušeli opětovně vydat se na cestu. „Neřekli nám nic. Nedali nám žádné jídlo ani vodu... Takto se mnou v životě žádní policisté nezacházeli,“ popsala Oxfamu jednání francouzské policie například sedmatřicetiletá Fatima, která utekla z Iráku před hrdlořezy Islámského státu.

