Kerles: Jsme popelnicí Evropy? Dobře nám tak! | info.cz

V případě tolik diskutované dvojí kvality potravin jde totiž přes veškerá politická prohlášení o jednoduchá fakta. Některé firmy prodávají své konzervy, limonády, cukrovinky a další zboží v různých evropských zemích pod jednou značkou, ale s různým složením. V oříškové pomazánce prodávané v Belgii je více mléka, než když výrobce zdánlivě identickou značku nabízí v Česku. Dánský „lančmít“ obsahuje víc masa než stejně označený výrobek na českém trhu, někde mražená pizza obsahuje sýr, jinde jen sýrové náhražky a tak dále.

Údaje o tom, které firmy se touto obchodní filozofií řídí, jsou ale známé a byly mnohokrát zveřejněné. Teď se nabízí otázka, co s těmito informacemi udělá spotřebitel. Určitě se najde hodně lidí, kteří se podobnými „prkotinami“ vůbec nechtějí zabývat a prostě nakupují to, co jim chutná, a hlavně to, na co mají peníze. Pak ale existuje druhá skupina, která je důslednější a řekne si: „Pozor na ně. Jestli někdo propaguje svou značku, která vlastně žádnou originální značkou není, protože existuje v několika podobách, co si na nás vymyslí příště?“ A v supermarketu kvůli „ztrátě důvěry“ sáhnou raději po potravině, jejíž výrobce se drží hesla: originál (tedy značka) je jen jeden.

Pokud by se, čistě teoreticky, k této druhé skupině nedůvěřivých spotřebitelů zařadila většina Čechů, natož třeba i Poláci, Maďaři či Slováci, výrobci potravin „dvojí kvality pro východ a západ“ by se zcela nepochybně začali chovat jinak. A možná se i hluboce omluvili a prosili za odpuštění. On totiž takový středoevropský trh s desítkami milionů zákazníků není vůbec k zahození. Jenže žádná spotřebitelská vzpoura proti výrobcům potravin a zboží „dvojí kvality“ se nekoná.

Proč? Možná proto, že nás na rozdíl od politických proklamací dvojí kvalita potravin zas až tolik netrápí. I tak by se ale dala celá kauza snadno využít a zneužít. Kdyby třeba Rakušané zjistili, že k nim jihočeská Madeta pod stejnou značkou vozí mléčné výrobky s menším obsahem mléka než na domácím trhu, takřka jistě by každý rakouský politik okresního významu zareagoval. Tak jako mnohokrát v minulosti by zkritizoval nekvalitní dovoz, kterému se nedá věřit, a vyzval Rakušany, aby kupovali domácí potraviny a zboží, nejlépe přímo od svého souseda. Tam se spálit nemůžete!

V Česku má ale kauza s dvojí kvalitou potravin úplně jinou odezvu. Místo toho, aby ji politici využívali k podpoře spotřebitelského patriotismu, „brání“ národní zájmy tím, že jezdí do Bruselu brečet, jak se nám, chudákům Čechům, zase ubližuje. My Češi, máme přece nárok na stejné konzervy jako Němci!

Heslo „kdo nepláče není Čech“ dovedla k dokonalosti europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Ta v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ přišla s neuvěřitelnou konstrukcí: Zákazu potravin dvojí kvality v EU prý brání Německo kvůli tomu, aby německé řetězce, podnikající na našem území, nepřišly o svůj tučný zisk. A za to, že jsme údajně popelnicí Evropy, máme poděkovat také Evropské komisi a jejímu předsedovi Junckerovi.

„Kdybychom tu popelnici nevybírali, nikdo by nám do ní nic neházel. Je to naše rozhodnutí, naše volba“

Jinými slovy: pokud si z desítek různých českých a zahraničních konzerv vyberu dobrovolně tu značku, která razí filozofii dvojí kvality, je to podle Konečné dílo zlotřilých německých kapitalistů, spojených se stejně proradným Bruselem. Proto je třeba přijmout zákon, který by jim to příště zakázal. Kdyby šlo přitom jenom o názory komunistky Konečné, mohlo by to být považováno jen za jakýsi úlet jedné europoslankyně, která málo chodí mezi nás, běžný lid. A proto neví, že v Česku už si na rozdíl od dob socialismu mohou zákazníci v obchodě vybírat.

Jenže stejně jako Konečná vyhlásili boj dvojí kvalitě potravin už poněkolikáté i další čeští politici napříč politickým spektrem. Ministerstva zemědělství a průmyslu připravují změnu zákona, která by „dvojí kvalitu“ zakázala na národní úrovni, premiér Andrej Babiš si dokonce konce z tohoto tématu udělal jeden z hlavních taháků svého volebního programu před evropskými volbami: Nechceme být popelnicí Evropy!!!

Jen z mála politických hesel čpí taková obsahová prázdnota jako z téhle otřepaná fráze. Kdybychom tu popelnici nevybírali, nikdo by nám do ní nic neházel. Je to naše rozhodnutí, naše volba, nikoliv následek útlaku Bruselu. Podobné je to s dalším heslem českých „eurobijců“, podle kterých z nás Brusel dělá v souvislosti s dvojí kvalitou potravin občany druhé kategorie. Co to je? Občany druhé kategorie ze sebe můžeme udělat jen my sami.

A to třeba tím, když si budeme sami neustále stěžovat na to, jak nám někdo cizí ubližuje a jak jsme vlastně strašně bezmocní a utlačovaní. A to dokonce tak, že se nedokážeme sami svobodně rozhodnout, jestli si v obchodě koupíme konzervu s masem nebo pilinami.

Václav Klaus mladší a jemu podobní často mluví v souvislosti s EU o ztrátě naší národní suverenity, poškození českých zájmů nebo tlaku jakéhosi bruselského molochu, který nám sedí na prsou. A údajně nám brání v tom, abychom byli hrdým a sebevědomým národem, schopným nést odpovědnost za svůj osud. A pak zvolení zástupci stejného národa, který dal světu tolik pracovitých a chytrých lidí, přijdou do europarlamentu de facto požádat, aby Čechy oficiálně zbavil svéprávnosti. Jinak se totiž snaha o politický zákaz dvojí kvality potravin nazvat nedá.