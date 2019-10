Trump udělá za své znovuzvolení cokoliv. Dokonce včetně zklidnění situace s Čínou | info.cz

ANALÝZA | Donald Trump udělá pro své znovuzvolení do prezidentského křesla cokoliv. Včetně toho, že změní svou rétoriku a uklidní obchodní válku s Čínou, píše finanční analytička Lydia Krannerová v nové komplexní analýze Strategie střední a východní Evropy banka Raiffeisenbank. Před rokem 2020 se však dohody mezi oběma mocnostmi nedočkáme, tvrdí.

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou vnímají odborníci vedle brexitu jako jedno největší riziko pro globální ekonomiku. A přestože jednání o deeskalaci napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa probíhají, Krannerová v analýze píše, že očekávání by neměla být příliš vysoká. „Ani jedna strana zatím neukázala ochotu ustoupit ze svého stanoviska.“

I přesto je analytička přesvědčená, že další eskalace ekonomického konfliktu není v zájmu ani jedné ze stran a oba státníci, Donald Trump i Si Ťin-pching se mu pokusí vyhnout. „Donald Trump udělá cokoliv aby si zajistil prezidentské znovuzvolení. A padající akciový trh s doprovodnými negativními efekty na ekonomiku země není něco, co by mu v tom výrazně pomohlo.“

Americká ekonomika je totiž sice stále v růstu, tempo expanze však povážlivě upadá. Dle analytiků Raiffeisenbank by mělo klesnout z letošních předpokládaných 2,3 procent o třetinu: na 1,5 procenta. Jenže možná důležitější údaj je však současný stav americké výroby, kde jsou Spojené státy v nejhorší situaci za posledních deset let, argumentuje server Bloomberg. „Trump sice může nonstop tvrdit, že ekonomika země je v nejlepší kondici ve své historii, pravdou však je, že výroba je v recesi a mohou za to zejména jeho obchodní války,“ glosuje komentátor ekonomické tiskové agentury Shawn Donnan.

Eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou ale není v zájmu ani Trumpova protějšeku Si Ťin-pchinga, který sice problémy se znovuzvolením nemá, ale na druhé straně není úplně spokojený s ekonomickým zpomalováním země. Přestože pokles tempa čínského růstu je jen marginální – letos by expanze měla klesnout o dvě desetiny procentního bodu na šest procent – úspěch čínské politiky je založený na růstu, nikoliv na poklesu.

Čínská vláda se proto snaží hospodářství povzbudit prostřednictvím nových fiskálních stimulů. Už během jara nechala vláda oslabit měnu Juan pod klíčovou hranici 7 USD/CNY, omezila minimální povinné rezervy bank a provedla reformu v systému určování základní úrokové sazby. Kromě toho také nastartovala utrácení: lokálním vládám doporučila uspíšit investice do infrastruktury a prioritu získala i opatření na zvýšení spotřeby v zemědělských oblastech země.