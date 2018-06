Propaganda KLDR zažívá největší změny v historii. USA už nejsou arcinepřítelem

V zemi, kde mají lidé jen omezený přístup k informacím a státní média mají dopad jako nikde jinde na světě, byly Spojené státy dosud vyobrazovány jako úhlavní nepřítel, kterého je potřeba vymazat z historie. Například loni v dubnu svět obletělo video se simulovaným jaderným útokem na USA, které za doprovodu orchestru a velkých ovací představil sám Kim Čong-un. Podobně bizarní výjevy protiamerické propagandy se ale nyní stávají minulostí – alespoň prozatím.

Podle zahraničních průvodců, kteří pořádají zájezdy do Severní Koreje, se propaganda za poslední měsíce výrazně změnila a místo válečné rétoriky namířené proti USA se Pchjongjang zaměřuje na pozitivnější zprávy. Obyvatele se tak například snaží přesvědčit například o dobré ekonomické výkonnosti země a vychvaluje i nedávný summit představitelů obou Korejí konaný v oblasti demilitarizované zóny.

„Všechny protiamerické plakáty, které byly obvykle k vidění na Kim Ir-senově náměstí a v obchodech, jsou pryč,“ říká Rowan Beard – manažer společnosti Young Pioneer Tours, která pořádá zájezdy do Severní Koreje. „Za pět let práce v Severní Koreji jsem nikdy předtím neviděl, že by úplně zmizely,“ dodává podle BBC.

Vzhledem k oteplování vztahů se Spojenými státy severokorejský režim potřebuje postupně obrátit i myšlení vplatního obyvatelstva, do kterého roky vtloukal, že USA představují zlo a nebezpečí. Kromě hospodářského pokroku tak plakáty v ulicích nově informují například také o severokorejských vědeckých úspěších. „Pchjongjang potřebuje atmosféru klidu a zmírnění mezinárodního napětí a právě tyto plakáty mu pomáhají ji vytvořit,“ říká Fjodor Tertitskij z NK News přinášející zprávy ze Severní Koreje.

Z pultů navíc zmizely i suvenýry s protiamerickou rétorikou, které byly u zahraničních turistů velmi populární. Pohlednice, plakáty nebo razítka vyobrazující severokorejské střely směřující na Washington už tak turisté v obchodech nenajdou.

Nové ladění severokorejské propagandy však není patrné jen v obchodech a na ulicích, ale hlavně v televizi a dalších státem řízených médiích. Ty nejen že změnily tón, ale i rychlost pokrývaní klíčových zpráv – zatímco v minulosti se o nich severokorejské obyvatelstvo dozvídalo i s několikadenním zpožděním, například cestu Kim Čong-una do Číny nebo Singapuru mohli lidé sledovat téměř v reálném čase.

Jak pro BBC poukazuje odborník a korespondent pro NK News Peter Ward, pozoruhodné je i to, že jsou Spojené státy v severokorejských médiích vyobrazovány jako „normální země“. „To je fascinující. Obecně řečeno, v neutrálním nebo pozitivním slova smyslu se informuje výhradně o zemích, s nimiž má Pchjongjang přátelské vztahy,“ říká pro BBC.