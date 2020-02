Grónsko bude prodávat vodu z tajících ledovců. Vědci ale upozorňují na zásadní paradox | info.cz

Když už kvůli globálnímu oteplování tají ledovce, mělo by Grónsko alespoň zpeněžit vodu, která jinak odteče do moře. S takovou filozofií plánuje grónská vláda prodej milionů hektolitrů vody z pomalu mizející masy ledu. Vědcům, včetně těch českých, se ale nápad příliš nezamlouvá.

Na první pohled to může vypadat docela logicky. Zatímco v Grónsku, v Arktidě i ve velehorách, jako jsou Alpy, obrovské ledovce odtávají, jiná místa na planetě mají stále větší problémy se zajištěním dodávek pitné i užitkové vody. Tak proč vodu z ledovců nevyužít?

„Můžeme z vody z našich ledovců udělat obchodovatelný produkt, který jinde chybí,“ řekl v rozhovoru pro list Tagesspiegel grónský ministr průmyslu a energetiky Jess Svane. Grónská vláda podle něj už dříve udělila licence devíti společnostem, které mají právo čerpat ledovcovou vodu a vyvážet ji do zahraničí. Teď kabinet hodlá pro velký zájem export výrazně rozšířit, a vláda proto vypsala výběrové řízení na dalších 16 licencí. „Rozhodli jsme se expandovat a rozdělit se o naši vodu se zbytkem světa,“ uvedl Svane. „Říkáme světu: my máme obrovské zásoby čisté vody a nabízíme vám ji k využití.“

Loni v prosinci vědci zjistili, že grónské ledovce odtávají mnohem rychleji, než se na začátku roku předpokládalo. Podle studie zveřejněné v časopise Nature zmizelo od roku 1992 z Grónska celkem 3,8 bilionů tun ledu.

Podle některých vědců je plán na prodej vody poměrně kontroverzní, protože může ještě více přispět ke globálnímu oteplování. „V Grónsku i v jeho bezprostředním okolí je vody dostatek, takže export bude muset být zaměřen na vzdálené destinace trpící suchem. A doprava do těchto destinací za sebou bude zanechávat velkou uhlíkovou stopu,“ řekl INFO.CZ profesor Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie při Jihočeské univerzitě.

Elster proto vidí budoucnost nikoliv v dovozu vody z Grónska do Afriky, ale spíš v takových projektech, které se snaží získat pomocí moderních technologií vodu ze vzduchu. V těchto případech se totiž nemusí dovážet na dlouhé vzdálenosti, ale „vyrábí“ se přímo na místě s menší energetickou náročností.

I vodu z grónských ledovců, pokud by měla sloužit k pití, je nutné upravovat. „Jde vlastně o destilovanou vodu bez jakýchkoliv minerálů. Pokud by ji člověk pil delší dobu, aniž by do sebe zároveň dostával potřebné minerály, mohl by zemřít,“ vysvětluje Elster. Vědci to dobře znají: Když jsou v polárních oblastech na delší dobu a pijí roztátý sníh, jedí zároveň speciální tablety. Podobně, i když přírodním formou, si minerály doplňují od nepaměti i domorodí obyvatelé Arktidy.

Voda z grónských ledovců by se tedy ještě musela upravovat, což představuje další náklad a zátěž. Grónská vláda ale tvrdí, že je o její nabídku už dnes velký zájem, a chystá i další kroky, kterými chce v duchu hesla „z nouze ctnost“ vydělat na dopadech globálního oteplování. Kabinet láká ropné společnosti k průzkumu možností těžby ropy a zemního plynu v oblastech, které ustupující led pomalu odhaluje. „Je jasné, že celosvětová spotřeba ropy a zemního plynu bude i nadále růst. Grónsko má stejné právo jako kdokoli jiný využívat tento zdroj příjmu, dokud nebude možné po celém světě vyrobit dostatek obnovitelné energie,“ uvedl Svane ohledně investičních pobídek a daňových úlev pro těžební společnosti.

Globální oteplování by přitom mělo postupně měnit celou grónskou ekonomiku, dosud z 90 % závislou na rybolovu. Hospodářství čeká do budoucna značná diverzifikace. Další peníze do tamní ekonomiky by měl přinést cestovní ruch a také výstavba datových center, zásobovaných elektřinou z čistých zdrojů. Grónsko je autonomní součástí Dánského království, ovšem má vlastní vládu a parlament.