Tvrdá regulace Facebooku je v pořádku, omezila by vliv extremistů, říká slovenský exprezident Kiska | info.cz

Německá přísná cesta regulace sociální sítě Facebook mi přijde jako dobrý nápad, uvedl v úterý na WebSummitu v portugalském Lisabonu slovenský exprezident Andrej Kiska, který dnes stojí v čele strany Za lidi. Kiska má za to, že pokud by podobná legislativa platila i na Slovensku, pomohla by „omezit vliv neonacistické strany“ (LSNS Mariana Kotleby, pozn. red.) na mládež.