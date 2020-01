Kovář: Nový útok klimatických aktivistů míří nejen na Federera, ale i na nás všechny | info.cz

Švédka Greta Thunbergová, iniciátorka dnes již celosvětové kampaně na ochranu klimatu, se až doteď soustředila především na kritiku předních politiků, kteří podle ní nedělají nic, anebo jen málo pro to, aby zachránili planetu. Její plamenné vystoupení v New Yorku, charakterizované důrazným „Jak se opovažujete?“, jí sice zajistilo širokou pozornost médií, mnohé světové lídry ovšem nechalo chladné. Americký prezident Donald Trump se omezil na ironickou poznámku na twitteru, o reakci největších znečišťovatelů životního prostředí, jakými jsou Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a další, prakticky nelze mluvit.

Obrácení pozornosti k Rogeru Federerovi je v lecčems novinkou. Zelení aktivisté světového tenistu kvůli jeho spolupráci s výše zmíněnou bankou poprvé atakovali již před časem. V pobočce Credit Suisse hráli oblečení v bílém tenis, což mělo dodnes soudní dohru, než toto pondělí soudce rozhodl, že jednali přiměřeně a neprovnili se. Čerstvý apel Grety Thunbergové „Rogere, souhlasíš s tím?“ napsaný v souvislosti s faktem, že banka Credit Suisse poskytla firmám, hledajícím nová ložiska fosilních paliv, již několik desítek miliard dolarů, přesto vnesl do celé záležitosti novou dynamiku.

Ze strany Grety Thunbergové a jejích souputníků se jedná o „mistrovskou trefu“. Na rozdíl od politiků, na které Švédka cílila doposud, je Roger Federer přední světový sportovec a globální celebrita. Je to jedna z mimořádně cenných obchodních značek, spojená výhradně s pozitivními hodnotami, s pozitivním přístupem ke světu, oslovující ve velkém lidi bez rozdílu pohlaví, věku, barvy pleti či vyznání. K tomu vzorný manžel, otec čtyř dětí. Kdo jiný by měl mít větší zájem na budoucnosti planety než on?

Federer, kterého s bankou Credit Suisse po mnoha letech spolupráce pojí obchodní i osobní pouta, odpověděl na výzvu švédské studentky bez prodlení a racionálně. Poděkoval za její zájem, ujistil ji, že mu na stavu klimatu a na budoucnosti planety jako člověku, rodiči, sportovci i podnikateli záleží, a že tedy její apel bere velmi vážně. „Úsilí mladých v boji za klima velmi respektuji a obdivuji,“ píše v reakci. Současně dal ale jasně najevo, že o svém podnikání bude do budoucna rozhodovat on sám.

„Věc“ se však žene rychle dál a tlak sílí. Odpověď Federera přivítala nejen Greta Thunbergová, ale i další mladí aktivisté, například Andri Gigerl. Jeho „kolegyně“ Maya Tharianová ale rovnou dodala, co by měla švýcarská superstar udělat: „Nyní musí promluvit s lidmi z CS a žádat po nich, aby neprodleně přestali investovat do fosilních paliv a aby stáhli všechna obvinění proti klimatickým aktivistům…“ Ano, čtete dobře, mladí aktivisté nutí Rogera Federera, aby donutil svého sponzora jednat tak, jak si oni přejí. Jakkoli prozatím nebylo nahlas řečeno „Neučiníš-li tak, budeš s námi mít co do činění!“, myslím, že právě to je v podtextu výzvy zjevné.

A jsme u jádra věci. Tady přece už nejde o klimatickou změnu, o ochranu přírody a budoucnost planety, ani o to, jak se kdo k celé záležitosti staví. Skupina mladých aktivistů, vědoma si své v současné době mimořádné mediální síly, záměrně veřejně vyzvala světoznámého sportovce s nejpozitivnějším mediálním obrazem, aby změnil své chování a podnikání a aby jejich požadavky diktoval soukromé bance, protože je to tak prostě dobře. Protože oni mají pravdu.

Nevím jak vy, ale já za takovým jednáním vidím primárně mentalitu diktatury, mentalitu lidí odhodlaných vyrazit za svým cílem – obrazně řečeno – třebas i přes mrtvoly. Federer se tak ocitl ve velmi složitém postavení. Třebaže slečně Gretě odepsal velmi vstřícně, je zřejmé, že mu až doposud spolupráce s firmou nijak zvlášť nevadila. S jeho ekologickým zanícením a se starostí o budoucnost planety to tedy nebude až tak žhavé, což nemyslím nijak kriticky, natož urážlivě či zle.

Nyní jsou ve hře jenom tři možnosti, tři možné scénáře: Za prvé se Federer pokusí nechat celou záležitost takříkajíc „vyšumět“ s tím, že udělal, co mohl, ale soukromá banka je holt soukromá banka, a protože s ní má dlouhodobou smlouvu, nemůže v dané chvíli udělat více; za druhé se s bankou nějakým způsobem domluví a CS vyjde požadavkům aktivistů alespoň částečně vstříc; za třetí mu banka vstříc nevyjde a on s ní ukončí spolupráci.

Pokud by došlo na scénář dvě a tři, je to pro budoucnost nás všech takřka katastrofa. Znamenalo by to, že hlasy několika zelených aktivistů donutily světovou sportovní hvězdu a velkou banku jednat podle jejich diktátu. Jaké pokračování by to mělo? Dostal by Roger Federer v dohledné době od Grety a spol. otázku, zda opravdu bude i nadále chodit do restaurací, kde servírují maso? Anebo by čelil dotazu, jestli skutečně hodlá nadále jezdit nějakým „špinavým“ autem? A co teprve tenisové turnaje versus létání? Obávám se, že do budoucna to není žádné strašení a šílený scénář…

Po Rogeru Federerovi by nepochybně přišly na řadu další hvězdy, třeba ne tak zářivé, ale stále významné a mediálně využitelné. Bylo by otázkou času, než by se tento tlak začal týkat nás všech a našich zálib, respektive podstaty našeho bytí. Federer se ocitl ve hře, která je dost možná důležitější, než velké „mače“, které dosud odehrál. Držme mu palce!