Vídeň udělá z centra zónu bez aut. „Jde o zradu na řidičích“, tvrdí kritici | info.cz

Jedním z měst, která chtějí zcela vytlačit osobní automobilovou dopravu z městského centra, je rakouská metropole Vídeň. Tam je už dnes automobilová doprava díky propracované síti pěších a cyklistických stezek a slevám na metro mnohem klidnější než třeba v Praze. Nyní by ale měl přijít krok, kterého se „tak trochu“ bojí i část ekologů a odpůrců automobilismu.

Z vídeňského 1. okresu, tedy širšího centra města, by měly už na podzim osobní automobily zmizet úplně. Výjimku by měli dostat pouze řidiči, kteří v centru bydlí, pracují či podnikají, dále pochopitelně i sanitky, policie a zásobování. Běžný turista nebo člověk, který by si chtěl jako dnes zajet do centra autem na kávu či za nákupem, má ale smůlu. Auto bude muset nechat před branami okresu.

Pro srovnání. Například v Českých Budějovicích mohou automobily nejen do historického centra, ale dokonce na hlavní náměstí, které doslova a do písmene připomíná autodrom. Ve všední den projede kolem historické Samsonovy kašny až 500 aut za hodinu. To ve Vídni už dnes není zdaleka možné, přesto se vedení města spolu s vedením prvního okrsku dohaduje na úplném uzavření vídeňského centra pro automobilový provoz.

Historický okamžik

Přestože bude zákaz doprovázet řada již zmíněných výjimek, vídeňská radní pro dopravu za stranu Zelených Birgit Hebeinová očekává snížení automobilového provozu v prvním okrsku až o 30 procent, dnes jezdí každý den do centra a ven kolem 50 tisíc aut. „Tyto časy skončily. Vnitřní město patří lidem a ne motorům,“ uvedla tento týden na tiskové konferenci. Vytvoření zóny bez aut uvnitř Vídně označila za historický okamžik. To i proto, že se na něm Zelení dokázali dohodnout s „lidoveckým“ vedením prvního okrsku.

Opatření má ale i řadu odpůrců. Obchodní komora varovala před tím, že se zákaz vjezdu automobilů negativně projeví na tržbách restauratérů a obchodníků, vedení vídeňské organizace strany Svobodných (FPÖ) to doslova označilo za „zradu na řidičích“. Zákaz by měl začít platit ještě před podzimními volbami do vídeňského zastupitelstva.

Zastánci centra bez aut jsou však přesvědčení o tom, že omezení automobilismu obchodníkům nijak neublíží, právě naopak. Podobné obavy panovaly například i při vytvoření pěší zóny z velké části známé ulice Mariahilfer Strasse, ani tady ale nakonec lidí a nakupujících neubylo. Nábytkářská společnost IKEA se dokonce rozhodla využít zákazu k posílení svého marketingu – do konce roku 2021 postaví u Západního nádraží speciální obchodní dům, který nebude mít parkoviště ani sklad a jehož fasáda bude obrostlá zelení. Zákazníci si budou moci odnést jen věci, které unesou v ruce či naloží na kolo, větší předměty a nábytek si mohou na místě objednat a firma jim je doručí domů. Někteří obchodníci na Mariahilfer Strasse už dnes zavážejí své obchody na různých typech nákladních kol. A soutěží při tom o to, jaký „design“ nákladního kola je nápaditější.

Měst, která minimálně v centru zcela zakázala automobilovou dopravu, přitom přibývá. Jedním z průkopníků se stalo španělské město Pontevedra, jehož radní zakázali vjezd autům do centra už v roce 1999. Nizozemské městečko Houten je také zcela bez aut, ta mohou jezdit jenom kolem něj po městském okruhu. Nejde ale jen o menší městečka. V centru belgické metropole Bruselu je dnes díky postupnému rozšiřování už padesátihektarová zóna, do níž se soukromé automobily až na výjimky nedostanou.

Některé oblasti si přitom z toho, že na ulice nepouštějí auta, dokonce udělaly turistickou atrakci. Příkladem mohou být německé ostrovy jako Baltrum, Langeoog, Juist, Spiekeroog či Wangerooge, které jsou v letních měsících takřka bez aut. Na ostrově Borkum platí absolutní zákaz automobilového provozu od 9 do 17 hodin s výjimkou sanitek a hasičských vozů, podobné je to na ostrově Helgoland. Tam dokonce nesmějí po většinu času na stezky ani jízdní kola, pouze pěší. Přesto je Helgoland velmi navštěvovanou turistickou oblastí.