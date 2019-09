Další posila pro českou CNN. Míří tam šéf televizního zpravodajství Seznamu Filip Horký | info.cz

Do nově připravované zpravodajské stanice CNN Prima News míří další výrazné novinářské jméno. Podle informací INFO.cz by měl připravovaný kanál posílit Filip Horký, který v současné době působí jako šéfeditor Seznam Zpráv.

Poté, co televize Prima oznámila nástup Martina Ondráčka a Markéty Fialové, by podle našich informací měl do nově budovaného sídla televize v pražských Strašnicích zamířit i vedoucí TV zpravodajství Seznam Zpráv Filip Horký.

„Filip Horký podal na Seznamu výpověď, a měl by nastoupit na televizi Prima,“ uvedl pro INFO.cz zdroj, který si nepřál být jmenován. Informaci o odchodu Horkého nám posléze potvrdila tisková mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. „Potvrzuji, že Filip Horký od nás bude ještě v letošním roce odcházet. Na jeho místo šéfeditora zpravodajství budeme hledat adekvátní náhradu,“ uvedla mluvčí Seznamu. Tisková mluvčí televize Prima Gabriela Semová na přímý dotaz nástup Horkého do nového kanálu nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

Filip Horký začínal jako sportovní novinář, po roce 2010 prošel studii České televize a DVTV. Od roku 2017 pracoval pro Seznam Zprávy, nejdříve jako krizový reportér, následně jako šéfeditor zpravodajství. Horký během své kariéry získal Novinářskou křepelku a dostal se do výběru osobností magazínu Forbes „30 pod 30“. Již dříve v rozhovoru pro server Lupa.cz uvedl, že by jednou chtěl pro televizi CNN pracovat.

Server INFO.cz již dříve přišel se jmény, která by měla zpravodajství nově připravované stanice posílit. Mezi ta nejvýraznější patří moderátorka pořadu Střepiny na televizi Nova Markéta Fialová, kterou na Primě čeká shledání s dřívějším moderátorským partnerem Karlem Voříškem. Do zpravodajství by pak podle našich informací měli zamířit také Nikola Bojčev, Pavlína Kosová či Petra Benešová.

Nový kanál CNN Prima News by měl být spuštěn na jaře příštího roku.