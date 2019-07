Někteří sedláci v Rakousku vyhánějí psy z Alp. Kvůli útokům krav | info.cz

Zákaz vstupu psů na dvě turistické stezky mezi horskými pastvinami vyhlásilo pět majitelů pozemků v okolí Schladmingu, další ale zřejmě budou přibývat. Se zákazem totiž souhlasí i místní samospráva a turistická centrála. „Je to výstřel z luku, snad něco změní,“ řekl agentuře APA šéf turistické centrály ve Schladmingu Hansjörg Stocker.

Stejně jako v jiných případech se jedná o turistické stezky přes soukromé pozemky, které, jak je v Alpách zvykem, mohou ale vedle pasoucích se krav běžně užívat i turisté. Tuhle letitou symbiózu však narušil letos v únoru soud v Innsbrucku, který v zatím nepravomocném rozsudku přiznal odškodné příbuzným pětačtyřicetileté Němky, zabité v roce 2014 v Tyrolích rozzuřenou krávou. Podobné tragédie se občas stávaly a stávají, a to v naprosté většině v souvislosti s tím, že turisté se na loukách procházejí se psy. Kráva, zvlášť pokud má telata, se v přítomnosti psa cítí ohrožená a může zaútočit i na člověka.

To byl i případ německé turistky. Soud v civilním procesu dospěl k závěru, že majitel útočící krávy, tyrolský sedlák, musí příbuzným zemřelé ženy zaplatit celkem 490 tisíc eur (12,6 milionu korun). Podle soudu měl totiž zabránit tomu, aby krávy mohly přijít do kontaktu s turisty. I když rozsudek zatím není pravomocný a čeká se na výsledek odvolání, vyděsil nejen sedláky, ale i politiky a podnikatele v turistickém ruchu. Nikdo by se totiž nemohl divit tomu, kdyby sedláci kvůli obavě z následků stezky přes pastviny úplně uzavřeli. A to by zase uškodilo turistickému byznysu. Zákaz vstupu psů má proto představovat jakýsi předběžný kompromis do doby, než celý problém s odpovědností za útoky krav vyřeší legislativa. „Majitelé pastvin nejsou žádní nepřátelé psů. Někteří z nich sami psy mají. Ale neberou je mezi krávy,“ uvedl Stocker.

Kráva není mazlíček

Rakouský parlament mezitím v úterý přijal nová pravidla pro pohyb na alpských loukách, v nichž se mimo jiné doporučuje, aby byl pes na pastvině držen majitelem na krátkém vodítku. Pokud ale kráva přesto zaútočí, měl by majitel psa pustit a nechat ho běžet. Turisté každopádně mají být při pohybu mezi kravami maximálně opatrní, nedráždit je, a pokud mají u sebe psa, měli by si od stáda zvolit co nejdelší odstup. Ani poslanci však zatím nepřijali nějaký zákon, který by pobíhání psů na horských pastvinách úplně zakázal. To je plně v kompetenci místních samospráv a vedení spolkových zemí.

O uzavření některých stezek pro psy například už uvažují úředníci a majitelé pozemků také ve Vorarlbersku. Zatím ale údajně chtějí dát přednost důkladné osvětové kampani, která by měla turistům ukázat, jak riziko střetu s krávou maximálně snížit. I takzvaní pejskaři totiž představují vítaný zdroj zisku pro místní penziony. "Chceme si udržet alpské zemědělství, ale Alpy by také měly být pro ty, kteří v nich hledají relaxaci," uvedl Martin Rusch z kancléře vorarlberského hejtmana. Hejtmanství bude podle něj pečlivě sledovat, jak definitivně dopadne spor o odškodnění pro příbuzné krávou zabité Němky a podle toho pak samospráva přijme další postup. „Pokud by se rozsudek stal pravomocným, mohlo by to mít fatální následky pro chovatele dobytka v celých Alpách,“ řekl televizi ORF advokát žalovaného sedláka Ewald Jenewein.

Případ německé turistky, o které jedná soud, není nijak ojedinělý. Před třemi lety nepřežila střet s krávou také sedmdesátiletá žena u tyrolské obce Erl, o rok později napadlo padesátihlavé stádo krav skupinu italských turistů v Korutanech. Při vyšetřování ale vyšlo najevo, že turisté zvířata provokovali a křičeli na ně. V rámci všeobecné představy o kravách jako naprosto mírumilovných tvorech si nedovedli představit, že by na ně kráva zaútočila.