Maňák: Babišovo krveprolití. Rekonstruovaná dálnice D1 se stává politickou hrozbou | info.cz

Je zřejmé, že si předseda tuzemské vlády uvědomuje třeskutý předvolební potenciál kritické dálnice D1. Pokud by se do podzimních parlamentních voleb v roce 2021 podařilo „brněnskou“ dálnici zrekonstruovat zcela nebo téměř zcela, udělal by Babiš z „vítězství člověka nad betonem“ předvolební poutač svých budovatelských úspěchů. Naopak, pokud by se rekonstrukce dálnice zvrtla a nadále by řidiče-voliče trápila i těsně před volbami, omlátila by opozice „déjedničku“ Babišovi o hlavu a učinila z ní důkaz neschopnosti vládnoucího hnutí ANO.

Jde tedy do tuhého. Zvláště když našemu zápolení s dálniční sítí přestává fandit vláda celoevropská. Premiér Babiš by mimo jiné chtěl, aby hustý dotační déšť zkrápěl výstavbu tuzemských dálnic i v další rozpočtové sedmiletce EU (2021 až 2027). Jenže svým „zpátečnickým“ požadavkem tvrdě narazil, neboť pokrokářská EU se posouvá na „vyšší“ vývojový stupeň, když namísto národních dálnic chce zachraňovat planetu, přesněji řečeno její emisně churavějící klima…

Budiž však řečeno výslovně: Za problémy naší dálnice D1 nemůže Evropská unie, ani její připravovaný a komplikovaný finanční rámec. Za průtahy při rekonstrukci může resort dopravy, potažmo vláda ČR. Navíc, „krvavou“ dálnici D1, která tak očividně trápí předsedu zdejší vlády, letos čeká rok pravdy. Stát totiž provede vůbec největší uzavírku. V průběhu roku 2020 se má opravovat sedm úseků v délce přesahující 72 kilometrů. Cílem masové uzávěrky je opravu „déjedničky“ radikálně urychlit. Těžko říct, zda tento fakt více potěší či zarmoutí. Zvláště když uvážíme, že oprava dálnice D1 se rozběhla v roce 2013 a podle původních plánů měla být kompletní rekonstrukce dokončena již v roce 2018... Inu, tři roky sem, tři roky tam. Stát prostě není soukromá firma, i když Andrej Babiš na startu své oslnivé politické kariéry propagoval opak a část národa vidině „státu řízené jako firma“ uvěřila.

V reálném světě by však soukromá firma nemohla postupovat tak neefektivně a zákaznicky nevstřícně, jako to předvádí stát u výstavby či rekonstrukce dálniční sítě v Česku. Ostatně, představme si třeba mobilního operátora, který by svým zákazníkům a vší veřejnosti s použitím usměvavého smajlíku oznámil: „Musíme naši síť opravit, takže se snažte bez reptání vydržet 8 let její poruchovosti či dokonce nefunkčnosti. Děkujeme.“

Absurdní. Zákazníci by do jednoho odešli ke konkurenci. I když náš příklad kulhá minimálně na jednu nohu, i tak principiálně odráží rozdílnost fungování skutečného trhu a veřejných (ne)služeb. A pokud se přirozená neefektivita fušování státu do tržního řemesla v oblasti provozování ryze tržních služeb (jako je služba silnic a dálnic) zkombinuje s lokálními politicko-ekonomickými hendikepy, průšvih je na stole. Čehož jsou řidiči (kteří nemají jinou možnost, než vydat se vstříc nástrahám a nejistotám nejstarší tuzemské dálnice) svědky dnes a denně již předlouhých 8 let. A má tomu tak být i roce příštím, kdy se mnozí z nich opětovně vydají k urnám, jež rozhodnou o politickém bytí a nebytí Andreje Babiše. Šéf ANO totiž před pár dny oznámil odchod z politiky, pokud by jeho hnutí nevyhrálo nadcházející sněmovní volby. Nezdá se sice jako pravděpodobné, že by ANO volby matematicky nevyhrálo, ale šance na sestavení vlády (a jen sestavení vlády lze považovat za Babišovo vítězství) může záviset na mnoha faktorech, včetně situace kolem rekonstrukce mýtické dálnice D1.

Andrej Babiš tak zřejmě bude muset udržovat hrozbu tvrdých trestů pro dálniční budovatele v nepřetržité permanenci. Jinak ho tento přezrálý problém může připravit o část podpory dosavadních voličů a v hypoteticky nejnepříznivější konstelaci i ukončit jeho osmiletou politickou dráhu.