Česká televize v tichosti využívá influencery. Brání ji před „džihádem“ z Hradu | info.cz

Důvěryhodnost veřejnoprávní České televize je sice dlouhodobě jedna z nejvyšších v české mediální krajině, ale v posledních letech mírně klesá. Podle údajů, které na páteční konferenci o důvěryhodnosti brandů nazvané Důvěrismus prezentoval ředitel korporátních vztahů a komunikace České televize Vít Kolář, počet lidí souhlasících s výrokem, že ČT je důvěryhodná, klesnul mezi lety 2014 a 2019 o více než pětinu. „A to je číslo, kterým už se pochopitelně musíme zabývat. Trend poklesu důvěryhodnosti sice zažívají i světové veřejnoprávní instituce, například BBC, takže částečně jde o světový trend, ale podle nás k tomu přispívají i domácí faktory,“ uvedl během své prezentace na konferenci Kolář.

Jedním ze způsobů, jak televize bojuje s poklesem důvěry, je angažování influencerů a ambasadorů, kteří pomáhají šířit dobré jméno instituce. To je podle šéfa komunikace ČT obzvlášť důležité v aktuální situaci, kdy veřejnoprávní médium čelí „džihádu“ některých politiků, například prezidenta Miloše Zemana, či veřejně známých osobností, třeba majitele Televize Barrandov Jaromíra Soukupa.

Pokles důvěryhodnosti ČT mezi roky 2014 a 2019 dal Kolář do kontextu právě s těmito výpady vůči instituci. Připomněl, že zatímco v roce 2013 prezident pouze kritizoval výpadek přenosu při udělování státních vyznamenání, o rok později již otevřeně označoval ČT za cenzorskou organizaci, když televize z jeho projevu vystřihla zmínku o Zdeňku Bakalovi. „Stále šlo ale jen o kritiku prezidenta republiky vůči nějakému konkrétnímu kroku,“ vzpomínal Kolář. V dalších letech se situace zhoršila. „Když si ČT v roce 2015 dovolila neodvysílat pravidelný briefing mluvčího Jiřího Ovčáčka, už to bylo vykládáno politicky, jako pomsta.“

O rok později prezident podle Koláře změnil taktiku a začal kritizovat konkrétní lidi z televize. V roce 2017 – v době, kdy vrcholila volební kampaň před parlamentními volbami – si kritiku České televize jako jedno ze svých témat vzala Okamurova SPD. Zlom však podle Koláře přišel v roce 2018, kdy se Zeman vymezil proti České televizi ve svém inauguračním projevu. „Miloš Zeman už opouští kritiku České televize jako takové a jejích jednotlivých lidí, už rovnou říká ‚Neschvalte (výroční) zprávy, a vyměňte ředitele'. To už není vzkaz o nějaké práci, to je politický pokyn, který ignoruje postupy a zákony,“ konstatuje šéf komunikace České televize, který si tak vysvětluje zmiňovaný pokles důvěryhodnosti veřejnoprávní instituce.

„Od roku 2017 jsme na útoky vůči ČT reagovali standardními ‚soft' způsoby – tiskovými zprávami, reakcemi, rozhovory, infografikami. Snažili jsme se vysvětlovat, ale ve skutečnosti to moc nefungovalo,“ říká Kolář. I proto se televize nenápadně rozhodla angažovat nejmenované ambasadory, kteří se jí snaží důvěryhodnost navracet. „My o nich nemluvíme, protože bychom je zbytečně zdiskreditovali, ale máme v různých kulturních, ekonomických a ostatních skupinách své ambasadory, které používáme tak či onak, když je potřeba něco komunikovat,“ říká ředitel korporátních vztahů a komunikace ČT, který zdůrazňuje, že Česká televize tyto ambasadory nijak neplatí – dělají to z vlastního přesvědčení.

Další detaily o ambasadorech či influencerech, jejich jména či počet nechtěl Kolář na dotazy INFO.CZ rozvádět. Mnohé „jejich tváře jsou však veřejnosti známé,“ říká. „Ať jde o lidi z oblasti politiky či z oblasti kultury, tak když takový člověk přijde za politikem a řekne ‚Já si myslím že je špatně, co děláte', tak to nějaký vliv má.“

Na finální otázku, zda za poklesem důvěryhodnosti České televize – která však stále patří k nejdůvěryhodnějším médiím v českém i světovém kontextu – stojí „džihád Miloše Zemana proti ČT“ odpověděl Kolář na konferenci souhlasně. „Dnes už jsem přesvědčený, že to je jeden z důvodů. Džihád? Asi to je správné slovo, jinak se to říct nedá. Pro nějaké lidi je to skutečně posedlost. Například i pro Jaromíra Soukupa, pro Miloše Zemana osobně nejspíš asi ne, ale pro jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka stoprocentně ano,“ uzavírá šéf komunikace ČT.