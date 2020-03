Na Rakousko se chystá kvůli koronaviru první hromadná žaloba | info.cz

Sdružení VSV (verbraucherschutzverein.at) se domnívá, že za liknavým postupem úřadů v Tyrolsku nestojí lidská chyba, ale prostě snaha nepřijít o peníze od turistů. „Ischgl a údolí Paznaun, St. Anton am Arlberg, Sölden a Zillertal představovala horká místa nákazy, přesto existuje podezření, že tyrolské úřady, zjevně v zájmu místních podnikatelů, zpozdily uzavření svahů a hotelů,“ uvedl předseda a zakladatel VSV, rakouský advokát Peter Kolba.

Sdružení proto připravuje hromadnou žalobu na vedení Tyrolska i rakouskou spolkovou vládu a na svých stránkách vyzývá všechny poškozené, aby se k ní připojili. „Pokud jste byli v lyžařských oblastech Ischgl, Paznauntal, St. Anton am Arlberg, Sölden nebo Zillertal v období od 5. března 2020 a brzy jste zjistili, že jste byli nakaženi koronavirem, pak máte možnost, pokud bude prokázáno obvinění z nedbalosti, vymáhat odškodné jak na vedení Tyrolska, tak na Rakouské republice,“ píše spolek ve své výzvě.

Sdružení VSV zatím shromažďuje poškozené zdarma a bez nároku na honorář je také bude pravidelně informovat o provedených i chystaných právních krocích a možnostech. Teprve až bude žaloba připravena na podání k soudu, hodlá se VSV dohodnout s klienty na odměně. Peter Kolba tvrdí, že úzce spolupracuje s investigativními novináři i svědky, schopnými podat svědectví a důkazy o tom, že úřady v Tyrolsku postupovaly liknavě a hrozbu epidemie záměrně podcenily. Jestliže se tedy někdo ve zmíněných tyrolských střediscích po 5. březnu nakazil koronavirem, může žádat finanční kompenzaci za ztrátu výdělku, bolestné či újmu na zdraví.

A v čem je vlastně problém? Někteří právníci a epidemiologové tvrdí, že Tyrolsko dostalo první zprávu o možné nákaze ve zmíněných střediscích už 5. března, když jej informovaly islandské úřady. Nákaza se totiž objevila po návratu domů právě u 14 lyžařů z Islandu. Vedení Tyrol ale tehdy odmítlo uvalit na středisko karanténu s tím, že není zcela stoprocentně potvrzený původ infekce. Pak se začaly přidávat zprávy o dalších nakažených lyžařích z Dánska, Německa, Norska a Británie. V Dánsku například epidemiologové evidovali v půlce března 200 potvrzených infekcí, z toho většina měla přímou či nepřímou souvislost s pobytem v tyrolském středisku Ischgl.

Právě toto středisko čelí nejvážnějším podezřením, že prevenci proti nákaze zanedbalo. A to nejen kvůli pozdnímu uzavření hotelů a sjezdovek. Tyrolská policie včera oznámila, že začala vyšetřovat majitele jednoho z místních „Aprés-ski“ barů kvůli podezření, že nenahlásil zdravotní onemocnění jedné ze svých zaměstnankyň s vážnými příznaky.

Celá oblast kolem Ischglu se dostala do karantény až 13. března, tedy osm dní po ohlášení první nákazy islandských turistů. I v karanténě se však lyžovalo. Tyrolské sjezdovky a hotely se uzavřely kompletně až 16. března. Úřady tuto prodlevu ale zdůvodňují snahou zabránit panice a hromadným nekontrolovaným odjezdům.

Poslanci Svobodné strany Rakouska (FPÖ) už navrhli vytvoření parlamentního vyšetřovacího výboru, který by měl sporné otázky boje proti koronaviru v Tyrolsku objasnit. Založení své vlastní vyšetřovací komise oznámila také tyrolská vláda, složená ze zástupců lidovců a Zelených. Tyrolský hejtman Günther Platter každopádně tvrdí, že za údajně liknavým postupem úřadů určitě nebyla snaha nepřipravit region o peníze z turistického ruchu. „Máme co do činění s fenoménem, kde nevíme, jak to celé vlastně funguje, co ovlivňuje něco dalšího. Nejen u nás v Tyrolsku, ale na celém světě. Každý den se učíme něco nového,“ uvedl Platter.