První italské městečko „porazilo“ koronavirus. Díky plošnému testování | info.cz

Vò Euganeo patřilo k prvním italským regionům, v němž byla nákaza potvrzena. Už 24. února tady byla hlášena první oběť epidemie. Nyní ale nastal nečekaný obrat. „Jsme nejzdravější vesnicí v Itálii. Je to za námi,“ uvedl starosta městečka Luca Zaia pro italskou agenturu ANSA.

Co se vlastně stalo? Vò Euganeo s 3304 obyvateli se stalo centrem nechtěného experimentu. Protože tady epidemie začala, celá oblast byla nejen uzavřena do karantény, ale úřady tu také zavedly plošné testování. A to i u lidí, kteří nevykazovali vůbec žádné příznaky onemocnění. Jakmile test potvrdil infekci, pacient byl okamžitě striktně izolován od okolí.

Testování přitom probíhalo opakovaně. První testovací kolo na konci února potvrdilo nákazu u 3 % populace, i když zhruba polovina infikovaných neměla žádné příznaky. Po izolaci těchto nakažených druhé testování o 10 dní později ukázalo, že míra infekce klesla na 0,3 %.

Důležité ale je, že i v tomto druhém kole bylo identifikováno nejméně šest jedinců bez jakýchkoliv příznaků. Celkem se nákaza nijak neprojevovala u 50-70 % nakažených, které testy odhalily. „Kdyby tyto případy nebyly identifikovány, infekce by pokračovala,“ uvedl pro list Financial Times Andrea Crisanti, spoluautor experimentu a odborník na infekce na Imperial College v Londýně.

Protože lékaři prověřili opakovaně úplně všechny a každého nakaženého izolovali, infekci se jim podařilo úplně zastavit. Podle Crisantiho je to jasný vzkaz pro země, které omezují testování, nebo testují jen lidi s nejvážnějšími příznaky. Úspěch experimentu podtrhuje i podle Světové zdravotnické organizace (WHO) význam testování a izolace jinak zdravých „nosičů“ viru. WHO proto tento týden vyzvala všechny země, aby tento „agresivní“ přístup vyzkoušely s tím, že například i v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu to vedlo k výraznému omezení infekcí. „Naše klíčová zpráva je: testovat, testovat, testovat,“ řekl v pondělí Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf WHO.

Někteří odborníci ale dodávají, že například v celé Itálii by dnes už plošné testování postrádalo smysl. Trvalo by moc dlouho a infekci by již nezastavilo. „Se současnými prostředky a možnostmi by testování všech 10 milionů obyvatel našeho regionu mohlo trvat roky,“ řekl italskému zpravodajskému kanálu Rai guvernér Lombardie Attilio Fontana.