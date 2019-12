Televize Seznam v problémech? Odcházejí desítky lidí, chystá se změna programu | info.cz

„Blbá nálada“, která je cítit na každém kroku. To je nyní podle několika důvěryhodných zdrojů INFO.CZ realita v Televizi Seznam. Redakci mají opustit nižší desítky lidí; od seniorních redaktorů přes moderátory až po techniky. Důvodem jsou jednak přiškrcené finance a fakt, že z ekonomického pohledu letošní rok rozhodně nenaplní pozitivní očekávání. Podstatná je ale i určitá rivalita s webovým zpravodajstvím Seznamu. To je paradoxně v opačné situaci a další zaměstnance nabírá.

„Na vánočním večírku se mě všichni automaticky ptali, kam odcházím, jako by všichni brali jako dané, že snad každý z Televize Seznam si hledá nové pracovní místo,“ uvedl pro INFO.CZ jeden ze zaměstnanců televize, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován. „Realita ale takovým otázkám odpovídá, téměř každý den podá někdo výpověď.“ Podle našeho zdroje se situace v redakci dramaticky zhoršila před několika měsíci, což časově odpovídá rozdělení redakce na Seznam Zprávy a Televizi Seznam.

„Atmosféra je vyhrocená. S webovým zpravodajstvím jsme sice formálně pod jednou střechou, ale jsme rozstěhováni na různá patra. Už chodíme i jiným vchodem než oni a ze společného chatu, který máme, už se oni odhlásili,“ dodává zdroj, podle kterého se personální situace projeví i na pořadech stanice. Podle našich informací by mělo od nového roku skončit Ranní vysílání a polední a večerní zprávy.

Vedení společnosti podané výpovědi a problémy přiznává, dává je však do souvislosti s připravovanou změnou vysílacího schématu. „Je pravda, že někteří kolegové z Televize Seznam ke konci roku skutečně odejdou. Jedním z důvodů je ale i plánovaná změna programového schématu, které představíme na konci ledna 2020,“ uvedla pro INFO.CZ PR manažerka Seznamu Aneta Kapuciánová.

Zpravodajství Seznamu ve druhé polovině letošního roku prochází významnými změnami. Společná redakce Televize Seznam a Seznam Zpráv byla v září rozdělena na dva samostatné týmy. Seznam Zprávy pak ve druhé polovině roku začaly budovat názorovou a investigativní sekci a před měsícem web prošel kompletním redesignem.

Co je však pro Televizi Seznam komplikace, je pro jinou mediální společnost požehnání. Podle informací INFO.CZ totiž podstatná část redakce a štábu, která opouští Televizi Seznam, zamíří na nově vznikající televizní kanál CNN Prima News. Ta by měla své vysílání spustit letos na jaře a personální zajištění vysílání pro ni byla jedna z velkých výzev poslední doby. „Přechod na Primu ale není něco, co bychom explicitně chtěli. Jen již nedokážeme dále pracovat v takto nastavených podmínkách. Z našeho pohledu se vedení jednoznačně postavilo za Seznam Zprávy a televizi jakoby naznačovalo, že není do budoucna priorita,“ uzavírá náš zdroj.