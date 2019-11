V Kyjevě vzniká unikátní projekt. Oligarcha staví novou čtvrť pro velké byznysy a mladé talenty | info.cz

V ukrajinském Kyjevě, trochu stranou širšího centra města, vzniká unikátní sociální projekt. Oligarcha, bývalý politik a nyní investor Vasyl Khmelnytsky staví na místě bývalé rozlehlé fabriky na motocykly novou čtvrť, ve které propojuje mladé vědce, start-upy i největší světové korporace. Jde o ukrajinskou cestu, jak do země přilákat velký byznys, pomoci transformaci ekonomiky i o způsob jak bojovat s odlivem mozků na Západ.

„Nová čtvrť, komplex nazvaný Unit.City, je vlastně unikátním sociálním projektem, který propojuje vlastní školu se startupovým zázemím, s budovami pro výzkumná oddělení velkých technologických firem a rezidenčními budovami. Kromě toho jsou pochopitelně v komplexu i restaurace, kavárny či velká posilovna,“ vypočítává v rozhovoru pro INFO.CZ Den Smyrnov, šéf komunikace projektu Unit.City.

Současný zárodek nové čtvrti zatím vzniká necelé tři roky a rozprostírá se na ploše 50 tisíc metrů čtverečních. Plány pro rok 2025, kdy se očekává dokončení projektu, jsou ale ambicióznější: čtvrť má mít rozlohu 25 hektarů a kromě pracovního zázemí a vybudování několika dalších škol bude nabízet byty až pro 15 tisíc lidí.

Podle Smyrnova je pro úspěch „sociálního projektu“, jak o budování nové čtvrti hovoří, zásadní „tvorba komunity, která vytvoří lokální ekosystém“. Jedná se o propojování a snadnější sdílení myšlenek a projektů mezi studenty, začínajícími podnikateli i výzkumnými týmy velkých korporací. To vše na jednom místě, které vytváří prostor pro formální i neformální spolupráci profesionálů v oblastech, jako je virtuální realita, fintech či internet věcí.

„Jeden ze startupů tu třeba dokáže vyrobit jakoukoliv součástku, kterou potřebujete. Ať již tradičními metodami nebo 3D tiskem, vyrobí cokoliv,“ vysvětluje Smyrnov. Komunitu zakladatelé projektu utužují prostřednictvím přednášek a vzdělávacích akcí, kterých se v inovačním parku uskuteční asi 400 ročně, nedávno zde vystoupil třeba jeden ze zakladatelů Applu Steve Wozniak, naplánovaná je návštěva Jacka Ma, bývalého šéfa čínského e-commerce giganta Alibaba.

„Podstatnou částí projektu je ale i práce s nadějnými IT studenty,“ dodává Smyrnov. Ti mohou na místní škole studovat zdarma, mají však podmínku, že po absolvování školy musí minimálně tři roky pracovat na Ukrajině. Pokud by kývli na lukrativní zahraniční nabídku, museli by se ze svého závazku vyplatit. Zájem studentů, nyní jich je asi tisíc, je i přes tuto klauzuli obrovský, v přijímacích zkouškách však uspějí jen asi tři procenta z nich.

„Vybudování školy je náš příspěvek k tomu, jak bojovat s odlivem mozků do zahraničí,“ naráží Smyrov na fenomén, s nímž se potýká většina zemí z regionu střední a východní Evropy. Státy se s útěkem mladých vypořádávají různými způsoby. Polsko nedávno začalo odpouštět mladým daň z příjmu, Maďarsko zase spustilo vládní kampaň, která měla zabrnkat na rodinnou a nacionální strunu mladých. V případě Ukrajiny je útěk schopných programátorů a dalších IT expertů ještě o něco větší problém. Naprostá většina těchto ukrajinských profesionálů totiž pracuje pro firmy v zahraničí a země tak často z jejich práce nemá ani finanční, ani žádný jiný užitek. Projekt nové čtvrti by tento negativní fenomén měl začít pomalu změnit.

Ne vše je pochopitelně tak růžové, jak se na první pohled zdá. Ukrajinský podnikatel s politickou minulostí Khmelnytsky se s podobným projektem pokoušel uspět již dříve. „Tehdy se mu to nepovedlo a projekt opustil,“ uvádí Smyrnov. Navíc je nyní projekt v červených číslech a jeho ziskovost je daleko. „Prozatím dokážeme fungovat díky našemu investorovi, v budoucnu by si na sebe ale projekt pochopitelně vydělat měl,“ dodává Smyrnov.

Aby se vysoké ambice projektu naplnily, angažoval nedávno Khmelnytsky nového výkonného ředitele projektu, veterána za Silicon Valley Dominiqua Pioteta, který by měl dohlédnout na další etapu výstavby projektu. „Mým cílem je zajistit, aby v roce 2025 svět vnímal Ukrajinu nikoliv jako místo, odkud může outsourcovat levnou pracovní sílu, nýbrž jako zemi, kde se rodí velké inovace. Doufám, že příští Tesla či telefony iPhone vzniknou právě tady,“ věří Piotet.