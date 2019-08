Economia končí po šesti letech experiment s newsroomem, chce svébytné redakce | info.cz

„V době před šesti lety měl integrovaný newsroom smysl,“ začíná vysvětlovat Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva společnosti Economia, proč se nyní vedení rozhodlo zařadit od integrovaného newsroomu zpátečku. „Tehdy Economii přinesl mnoho úspor a synergií a jeho zavedení byla obrovská změna. Jenže jestliže je na světě nějaká jistota, tak je to jistota změny a my jsme se po šesti letech rozhodli, že je pro nás správný směr onu integrovanost omezovat.“

Vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly se do karlínského newsroomu stěhovalo z Letné v létě 2013. Nová redakce ve Foru Karlín tehdy byla prostorově i systémem fungování v Česku jedna z nejvelkorysejších a stavěla na hlavu některé novinářské postupy a procedury. Tak například: žurnalisté v obřím prostoru open-space neseděli podle své příslušnosti k redakci, ale podle témat, kterými se zabývali. „Věříme na práci v týmech,“ uvedla při představení konceptu tehdejší zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Lucie Tvarůžková. K integraci mediálního domu rovněž patřil princip, že jeden novinář mohl během dne psát text pro několik různých titulů. O tom, ve kterém médiu článek skončí, rozhodovali editoři, respektive šéfredaktoři.

Jenže tento přístup nyní management vydavatelství postupně reviduje. „Tým novinářů, který pro konkrétní čtenáře píše, by měl reprezentovat daný titul a měl by s tím být jasně identifikovaný,“ popisuje svou představu Řezníčková. „Tento styl u nás má nyní například magazín Respekt, který nikdy integrací neprošel a velmi si na této vlastnosti zakládá. Proto jsme si nedávno řekli, že se zkusíme – nijak dramaticky, krok za krokem – podívat i na ostatní naše tituly touto optikou, a z toho nám pak vyšlo postupné odintegrování našeho newsroomu. Jinými slovy, dává nám smysl, aby redakce byly dedikované,“ doplňuje předsedkyně představenstva Economie.

Nápad znovu rozčlenit newsroom Economie dostal management na přelomu letošního roku; otevřeně o něm pak začal hovořit s redakcemi a realizovat konkrétní kroky na přelomu února a března. „Stále jsme ale nyní na začátku. Postupujeme krok za krokem, veškeré změny vyhodnocujeme. Předpokládám, že se celý proces odintegrování protáhne až do konce příštího roku,“ vysvětluje Řezníčková.

Jedním z prvních kroků v navracení větší suverenity jednotlivým redakcím bylo podle Bakalovy manažerky jakési znovuobnovení tradičního pojetí funkcí v rámci vydavatelství. „Například šéfredaktor řídil svůj tým spíše maticově, naskrz jednotlivými redakcemi. Neměl vlastní stálý tým, ale jeho členy sdílel. Proto jsme se ze všeho nejdříve rozhodli vrátit šéfredaktorovi všechny role, které s jeho pozicí souvisejí. Například tým Aktuálně.cz je tak nyní dedikovaný pouze pro Akutálně.cz a všichni zúčastnění to vědí,“ vysvětluje Řezníčková. Další změny, které budou v rámci deintegrace následovat, má předsedkyně představenstva přichystané, zatím je však nechce zveřejňovat. „Je to předčasné, ty nápady musejí nejdříve projít interní debatou.“

Manažerka nicméně nevylučuje, že newsroom nakonec přijde o své unikátní rozsazení podle oblastí zájmů jednotlivých novinářů. „Například Respekt jako redakce sedí samostatně a velmi jim to tak vyhovuje. Pakliže i jiná redakce dojde k tomu, že to pro ní bude mít přidanou hodnotu, já budu ten poslední, kdo by jim do toho mluvil. Jestli přijde například Aktuálně.cz s tím, že to chtějí podobně, tak nám to náš prostor, ve kterém sídlíme, umožňuje,“ uzavírá Řezníčková.

Vydavatelství Economia loni opět spadlo do ztráty, když zejména kvůli slabším inzertním výkonům prodělalo přes 40 milionů korun. Letos by Řezníčková chtěla snížit ztrátu a v trendu růstu výkonnosti pokračovat i v příštím roce.