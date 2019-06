Němce vyděsil pohled na třesoucí se kancléřku. Náhlý odchod Merkelové by neprospěl nikomu | info.cz

Merkelovou postil silný třes už při návštěvě Mexika v roce 2017, nyní se ale stejná událost opakovala v posledních dvou týdnech hned dvakrát. A i když lékaři nenašli žádné vážné onemocnění, řadu obyvatel Německa pohled na třesoucí se kancléřku šokoval. Pokud se totiž Německo mohlo dosud na něco stoprocentně spolehnout, pak to byla vynikající kondice předsedkyně německé vlády.

Jak připomíná například deník „Focus“, i zarytí odpůrci Merkelové vždy obdivovali, co všechno je kancléřka schopná vydržet. A to i na vrcholných mezinárodních schůzkách nejmocnějších politiků světa. „Když v hotelu Haarklein v 1 hodinu nebo poté ve 3:30 přišla po jednání mezi novináře, někteří z nás kvůli únavě sotva stáli,“ napsal Focus. Mnoho zaměstnanců aparátu kancléřky pak při jejím vystoupení využilo situace a v zadních řadách konferenčního sálu si diskrétně zdřímlo. „Merkelová však byla vzhůru, silná jako vždy. A jediné, na co si stěžovala, byla příliš chladná klimatizace na hotelových pokojích,“ napsal Focus.

Merkelová svou psychickou a fyzickou odolnost někdy s nadsázkou zdůvodňovala tím, že dobře spí a dokáže hospodařit s energií jako velbloud s vodou. Komentář ke svému zdraví ale vždy doplnila slovem „naštěstí“. Jako by tím jako věřící a členka protestantské církve chtěla podle Focusu připomenout, že její kondice není jen výsledkem disciplíny a dobré výživy, natož sportu, který neprovozuje, ale z velké části prostě darem, který dostala do vínku. A měla by za něj být vděčná.

Mnozí Němci každopádně i během uprchlické krize a dalších vyhrocených událostí nedokázali pochopit, kde kancléřka bere tolik energie. A to včetně jejích zarytých kritiků, kteří jí nemohli a nemohou přijít na jméno. I těm ale Merkelová dokázala odpovídat vždy tak, jak to umějí jen psychicky silní lidé. Bez zbytečných emocí, bez rozčilování, s klidem. Záběry třesoucí se kancléřky proto řadu Němců skutečně vyděsily. Bylo to něco, na co nejsou zvyklí.

Na sociálních sítích desetitisíce obyvatel Německa přejí kancléřce pevné zdraví. Najdou se ale i tací, kteří posílají Merkelovou do důchodu nebo si z jejích „třesů“ dělají legraci. „Když se třese Merkelová, dívá se na to celý svět,“ napsal ve svém komentáři vydavatel deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung Berthold Kohler. Kancléřka podle něj za 14 let ve funkci prokázala až „robustní“ odolnost, jak po psychické tak fyzické stránce. Nyní se ale může naplno projevovat, jak těžké břemeno si sebou zároveň nesla. „V internetové síti už krouží supi, kteří jsou šťastní, že i Merkelová je nyní fyzicky vyčerpaná,“ napsal Kohler.

I když kancléřka zdůvodnila třesy jen přepracováním či špatným pitným režimem, řada Němců se bojí, aby její možné zdravotní potíže nepřerostly v „otřes v politice“. Merkelová už dříve odstoupila z čela své mateřské strany a zároveň oznámila, že z křesla kancléřky odejde nejpozději v roce 2021. Do té doby by mělo být zřejmé, kdo by se mohl stát jejím nástupcem. Pokud by kancléřka odstoupila ze zdravotních důvodů předčasně, vyvolalo by to nejistotu, kterou Němci nemají rádi. I mnozí odpůrci Merkelové proto doufají, že až se nejmocnější žena světa vrátí z nynějšího summitu G20 v Japonsku, postaví se znovu v jednu hodinu před unavené novináře a podobně jako v době uprchlické krize pronese svou neslavnější větu: „Wir schaffen das!“ (Zvládneme to). A třást se přitom nebude ani trochu.