Turistika v Alpách v ohrožení. Sedlák má platit za to, že jeho kráva zabila ženu

Soud v civilním procesu dospěl k závěru, že majitel krávy, tyrolský sedlák, musí příbuzným zemřelé ženy zaplatit celkem 490 tisíc eur (12,6 milionu korun). Podle soudu měl totiž zabránit tomu, aby krávy mohly přijít do kontaktu s turisty pohybujícími se na veřejné cestě. Jedna z nich pak nečekaně napadla pětačtyřicetiletou Němku, která přes rychlou lékařskou pomoc svým zraněním podlehla. Případ se stal v Tyrolích už v červnu 2014, soud o nároku na odškodné ale rozhodl až minulý týden.

Verdikt, který je zatím nepravomocný a sedlák se proti němu odvolal, přitom může mít až nečekaně velký význam pro letní cestovní ruch v rakouských Alpách. Případy, kdy krávy na horských pastvinách napadnou, zraní a někdy dokonce zabijí turisty totiž nejsou úplně ojedinělé. Ve velké většině se jedná o neopatrnost turistů, kteří zvířata buď dráždí nebo se na pastvině pohybují se štěkajícími psy. Krávy, zvlášť pokud mají telata, se cítí ohrožené a mohou zaútočit i na člověka. Psa měla u sebe i žena, za jejíž smrt žádají příbuzní do sedláka odškodnění.

Sedlák se podobně jako mnozí jiní rakouští zemědělci hájí tím, že nelze nikdy úplně zamezit tomu, aby kráva v Alpách nepřišla do styku s člověkem. „Nemohu všechno oplotit. Bylo by to osmnáct kilometrů plotu. Kdo by to všechno zaplatil,“ uvedl už před dvěma roky sedlák před soudem. Soud ale nyní rozhodl, že když krávy na veřejné cestě někoho zraní nebo zabijí, nese za to odpovědnost jejich majitel.

„Pokud by se rozsudek stal pravomocným, mohlo by to mít fatální následky pro chovatele dobytka v celých Alpách,“ řekl televizi ORF sedlákův advokát Ewald Jenewein. Sedláci by zřejmě v takovém případě úplně uzavřeli pastviny a znemožnili turistům, aby přes ně chodili. „Právo volného průchodu mají podle zákona lidé pouze v lesích, nikoliv na horských pastvinách,“ uvedl Jenewein.

Uzavření některých frekventovaných stezek přes alpské pastviny si přitom nikdo nedovede představit. Každý, kdo se někdy vydal v Alpách na horskou túru, určitě někdy procházel stádem krav. Například v Hinterstoderu, nejbližším alpském středisku dostupném Čechům, se v létě krávy běžně pasou ve výšce 1800 metrů, přičemž v jejich těsné blízkosti se denně pohybují stovky turistů.

Tuto obvyklou symbiózu pasoucího se dobytka s návštěvníky Alp občas narušují podobné případy střetů krav s lidmi, jaký se stal v roce 2014 v Tyrolích a nyní k němu vydal soud rozsudek. Před třemi lety nepřežila střet s krávou také sedmdesátiletá žena u tyrolské obce Erl, o rok později napadlo padesátihlavé stádo krav skupiny italských turistů v Korutanech. Při vyšetřování ale vyšlo najevo, že turisté zvířata provokovali a křičeli na ně. V rámci všeobecné představy o kravách jako naprosto mírumilovných tvorech si nedovedli představit, že by na ně kráva zaútočila.

„To je ale omyl. Zvlášť, když mají krávy telata, mohou být agresivní a napadnout i člověka. To není nic neobvyklého,“ řekl už dříve INFO.CZ jihočeský statkář a chovatel krav Pavel Zámečník. Lidé, zvyklí pracovat s dobytkem, ale podle něj vědí, jak se k takovým kravám chovat a vyhnout se zranění. „Třeba si nikdy ke krávě nestoupnou zezadu ani k hlavě, vždy jenom z boku,“ uvedl Zámečník.

Ve snaze zabránit střetům s vážnými následky vydala už v roce 2014 turistická centrála v Tyrolích v několika jazycích příručku, jak se mají turisté na pastvinách chovat. Mimo jiné příručka radí turistům, aby na horské túry přes pastviny nebrali psy, a pokud ano, aby se s nimi pohybovali podle jasných pravidel. Turisté by se měli také vyvarovat hlučného chování a prudkých pohybů, které mohou krávy rozdráždit. Především by se ale návštěvníci hor neměli ke kravám zbytečně přibližovat, natož aby je hladili.

Ani příručka však nezabránila dalších střetům krav s turisty. Proto tyrolská turistická centrála společně s agrární komorou a alpských spolkem nechala před dvěma roky vyrobit ještě instruktážní film o pravidlech chování na horských pastvinách, široce dostupný na internetu. Snímek má název „Pastvina není žádné mazlící ZOO“ a snaží především vyvrátit zakořeněnou představu, že kráva je „mazlíček“, který nemůže nikomu ublížit.