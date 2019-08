V osmnácti vyhrál milion, výhru poslal do dětského domova. „Oni ty peníze potřebují víc,“ říká | info.cz

Když hraním počítačových her loni na zahraničním turnaji vydělal první milion, bylo mu jen něco přes osmnáct let. Příbramský rodák Vojta Ptáček ale naprosto přesně věděl, co s penězi udělá. Vyhraných 55 tisíc dolarů, asi 1,2 milionu korun, obratem poslal jako velký a nečekaný dar dětem do jednoho západočeského dětského domova. „Přišlo mi to tak správné. Chtěl jsem peníze poslat někam, kde se jich nedostává, “ krčí nyní rameny.

Ptáčkův úspěch z velkého herního turnaje jen ukazuje, jak horečně se svět eSportu v posledních letech mění. Jak se z pofidérní zábavy pro teenagery unuděné reálným světem stává skutečná alternativa vrcholového sportu se vším, co k tomu patří. S miliony diváků, velkými penězi i vyhlídkou zařazení mezi olympijské disciplíny. A také s neuvěřitelně silnými příběhy.

„Hrát hry jsem na počítači začal už na základní škole, možná ještě o něco dřív,“ vzpomíná nyní Vojta Ptáček, v herní komunitě přezdívaný „Double“. „Vlastně jsem se uměl dřív přihlásit do počítače, než se vlastnoručně podepsat,“ říká. Od doby, kdy jen tak klikal myší pro zábavu či zabití času, ale ušel kus cesty. Před pár lety začal své největší herní vášni – týmové strategické akční hře PUBG – dávat strukturu. Cíleně se zlepšoval. Začal trénovat, našel si tým. A chtěl prorazit. „Jsem hodně soutěživý, chtěl jsem být lepší než ostatní. Vyniknout.“

Vybral si k tomu tu nejlepší dobu. Oblast eSportu se v posledních letech dostává z potemnělých heren, kde se scházely úzce profilované komunity, do výsluní mainstreamových reflektorů. Data ukazují, že do eSportu míří stále více peněz, letos by tento trh měl poprvé v historii překonat miliardu dolarů. Roste i počet fanoušků. „Letos v Česku čekáme nárůst publika elektronických sportů o 51 procent, což je mnohem výraznější růst, než je evropský průměr (21 procent),“ doplňuje Karel Kotoun, manažer finančních služeb společnosti Accenture. Jinými slovy, celý segment se profesionalizuje.

„Já to ze svého pohledu také vidím,“ glosuje „Double“. „Je to podle mě tím, jak roste počet lidí, kteří s počítačem vyrůstali, a mají tak k této oblasti blíž. Navíc čím dál víc lidí do tohoto segmentu začíná investovat, vidí, že se jim to v budoucnu vyplatí,“ dodává. Podle Ptáčka bude současný trend pokračovat i v příštích letech. „Myslím, že se postupem času dostaneme až k tomu, jak to nyní vypadá v Jižní Koreji či v Japonsku.“

Milion pro dětský domov

Pozitivní pověsti eSportu mezi širší veřejností pomáhá i Ptáčkův příběh. Mladý český hráč totiž loni na charitativním turnaji v Německu s dotací přes půl milionu dolarů skončil mezi světovými hráči na druhém místě. Po třech dnech hraní společně s dalším hráčem „spajKKem“ získali přes 55 tisíc dolarů, které se rozhodli věnovat západočeskému dětskému domovu. „Výhru z charitativního turnaje jsme poslali do dětského domova, který je tak trošku odstrčený na západě Čech. Chtěli jsme pomoci někde, kde peníze chybí; pražské dětské domovy jsou často podporovány městem a známějšími osobnostmi,“ vysvětluje Ptáček.

„Jak konkrétně peníze budou pomáhat, zatím není jasné, byť představu už mám,“ říká Jan Kubát, ředitel dětského domova, do něhož Ptáček se spajKKem poslali přes milion korun. „Musíme si ale vzájemné představy vyjasnit s dárcem a pak podepsat smlouvu. V každém případě je skutečně výjimečné, aby v Česku jeden dárce věnoval dětskému domovu takovouto částku,“ vyzdvihuje Kubát.

„Pro mě to byl hlavně úžasný pocit vyhrát takové peníze pro dobrou věc. Brzy se na západ Čech se spajKKem pojedeme podívat a předáme symbolický šek. Občas je úžasné, jaké dokáže eSport psát příběhy i v reálném světě, díky této náhodě jsme se se spajKKem spřátelili a doteď jsme kamarádi,“ říká Ptáček.

Do Evropy

Nyní míří dál. „Můj cíl v hraní je dostat se do nejvyšší evropské herní ligy, vyhrát, být nejlepší hráč,“ nastiňuje Ptáček své další plány. Má k tomu blízko, momentálně hraje druhou nejvyšší ligu, odkud je na vrchol jen krůček. „Pro mě to znamená hlavně to, že už vydělávám nějaké peníze, dělám si jméno a papírově patřím mezi dvě stě nejlepších hráčů v Evropě,“ uvádí český hráč.

Jako profesionál v pravém slova smyslu se ale Ptáček, který před měsícem odmaturoval, zatím necítí. A to přesto, že hraje až tři turnaje za týden, k tomu přidává i pravidelné čtyři týmové tréninky týdně a občasné výjezdy na zahraniční turnaje. Jeho výhry? V desítkách tisíc. „Jen hraní by mě zatím neuživilo, je to ale příjemná brigáda,“ vyzdvihuje Ptáček.

I přes úspěchy se ale snaží eSportu nepropadnout. „Je mi jasné, že tahle oblast má i svoje záporné stránky.“ Podle Ptáčka je jedním z negativ třeba to, že hráči často hrají víc, než by měli. Že nedbají na životosprávu. „Já se to snažím balancovat, od sedmi let hraju fotbal, aktuálně přecházím od dorostenců do třetí ligy mezi chlapy. Rád bych něco dokázal i v klasickém sportu a zahrál si alespoň první ligu.“ Doufá, že mu v tomto cíli pomůže i nástup na vysokou školu, kam se chystá po prázdninách. „Rozhodoval jsem se mezi třemi vysokými školami, nakonec jsem se rozhodl pro FTVS, abych se mohl soustředit na fotbal a eSport,“ uzavírá český hráč.