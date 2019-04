Barták: Brexit vrátil racionální debatu o výhodách a nevýhodách členství v EU | info.cz

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | V posledních týdnech se množí v české kotlině názory, že Evropská unie vmanévrovala nebohou Británii do nemožného brexitového kouta, ze kterého neví kudy kam. Že byla nemilosrdná a krutá a v podstatě neumožnila Spojenému království odejít se ctí. Že to je msta za dlouhá léta sporů o podobu a vývoj EU, kdy Britové ze všech sil brzdili prohlubování evropské integrace, což vyvolávalo sympatie mezi euroskeptiky napříč kontinentem a v Česku zejména.

Tato obvinění neobstojí v konfrontaci s fakty. K vypsání referenda se v roce 2015 rozhodl tehdejší premiér David Cameron proto, aby si zajistil lepší postavení ve své Konzervativní straně, kde mu odpůrci britského členství v EU nepříjemně dýchali na krk. Podřídil tak klíčové zájmy své země politikářskému manévru, který mu navíc tragicky nevyšel. Zatímco stoupenci odchodu vyrukovali do boje s artilerií argumentů, často smyšlených a lživých, neudělal Cameron pro vítězství „ano“ takřka nic. Výsledek známe.

Evropská unie po prvním šoku reagovala jako obvykle podle pravidel: Chcete odejít, spusťte tedy článek 50 naší společné smlouvy, který existuje právě pro takový případ. Dnes se spekuluje, že právě toto byla past, do které spadla nešťastná Theresa Mayová, Cameronova nástupkyně. Kdyby to nebyla udělala, nebo ne hned, byla by si prý vytvořila lepší manévrovací prostor pro další jednání. Takto Unie údajně sešněrovala od začátku rozhovory pavučinou vlastních pravidel a vytvořila si tak výhodu, která vedla k dojednání smlouvy, jež je pro ostrovany obtížně stravitelná.

Evropská unie je společenstvím 28 států včetně Velké Británie, která je založena na právu. Bezprecedentní odchod jednoho členského státu se řídí tímto právem. Je třeba vypořádat všechno, kapitolu po kapitole, protože od určitého okamžiku tato země už nebude součástí EU. S trochou nadsázky je to něco podobného, jako když Česká republika do EU vstupovala, jenže obráceně. Kdo odchází, přestává používat evropské právo, přestává se účastnit evropských mechanismů, přestává se podílet na práci evropských orgánů a institucí. Je však třeba stanovit, alespoň pro prvotní období, čím se budou řídit vzájemné vztahy a co nahradí dosud platná pravidla.

Britští diplomaté, kteří s EU jednali, všechno toto dobře vědí. Rozhovory byly dlouhé a obtížné, protože na stole bylo všechno, co je obsahem evropské integrace a stalo se za pětačtyřicet let britského členství nedílnou součástí práva spojeného království. Postupovalo se racionálně a pragmaticky. Přes všechny peripetie lze dnes při pohledu zpět říct, že dohoda byla vyjednána v duchu vzájemného respektu, při dodržení zásady, že odchod nesmí být ponižující pro žádnou ze stran a musí vytvořit podmínky pro co nejlepší uspořádání vzájemných vztahů po brexitu.

Dohodu schválili britská vláda i vlády sedmadvaceti ostatních zemí jako to nejlepší, čeho bylo lze dosáhnout. Evropská unie nefunguje tak, že by Evropské komisi bylo dovoleno prosazovat jakousi vlastní nadnárodní agendu. Systém pojistek umístěných do soukolí ve vztazích mezi hlavními institucemi funguje celkem dobře. A Británie měla, a má, mezi členskými státy i v Evropském parlamentu mnoho přátel. Dohoda byla koneckonců v závěrečné fázi dílem premiérů a prezidentů všech osmadvaceti zemí. Těžko si představit, že by se sedmadvacet spiklo, aby nebohému Albionu ublížilo.

To, že ji britský parlament třikrát po sobě odmítl, je jen a jen ukázkou šílené vnitropolitické krize, jakou si před referendem nedokázal nikdo představit. Britská politická scéna je mnohonásobně rozpolcená a její protagonisté jako by již nebyli schopni racionálního odstupu a nadstranického uvažování. To, co vidíme, je hašteření o posty, zaujímání taktických pozic, kličkování v momentálním zájmu, a to jak u konzervativců, tak u labouristů. Perspektiva odchodu z EU britskou politickou scénu zcela rozložila.

Pro české prostředí je brexit mimořádně poučnou epizodou, ať už dopadne jakkoli. Připomíná, co všechno členství v EU obnáší a znamená, v čem je výhodné a v čem obtížné, jaké jsou plusy a mínusy a nakolik ovlivňuje každodenní život lidí v každém členském státě. Brexit vrátil racionální debatu o členství v EU po mnoha letech opět na pořad dne, což je pro Česko, jen a jen prospěšné.

Autor je dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu, Paříži, Moskvě a v posledních letech jeden z nejvlivnějších Čechů ve strukturách Evropské unie.