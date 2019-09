Ekonom: Německo zaostává, potřebuje transformaci ekonomiky a schodkové rozpočty | info.cz

Příliš velké rozpočtové přebytky jsou podobným bolehlavem, jako přílišné rozpočtové schodky, říká v rozhovoru pro Info.cz Steen Jakobsen, hlavní ekonom banky Saxo. Míří tím přitom na Německo, kterému by se právě vysoké přebytkové rozpočty mohly nevyplatit. Země totiž zcela jasně míří do recese a investice a transformace ekonomiky jsou podle Jakobsena nutnost. „Jestli je v Evropě země, která by měla utrácet, je to Německo,“ míní ekonom.

Ačkoliv to ještě není oficiálně potvrzené, podle mnoha odborníků se Německo dostalo do recese. Ve druhém kvartále nejsilnější evropská ekonomika klesla o desetinu procenta a vše naznačuje tomu, že se stejný propad potvrdí i ve třetím čtvrtletí. Podle všeho tak dojde na slova ministra financí (SPD) Olafa Scholze z minulého měsíce, který v případě nutnosti přislíbil fiskální stimuly na podporu ekonomiky až za 50 miliard eur.

Hlavní ekonom Saxo Bank Steen Jakobsen však v rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje, že taková částka podle něj rozhodně nebude stačit. „Problém je, že 50 miliard recesi v žádném případě nevyřeší. Jsou to jenom drobné, od pana ministra to beru jako politické prohlášení: chce být vnímán proaktivně, ale zároveň si nepřeje, aby ho to stálo příliš peněz,“ vysvětluje ekonom.

Politické proklamace stranou, Německo podle Jakobsena čelí velkému problému. A to nejen v podobě nástupu recese, kterou může ještě více zdůraznit nekontrolovaný brexit či obchodní války, mylné je podle Jakobsena samotné uvažování o německém rozpočtu, neochota kancléřky Angely Merkelové utrácet a její „posledlost“ přebytkovými rozpočty.

„Každý profesor ekonomie vám řekne, že výrazně přebytkové rozpočty jsou stejným bolehlavem, jako ty výrazně schodkové. A pokud je v Evropě nějaký stát, který by nyní měl utrácet více peněz, tak je to právě Německo.“

Důležité je podle Jakobsena pochopitelně i to, kam by investice německé vlády měly směřovat. „A v tu chvíli je třeba si přiznat, že největší evropská ekonomika zaostává. Vezměte si, co prodávají: chemii a automobily. Dva produkty, které svět během příštích padesáti let svět nebude potřebovat. Sousředí na prodeje předražených dieselů. Sice z dobrého důvodu, automobilový průmysl je pro tamní HDP prozatím podstatný, ale podle mě musí přijít transformace. Země se musí více zaměřit na nové technologie, na data,“ míní ekonom.

Německé fiskální stimuly by tak podle Jakobsena měly jít právě na podporu transformace na podporu nových technologií. „K takové proměně je však třeba dobré datové připojení, které Německo opravdu nemá, vždyť je na chvostu žebříčku rozvinutých zemí. Investice do datové infrastruktury, univerzit, startupů, tak podle mě mají výsostný smysl,“ uvedl ekonom.

Balíček fiskálních 50 miliard je k tomu podle něj dobrý první krok. „Jistě, je třeba na to dát mnohem víc peněz než 50 miliard. Ale může to být dobrý začátek,“ uzavírá pro INFO.CZ Jakobsen.