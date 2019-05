Povolební kocovina rakouského kancléře: Kurz vyhrál volby, jeho vláda ale padla | info.cz

Vyslovení nedůvěry vládě bylo samo o sobě poměrně pikantní. Rakouský kabinet padl den poté, co lidovci v čele s kancléřem Kurzem získali v evropských volbách rekordních 35 % hlasů. To je podpora, která nemá v historii strany obdoby. Přesto poslanci vyslovili vládě nedůvěru. Zemi tak až do podzimních předčasných voleb zřejmě povede přechodný úřednický kabinet.

K pádu vlády přispěl především dosavadní koaliční partner vládnoucích lidovců, tedy rakouští Svobodní (FPÖ). Kompromitující video na jejich předsedu Heinze-Christiana Stracheho vyvolalo vládní krizi a rozpad koalice. Kurz však mohl vést zemi s vyměněnými ministry až k mimořádným volbám dál, takovou možnost ale FPÖ nepřipustila. Společně se sociálními demokraty a hnutím Jetzt-Pilz vyslovila vládě nedůvěru.

Z funkce tak minimálně na čas odchází kancléř, který se za 17 měsíců v čele vlády stal jednou z hlavních hvězd evropské, ale možná i světové politiky. Dvaatřicetiletý Kurz byl totiž nejen nejmladším evropským ministerským předsedou, ale zároveň premiérem s velkými ambicemi v mezinárodní politice. Jako premiér malé země s 8,5 miliony obyvateli se čtyřikrát oficiálně setkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, stejně jako navštívil v Bílém domě amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zatímco ale například český prezident Miloš Zeman dostal za svůj vztah k Rusku nálepku „ruského agenta“, Kurzovi se podařilo obratně vytvořit dojem, že může být ideálním prostředníkem v jednáních mezi východem a západem, tedy jakýmsi „přítelem všech“. Důkazem je fakt, že Kurze stejně vřele jako Vladimír Putin přivítala i německé kancléřka Angela Merkelová nebo francouzský prezident Emmanuel Macron.

Kurzova politická kariéra dosud rostla doslova raketovým tempem, vyslovení nedůvěry vládě představuje v této jinak bezproblémové kariéře vlastně první zádrhel. Kurz se stal v pouhých sedmadvaceti letech ministrem zahraničí, o čtyři později už převzal post kancléře. Ačkoliv se mu v Rakousku kvůli jeho mládí a nedokončené vysoké škole stále přezdívá maturant, vévodí všem žebříčkům popularity.

Stejně jako „uhranul“ světové lídry, dokázal Kurz podobným způsobem „uhranout“ své vlastní spolustraníky. Ti mu svěřili ve straně až „autoritářské pravomoci“, jako předseda má dokonce právo veta při sestavování kandidátek. A Kurzovu popularitu nedokázal výrazně ovlivnit ani skandál jeho koaličních partnerů Svobodných.

I když opoziční sociální demokraté další politici tvrdí, že i Kurz nese za skandál svůj díl odpovědnosti, rakouská veřejnost se s tímto názorem neztotožnila. Marné jsou i občasné poznámky opozice, že se kancléř se místo o blaho země stará spíše o svou vlastní propagaci. Rakušané svého dnes už „exkancléře“ zjevně milují. Pokud na Christiana Kurze v době do mimořádných voleb nevyplave žádný skandál, podobný skandálu bývalého vicepremiéra Stracheho, je už dnes prakticky jisté, že volby znovu vyhraje.