Bývalí zaměstnanci Eura spustili nový magazín Hrot. Zatím online, na stánky chtějí v květnu | info.cz

Redakce nového titulu se chce zaměřit na „nezávislé, zasvěcené a často provokativní čtení o byznysu, společnosti i politice.“ Kromě šéfredaktora Vadima Fojtíka jsou součástí redakce výrazné tváře byznysové novinařiny Miroslav Zámečník, Pavel Páral nebo David Tramba. Všichni ještě v závěru loňského roku pracovali v redakci týdeníku Euro, kvůli údajně nevyhovujícím podmínkám, zpožděným výplatám a inzerci nadřazené obsahu se ji nicméně rozhodli hromadně opustit a založit vlastní médium.

Původně měl webový projekt Hrot odstartovat v únoru a tištěný týdeník na něj měl navázat v březnu, nakonec plány nabraly skoro dvouměsíční zpoždění. To se týká i printu, který by redakce nyní chtěla vydávat od května. „Tištěný týdeník chceme spustit co nejdříve, musíme ale počkat, až se vyřeší problémy s distribucí, které nastaly kvůli koronaviru. Reálný je ten začátek května,“ uvedl pro INFO.CZ Vadim Fojtík.

Jednou z hodnot, kterými se nový online magazín prezentuje, je nezávislost. „V týdeníku Hrot chceme zúročit všechny zkušenosti a zároveň vybudovat něco, co podle nás na trhu stále chybí – skutečně nezávislý časopis, který nabídne kvalitní čtení s přesahem a vyargumentovaným názorem. Chceme zkrátka dokázat, že v Česku stále stojí za to dělat tu nejlepší ekonomickou žurnalistiku, která osloví široký okruh čtenářů,“ říká šéfredaktor Vadim Fojtík. Součástí webových stránek Tydenikhrot.cz budou i aktuální články z týdeníku The Economist.

Finančně za projektem stojí zejména investor Jan Veverka prostřednictvím společnosti Touzimsky Publishing. Veverka byl jedním z prvních investorů, který vložil peníze do startupu Kiwi.cz (v té době Skypicker), na tomto obchodu podle odhadů vydělal vysoké stovky milionů až nízké miliardy korun. V současnosti mimo jiné figuruje jako člen představenstva reklamní společnosti BigBoard. Má blízko k ODS.