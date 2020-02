Prošel Blízký východ, teď českou Primu mění v CNN. „Nehodláme se podbízet,“ říká Tim Lister | info.cz

Jaká přesně je vaše role v Praze?

Rozvíjím tu spolupráci CNN s našimi evropskými filiálkami; dříve jsem v podobném duchu rozjížděl stanice CNN ve Švédsku či v Albánii, nyní dáváme dohromady pražskou redakci. Pro nás, pro CNN, jde o velmi zajímavý byznysový projekt: Na jedné straně pomáhá našemu zpravodajskému záběru; díky lokálním stanicím jsme schopní rychle přinášet regionální zpravodajství – například právě z albánské pobočky – do centrálních zpráv na CNN. Na druhé straně je to pro nás pochopitelně velmi dobrý byznys.

V projektu CNN Prima News tedy působíte jako mentor?

Já bych to učením či mentoringem nenazýval. Moje role je spíš v tom, že zde producentům a novinářům pomáhám se startem nové televize a ukazuji jim řešení, která se nám v CNN během posledních dekád osvědčila. Pomáhám, aby se Prima vyhnula slepým uličkám. Nejde pochopitelně jen o mě, jezdí nás sem ze CNN víc.

Za poslední rok jsem tu pomáhal budovat celou strukturu budoucí CNN Prima News – celý projekt zorganizovat. Doporučoval jsem, jaký typ zaměstnanců na jaký typ pracovních pozic najmout, pomáhal jsem s nastavením technické stránky projektu a zpravodajských systémů, které jsou k hladkému běhu stanice zapotřebí.

Na začátku jsme si museli ujasnit, jakou stanici zde chceme vybudovat, jaká bude její identita. Jestli chceme dávat největší důraz na Breaking News zprávy (mimořádné rychle zpracované události – pozn. redakce), zda je podstatné mít co nejvíc živých vstupů, anebo se soustředit hlavně na kvalitně zpracované analýzy. Vymýšleli jsme, jaký koktejl zde přesně chceme, a na základě toho jsme pak začali hledat vhodné lidi.

Tim Lister Novinář, jako zpravodaj BBC a CNN působil na Blízkém východě, v Afghánistánu a Pákistánu. Věnoval se tématům spojeným s terorismem a mezinárodní bezpečností. Je tvůrcem oceněného dokumentu z Iráku a spoluautorem knihy Agent Storm: Můj život v Al-Káidě a CIA. Pomáhal s rozjezdem a řízením řady stanic BBC a CNN. V Česku nyní dohlíží na start kanálu CNN Prima News.

Jedním z mých největších úkolů bylo ale u lidí změnit a rozvinout jejich mindset (přístup – pozn. redakce). Většina novinářů a producentů na Primě je zvyklá dělat jeden velký pořad denně, hlavní večerní zprávy, a k tomu několik menších pořadů během dne. Se startem CNN Prima News ale malé show skončí a oni budou dělat patnáct velkých pořadů každý den.

To je velká změna.

Přesně tak, to je velká změna. A je potřeba, aby tu lidé změnili svůj celkový přístup ke zpravodajství. Všechno je totiž do jisté míry nové a zaběhnuté pořádky se mění. Nové jsou využívané redakční systémy, typ moderátorů, dostupnost reportérů v terénu.

To, co se nyní chystáme spustit, nemá s Velkými zprávami na Primě v sedm večer nic společného.

Lidem na Primě jsem během posledního roku, co jsem do Prahy dojížděl, ukazoval, na jaké problémy jsem při startu televize narážel dříve a jak jsem se s nimi vypořádal. Zároveň tu mluvíme o nových standardech práce, o našich hodnotách na CNN. A o tom, co od nich očekáváme.

Neprůstřelně a s příběhy

Jaké budou ústřední hodnoty CNN Prima News?

Především přesnost a férovost. Nikdo, kdo vysílání uvidí, nebude moci říct, že někomu straníme. Že preferujeme určitého politika, že opomíjíme nějaký příhraniční region. Budeme zcela féroví vůči hostům v diskusích, ke všem budeme přistupovat stejně a nikdo u nás nebude mít výhodu. Všichni dostanou stejný čas a stejně obtížné otázky. Podbízet se nehodláme.

A je pro nás nanejvýš důležité, abychom vše, co pouštíme ven, měli perfektně ověřené. Jde mi o naprostou přesnost a upřímně, raději budu mít nějakou zprávu později, ale fakticky správně, než abych ji publikoval jako první, ale s chybami. Zrovna dnes ráno jsem při workshopu s moravskými reportéry zdůraznil, že pokud budou mít i minimální pochybnost o své reportáži, ať s jejím zveřejněním raději počkají. Ať si najdou druhý, třetí zdroj. A ať publikují až potom.

„Mám hodnoty nastavené jasně – raději bych zprávu přinesl poslední, ale přesně.“

Pokud pustíte ven fakticky mylnou zprávu, dokáže to zničit reputaci televize mnohem rychleji, než když tu zprávu – už však ověřenou – přinesete jako druzí či třetí. Ačkoliv jsou Breaking News pro CNN i CNN Prima News velmi důležité formáty, se kterými pracujeme, já mám hodnoty nastavené jasně – raději bych zprávu přinesl poslední, ale přesně.

Kromě toho je pro mě priorita, abychom přinášeli kompletní zpravodajské pokrytí celé republiky, máme k tomu velmi silné regionální zpravodajské týmy, což je pro nás velmi podstatné.

A jaký máte pocit z týmu na Primě? Vnímáte nějaké nedostatky?

Neberu to jako deficit, možná je jen trochu vidět nedostatek zkušeností při realizaci takto velkého projektu. Ale během svého působení jsem tu narazil na opravdu mnoho talentovaných novinářů, kteří za mnou sami přicházeli s velmi dobrými nápady. Teď je trik v tom udělat z těch dobrých nápadů skvělou televizi.

Jak? V čem chcete být jiní?

Podle mě se televize obecně často nesnaží, aby lidem u obrazovek přinášely zpravodajství způsobem, kterému diváci rozumí nejlépe – pomocí lidských příběhů. A na to se chceme zaměřit, abychom ilustrovali složité problémy na příbězích běžných lidí a jejich problémů.

U nás tak rozhodně neuvidíte záběr na plénum Poslanecké sněmovny, střih, mluvícího ministra, střih, záběr na plénum sněmovny, střih, prostor k vyjádření opozici, střih, stand-up reportéra na konec. My chceme velká témata ukazovat na příbězích. Když vezmu příklad, nyní je jedna z nejsušších zim, které Česko za posledních několik dekád zažilo. A já chci tuto zprávu divákům ukázat prostřednictvím výpovědi farmáře, který má obavy o letošní sklizeň, prostřednictvím rybáře, který nemá kam chodit na ryby, protože hladiny rapidně klesly.

Vše, co na Primě říkám novinářům a producentům, má jedno jasné poselství – jsme ve story-telling byznysu. A pokud na to byť na den zapomeneme, začínáme přicházet o diváky.

Máte už jasno o začátku vysílání?

Ano, ale nemohu ještě prozradit detaily. Jsme už ale velmi blízko.

Myslel jsem, že CNN Prima News plánujete spustit během dvou měsíců.

Takové jsou plány. Napřed si ale musíme být jistí, že technické systémy televize jsou spolehlivé a ověřené.

Nechci nechat televizi spustit, dokud si nebudu jistý, že všechno funguje. Přirovnal bych to k budování nové velké válečné lodi. Nyní jsme ve fázi, kdy testujeme, zda je všechno v pořádku a ona se nám na vodě nepotopí. Nevypluji na moře, do ostrého provozu, do té doby, než si budu stoprocentně jistý.

Novinářskou stránkou projektu už si poměrně jistý jsem, teď mi jde o tu techniku. Ostatně, během své kariéry jsem spouštěl v rámci televizí BBC a CNN asi pět stanic a pokaždé tam na konci byl nějaký technický problém.

Který vám dal nejvíc zabrat?

To bylo při spuštění BBC World, kdy jsme měli v režii nastoupené všechny nejvyšší manažery stanice, investory, politiky a najednou nám vypadly všechny systémy. Asi pět minut předtím, než jsme měli jít poprvé do vysílání, když bylo jasné, že už se to nedá odložit.

Jak to dopadlo?

Podařilo se nám to nahodit zpátky. Asi třicet vteřin před vysíláním. Ale teď při spuštění CNN Prima News už bych se bez takové zkušenosti obešel.

Recept proti konkurenci

Jak se na CNN Prima News chcete vymezit proti vaší asi největší konkurenci, veřejnoprávnímu kanálu ČT24?

Jak jsem zmiňoval, chceme zprávy ukazovat na lidských příbězích. To samo o sobě už je možná trochu něco jiného, než co dělá Česká televize. Chceme se také prezentovat dynamičtějším stylem. Všichni naši moderátoři budou skvělí novináři, takže ve chvíli, kdy přijde Breaking News, tak budou připraveni ji zvládnout, budou znát pozadí příběhu a budou pokládat hostům relevantní dotazy. Reportéři budou vytrénovaní, aby zvládali situace, kdy budou muset být třeba i 20 minut v kuse on-air, pokud to bude nutné. A pokud jste viděl naše studio, je vám jasné, že je to velká příležitost, jak být velmi silný po grafické stránce.

Prý snese srovnání se studii v centrále CNN…

Ano, a máme s ním velké plány. Chceme také výrazně spolupracovat se CNN Prima webem, tyto dvě platformy by měly být do velké míry integrované. Web bude rozvíjet příběhy, které se třeba nevejdou celé do televize.

Naše definice zpravodajství není taková, že by šlo jen o události, které se odehrály během dne. My chceme divákům přinášet investigativu, příběhy, sport, byznys, zábavu… Mix toho všeho.

Víte o nějakém dílku skládačky, který vám ke spuštění chybí?

Zeptejte se mě znovu den poté, co začneme vysílat. Pak vám budu moct odpovědět lépe. Ale abych řekl pravdu, nyní opravdu nevím. Každý den najdeme něco, co se dá vylepšit. Vím, že máme ty správné lidi. O tom jsem přesvědčený. Jak v produkci, tak v newsroomu.

A jestli nám něco zbývá před spuštěním, tak je to vycizelování choreografie. Postupů, jak udělat dobrý pořad: jak mají vypadat věci ve studiu, které kamery použít, jak doladit nasvícení, pohyb moderátorů. Příští týden nám s tím přijíždí z newyorského ústředí CNN pomoct ředitel, který zajistí, aby všechno bylo tak přirozené, jak jenom lze.

Jak zajistíte, aby nový kanál Primy dodržoval standard televize CNN?

Tak to je především v našem zájmu – my jsme ti, kdo dává logo do vysílání televize Prima. Proto si chceme být jistí, že vysílání na Primě bude konzistentní s našimi hodnotami a standardy. Jedna z věcí, které jsem pro to udělal, byla že jsem vytvořil poměrně tlustou příručku ohledně nejlepších praktik, která je přeložena do češtiny a kterou mají zdejší novináři k dispozici. A nyní si to všechno projíždíme společně na workshopech; řešíme například v jakých případech je ospravedlnitelné využití skryté kamery, kdy můžete natáčet děti, jak je to s případným právem na vyjádření.

Jde tedy o etický kodex stanice, který bude veřejný?

Ne, jde o interní dokument. Neplánujeme ho zveřejňovat, ale abych řekl pravdu, není na něm nic moc tajného. Jsou tam zanesené například i naše představy o tom, jak by se měli zaměstnanci stanice chovat, a to třeba i na sociálních médiích nebo při vyjadřování podpory konkrétním politickým stranám. Novináři jsou pochopitelně do určité míry běžní občané a mají právo na politický názor, ale na druhou stranu jsou součástí zpravodajské stanice. S tím se pojí zodpovědnost za to, jak se chovají.

Znamená to tedy, že novináři na Primě by vůbec neměli dávat najevo své politické preference?

Vyjádřil bych to jinak. Když pracujete v CNN Prima News, nemůžete být aktivní ve prospěch jednoho konkrétního politického názoru. Lidé, kteří se na vás dívají, si pak automaticky spojí s tímto názorem vaši práci a vytvoří si předsudky. Politické názory, to je jednoduše oběť, kterou uděláte, když se do tohoto mediálního byznysu dostanete. Své názory byste měl nechat doma.

CNN Prima News je především zpravodajská služba a taková může být jen ve chvíli, kdy jsou zprávy nezaujaté, objektivní a férové. A my musíme lidem ukázat, že to s těmito hodnotami míníme vážně. Pokud má novinář nějaký „druhý život“, kdy se po večerech třeba angažuje v agresivních politických diskusích na facebooku, diváci se budou zamýšlet, zda je pro ně takový reportér důvěryhodný.

V éře post-faktické

Na začátku února hlavní turecká opoziční strana vyzvala k bojkotu lokální odnože CNN International, stanice CNN Türk. Politici argumentovali, že funguje jen jako „reklamní agentura“ pro režim prezidenta Erdogana. To nezní, že by tamní produkce byla nezaujatá, objektivní či férová.

Já osobně s CNN Türk nemám nic společného. Abych řekl pravdu, moc toho o ní nevím.

Mířím k tomu, že hodnoty, o kterých tu celou dobu mluvíme, můžou být v rámci franšízy CNN kompromitovány.

Na světě je mnoho zemí, ve kterých mají mediální organizace těžkou práci. Já osobně jsem pracoval v Iráku, v Rusku. Tam není život pro novináře jednoduchý. V situaci CNN Türk se neorientuji, nesleduji ji, nezasahuji do ní. Není to součástí mojí práce.

„Když pracujete v CNN Prima News, nemůžete být aktivní ve prospěch jednoho konkrétního politického názoru.“

Mě zajímá, zda jsou nějaké mechanismy, které by v Česku zamezily opakování „tureckého scénáře“.

Co k tomu mohu říct, je, že pokud s někým CNN spouští zpravodajskou televizi, tak se tato druhá strana musí chovat podle pravidel a podmínek CNN. Mohu mluvit o CNN Prima News, kde se snažím zajistit, abychom byli všichni skálopevně přesvědčení o redakčních prioritách. O férovosti, o otevřenosti vůči všem názorům. To je to nejdůležitější, co se tu snažím dělat. My nechceme nikomu dát důvod k tomu, aby říkal, že jsme vůči němu nebyli fér.

Bývalá šéfka zpravodajství Primy Jitka Obzinová na vrcholu uprchlické krize nařizovala na poradě novinářům, aby prezentovali tematiku uprchlíků jako hrozbu. „Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní,“ uvedla. Je takový výrok z vaší perspektivy v pořádku?

K tomu můžu říct jen to, že paní Obzinová již na Primě nepracuje.

Nicméně lidi, které řídila, případně mentorovala, často zůstali.

Ano, ti pravděpodobně zůstali. Ale nyní se dostávají do nového prostředí s novými hodnotami. V CNN by nikdo něco takového neřekl, a ani by to zkrátka nefungovalo. A nebude to tak fungovat ani nyní. Na CNN Prima News jsme odstínění od jakéhokoliv nadržování díky principům, o kterých jsme zde mluvili.

Jako CNN bychom s Primou nespolupracovali, pokud by zde byla jakákoliv možnost, že k takovému nevhodnému jednání dojde. Spojili jsme se s Primou proto, že jsme přesvědčení, že dokážeme vyprodukovat něco, co dokáže mediální scénu v Česku posílit a obohatit. Když tu mluvím se zaměstnanci, novináři, producenty, vidím, že jsme všichni na jedné lodi ohledně toho, co chceme dokázat.

Jak se podle vás mění úloha zpravodajské televize v tzv. post-faktické době?

Mediální krajina se mění velmi rychle, je to patrné a dochází k tomu především díky explozi a inovaci na poli sociálních médií. A jak všichni víme, tyto sociální sítě jsou velmi náchylné ke zneužití.

Myslím, že role dobré televize je nyní v tom, že lidem dokáže přinést důvěryhodné zprávy. A to je i náš případ, kdy jsme schopní lidem poskytnout hodnoty, jako je přesnost, férovost, kontext k informacím. Tedy rozdílné hodnoty, než které jsou k nalezení na sociálních sítích. V tom vidím naši přidanou hodnotu.

Na druhé straně, sociální média jsou pro nás velká výzva pro svou rychlost – v tom, abychom s nimi dokázali udržet krok. A schopnost pracovat se sociálními sítěmi, s ověřováním informací, které jsou na nich zobrazované, je něco, co musíme umět.

Jaká bude vaše role po spuštění televize?

Jsem součástí redakční rady (Editorial Board) CNN Prima News, orgánu, kde jsou tři nebo čtyři lidi ze CNN, kteří dohlížejí na standardy a kvalitu vysílání.

Budete tedy na stanici dále dohlížet?

Nebude to o dennodenním dohledu, rozhodně nebudu stanici sledovat každý den. Ostatně, není to má jediná práce. Budu se ale podílet na dohledu nad správným směřováním stanice. Jde o podobnou roli, jakou má ve velkých společnostech na starosti správní rada. Ta rovněž neřídí každodenní byznys, ale spíše směřování firmy.