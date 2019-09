Smrt přišla také z východu. Osmdesát let od útoku Sovětského svazu na Polsko | info.cz

V září si připomínáme nejen osmdesát let od začátku druhé světové války, tj. od útoku Německa na Polsko (1. 9. 1939), ale také osmdesát let od okamžiku, kdy do Polska vtrhla sovětská armáda, aby si i ona urvala svůj díl kořisti (17. 9. 1939). Nacistický a komunistický režim si tak rozdělily vládu v bývalé Polské republice přesně tak, jak se domluvily v nechvalně proslulém paktu Molotov – Ribbentrop v poslední srpnové dekádě toho roku. Vpád Sovětů do již Německem poražené země, fakticky neschopné efektivní obrany a nacházející se ve stavu kolapsu, patří k nejodpornějším počinům v celých dějinách 20. století. Důsledky zářijových událostí z roku 1939 byly pro Polsko naprosto devastující.