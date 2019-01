V Rakousku poprvé od války padl trest za velezradu. Skupina připravovala státní převrat

Na takové argumenty však včera zemský soud ve Štýrském Hradci neslyšel. Na celkem 14 let poslal zatím nepravomocně do vězení dvaačtyřicetiletou ženu, která údajně organizovala vážnou protistátní činnost. Organice s názvem „Státní spolek“, kterou vedla, mimo jiné poslala na ministerstvo obrany v lednu 2017 výzvu k okamžitému zatčení a uvěznění 100 rakouských politiků, kteří se údajně provinili proti lidu. S výzvou přišly rovnou i zatykače.

Státní spolek založila hlavní obžalovaná Monika Ungerová, někdejší členka krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ) původem ze Štýrska, už v roce 2015. Postupně získala na svou stranu v celém Rakousku až 2500 sympatizantů, kteří vytvořili jakýsi vlastní, paralelní stát s vlastní organizační strukturou. Ten měl svou prezidentku, stejně jako vedoucí devíti sekcí, kopírujících rozdělení Rakouska na devět spolkových zemí.

V rámci organizace si její členové mezi sebou prodávali vlastní poznávací značky, obchodní licence, dokonce i pozemky ve státě. Protistátní činnost pak vyvrcholila již zmiňovanou výzvou na ministerstvo obrany, aby vojsko pozatýkalo politiky a převzalo dočasnou vládu, která bude jejich činnost soudit.

Místo toho, ale vedení spolku samo skončilo před soudem. „Nebylo to nic jiného než pokus o vraždu právního státu,“ řekl včera žalobce. Armáda má podle něj přístup ke zbraním, a jestliže jí někdo vyzve k ozbrojenému zásahu proti státnímu zřízení, pak se skutečně jedná o pokus o velezradu. „Něco jiného by bylo, kdyby výzvu adresovali třeba charitě,“ uvedl prokutátor.

Obhájci obžalovaných se ale celou dobu snažili nepřímo přesvědčit soud, že se jednalo jen o jakousi nevinnou hru „na vojáky“ s nedomyšlenými následky. „Myslí v tomto sále opravdu někdo vážně, že by armáda na základě této výzvy spustila státní převrat?,“ uvedl jeden z obhájců. Také další advokáti se snažili jednání svých mandantů zlehčit jako čin lidí, kteří vyhrožují něčím, co nemohou splnit.

I psychologové však byli s takovým hodnocením opatrní. „Ne, určitě ne. Pokud bychom podobná hnutí ignorovali, byla to obrovská chyba. Jejich ideologie a jejich jednání jednoznačně ohrožují demokracii,“ prohlásila například psycholožka Ulrike Schiesserová z Rakouského spolkového úřadu pro sekty.

Také soud nakonec potvrdil nebezpečnost jednání obžalovaných, představující tvrdé jádro „Státního spolku“. Hlavní obžalovanou odsoudil za velezradu ke čtrnácti letům vězení. Bylo to vůbec poprvé v historii Rakouské „druhé“ republiky“, kdy padl rozsudek za trestný čin velezrady. Takzvaný „druhý důstojník“ spolku, stojící v organizační hierarchii hned za prezidentkou, odešel od soudu s desetiletým trestem vězení. Další obžalovaní dostali tresty odnětí svobody od devíti měsíců do tří let. „Je důležité, aby společnost vyslala jasný signál, že protistátní činnost nebude tolerovat,“ uvedla mimo jiné soudkyně v odůvodnění rozsudku, který však zatím není pravomocný.