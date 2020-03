Schmarcz: Hála není blb, ale dezinformátor. Hamáček se nemá za co omlouvat | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Doba koronavirová plodí i mediální aférky. Šéf think tanku Sinopsis Martin Hála tvrdě napadl Jana Hamáčka kvůli tomu, že koupil roušky v Číně. Udělal z něj de facto vlastizrádce. Ministr vnitra ho za to nazval blbem. Komentátor Jindřich Šídlo následně usoudil, že by se vicepremiér měl omluvit. Omyl, neměl. Mohl sice držet nervy na uzdě, ale on si nezačal. Obvinění na jeho adresu přitom nejsou nic jiného než pusté dezinformace.

Nemusím Gambrinus. Ale budu-li umírat žízní bez šance se čehokoli napít a někdo mi ho nabídne, vděčně ho přijmu a určitě toho dobroděje neobviním ze zrady. Obdobné je to s Čínou. Nemám tamní režim rád dlouho, dávno předtím, než to začalo být módní, ale pokud někdo bryskně doveze z Říše středu životně nutný zdravotní materiál, který dva měsíce nikdo nedokázal nikde sehnat, budu mu tleskat. Ne tak Hála, který se do Hamáčka obul ve stylu kremelských konspirátorů a obvinil ho v podstatě z kolaborace s Čínou.

Naprosto chápu že Hamáčkovi, který už přibližně týden nedělá nic jiného, než že pro Čechy shání nutné zdravotní pomůcky, ujely nervy a nazval Hálu blbem. Bylo zbytečné, že toto jasné a vzhledem k okolnostem omluvitelné stanovisko rozmazával v delším textu. Být jeho mediálním poradcem, snažil bych se mu to rozmluvit. Naštěstí jím nejsem a díky tomu si mohu dovolit otevřeně napsat, co si o Hálovi a Sinopsis myslím.

Nenazval bych nikoho blbem, protože to nemám ve zvyku, ale zcela autoritativně si dovolím tvrdit, že Hála je dezinformátor. A že o Hamáčkovi píše s despektem jako o „letité opoře česko-čínské lobby“, počíná si úplně stejně, jako když Orbán obviňuje Sorose, že chce Maďarsko zaplavit migranty. Za tuto lež se mimochodem musela maďarská vláda omluvit. Hála používá stejné metody…

V obou případech jde totiž o nemístnou ostrakizaci, která zdaleka přesahuje rámec rozumné kritiky. Soros se v čase humanitární krize snažil hledat určitá řešení. Možná tím mnohé naštval, ale určitě si nezasloužil lživou kampaň, v níž se hrálo na struny antisemitismu. Hamáček se snažil udělat všechno pro to, aby rychle získal z Číny zdravotní potřeby. Možná jeho vyjádření někoho urazila, ale líčit nákup roušek jako vrchol velezrádného spiknutí je hodně přes čáru a v čase epidemie tak trochu hyenismus.

Není to poprvé, co Sinopsis obviňuje někoho ze zrady českých zájmů jen na základě faktu, že dotyčný obchoduje s Čínou. Tento think tank je doslova posedlý Petrem Kellnerem, kterého neustále napadá za údajnou podporu čínského režimu, aniž by kdy přinesl relevantní důkaz. Obdobně Putinovi propagandisté nasazují na Angelu Merkelovou, že zavinila migrační krizi. V obou případech dezinformátoři překrucují fakta, nadbíhají předsudkům a stádní mentalitě, jen míří na různé cílové skupiny.

Opravdu nemám čínský režim rád. Ale to mě v mých vlastních očích neopravňuje útočit na každého, kdo s Čínou udělá legální obchod. Stejně tak bych na nikoho nenasazoval kvůli tomu, že má větší toleranci k migraci než já. Jsem rovněž celoživotní nekuřák a nesnáším cigarety. Ale nikdy bych nikoho nemistroval, že si v mé přítomnosti nesmí zapálit. Zásadně odmítám manželství homosexuálů. Ale nikdy bych si nedovolil urážet ty, kteří ho prosazují.

Proč to vše říkám? Protože se u nás nepíská rovina. Ve veřejném prostoru se tolerují ostré útoky na obchodníky s Čínou, odpůrce migrace, kuřáky, zastánce manželství muže a ženy. Netoleruje se, když se tito ohradí. O čemž svědčí i velmi tvrdý atak Jindřicha Šídla a vyžadování omluvy od někoho, kdo byl přece napaden jako první. Možná se nebránil úplně obratně, ale Hamáček si prostě nezačal. Žádat po něm omluvu – a jen po něm, ne po útočníkovi – to není fér.

Pasáž Hálova textu o Hamáčkovi dramaticky nazvaná „operace čínská rouška“ je psána ve stylu „kdo je Václav Havel“. Ministr vnitra z ní vychází jako „neosoba“ bez práva na obhajobu, někdo, kdo je celým svým životem a založením předurčen k tomu být čínským „ztroskotancem a zaprodancem“. Je to hermetický propagandistický text, s nímž se ani nedá polemizovat, neboť nečiní závěry na základě faktů, ale vybírá a ohýbá fakta tak, aby směřovala ke kýženému cíli a vykreslovala Hamáčka coby agenta Pekingu a nepřítele lidu.

Hála dokonce Hamáčka napadl kvůli boji proti dezinformacím. Zajímavé. Dosud za to ministrovi vnitra spílali jen proruští a pročínští trollové a dezinformační weby typu Aeronetu. V tom je tedy šéf Sinopsis paradoxně na jedné lodi s nepřáteli Západu. Šídlo žádá po Hamáčkovi nemožné, když mu vyčítá, že s agitkou, která působí, jako by ji psal agent tajné služby, podrobně nepolemizuje. Musel by se pustit do sáhodlouhého „očišťování“ vlastní osoby, kdy by se de facto ocitl v postavení „sprostého podezřelého“.

Nesnáším extremismus a dezinformace z jakékoli strany, nesnáším moralizování, nesnáším svatouškovské pokrytectví, nesnáším měření dvojím metrem, nesnáším, když se z agresora dělá oběť. Proto říkám: ministře vnitra, jestli se Hálovi omluvíš, jseš u mě mrtvej Hamáček!