Zeman v Rakousku „zrušil“ Benešovy dekrety. Politiky už toto téma nezajímá | info.cz

Důkazem je mimo jiné představení dlouho očekávané knihy českých a německých historiků s názvem „Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách“. Publikace, představená oficiálně v Rakousku minulý týden, měla po čtyřleté práci 21 odborníků z Česka a Rakouska shrnout a popsat historické vztahy Čechů a Rakušanů v minulých staletích. Kdo by ale čekal, že se historici tvrdě střetnou v hodnocení takových událostí, jakými byly život Čechů v monarchii nebo poválečné vyhnání Němců z Česka, hluboce by se zmýlil. Žádný zásadní střet se nekonal.

„V případě poválečného vyhnání žádná velká diskuse neproběhla,“ uvedl pro agenturu APA vedoucí rakouského týmu historiků Niklas Perzi. Rakouští historici se podle něj dokázali s českými kolegy shodnout i na tom, že místo v Česku používaného termínu odsun (německy Abschub) bude v knize použita formulace vyhnání (Vertreibung). Na druhou stranu se rakouský tým ztotožnil s českým odhadem obětí takzvaného divokého odsunu, při kterém se Češi po konci války násilím „mstili“ českým Němcům za válečné bezpráví.

V knize je počet zabitých nebo umučených německých mužů, žen a dětí vyčíslen na 20 až 25 tisíc, zatímco krajanská sdružení v Rakousku i Německu, stejně jako řada místních politiků, dlouhodobě pracují až s desetinásobkem tohoto odhadu. Fakt, že rakouští historii přijali českou verzi počtu obětí, proto mezi potomky sudetských Němců v Rakousku vzbudil rozhořčení.

„I mezinárodní Červený kříž odhaduje počet mrtvých na 170 tisíc, sudetští Němci na základě kvalifikovaných průzkumů došli k číslu 241 tisíc. V knize se přitom píše o 20 až 25 tisících zabitých a některých menších masakrech s 265 až 800 mrtvými,“ napsal předseda rakouského „landsmančaftu“ Gerhard Zeihsel v tiskovém prohlášení, které má INFO.CZ k dispozici. Jen takzvaný brněnský pochod smrti, při kterém byli Němci ve dnech 30 až 31. května 1945 odváděni z Brna, si podle něj vyžádal až 5 tisíc obětí. „Kniha ale tvrdí, že tam zemřelo jen 1700 lidí!“ uvedl Zeihsel.

Sousedé Historická publikace „Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách“ vznikala celkem čtyři roky. Její německá verze už byla oficiálně představena v Rakousku, český překlad by měl být hotový do konce letošního roku. Kniha představuje společné dějiny Česka a Rakouska na základě práce 21 historiků z obou zemí. Podle vedoucího rakouského týmu Niklase Perziho zřejmě žádné jiné dva sousední národy v Evropě neinterpretují svou společnou historii tak odlišně jako právě Češi a Rakušané. Přesto se údajně čeští a rakouští historici nedostávali do zásadních střetů, a to včetně interpretace společného života v monarchii. Výjimkou byla pouze diskuse o době mezi lety 1938 až 1948, které potvrdila některé rozpory, nakonec se ale spory podařilo vyřešit.

Rakouský landsmančaft však zůstal překvapivě jediným, kdo závěry projektu historiků z obou stran hranice v Rakousku kritizuje. Na rozdíl od minulosti se k odsudku nepřipojili vůbec žádní politici, a to dokonce ani členové vládní strany Svobodných (FPÖ), kteří byli a jsou nejbližšími politickými spojenci odsunutých Němců a jejich potomků. A opakovaně při každé příležitosti žádali, aby Česko zrušilo poválečné Benešovy dekrety, které mimo jiné omilostnily pachatele poválečného násilí na německých civilistech. To se ale změnilo poté, co český prezident Miloš Zeman přijal před rakouskými prezidentskými volbami v roce 2016 v Praze kandidáta FPÖ Norberta Hofera a otevřeně mu vyjádřil podporu.

„Od té doby Svobodní už ani jednou nežádali zrušení Benešových dekretů nebo jejich revizi. A téma vyhnání nehrálo žádnou roli ani v koaličním dohodě Svobodných s lidovci,“ řekl INFO.CZ významný člen rakouské landsmančaftu, který si ale nepřál být jmenován. A to údajně z toho důvodu, aby nynější křehký vztah sudetských Němců k FPÖ ještě více nepoškodil a vysídlenci nepřišli o politickou podporu úplně.

I někteří další členové rakouského landsmančaftu ale tvrdí, že zvláštní spojenectví Zemana a Svobodných odsunulo najednou v Rakousku dlouholeté požadavky sudetských Němců na druhou kolej. Tajnou dohodu o „vzájemném neútočení“ sice nikdo oficiálně nepotvrdil, ovšem náhlá změna v přístupu FPÖ k poválečným událostem v Česku je více než patrná.

Po roce 2002 chtěli Svobodní kvůli Benešovým dekretům a jaderné elektrárně Temelín dokonce zablokoval vstup Česka do EU. Miloš Zeman, tehdy ve funkci českého premiéra, naproti tomu označil Svobodné s tehdejším předsedou Jörgem Haiderem za „postfašistickou stranu, které by se mělo Rakousko co nejdříve zbavit“. Proti tomuto výroku protestovali nejen Svobodní, ale celá rakouská vláda. A Haider označil Zemana za komunistu.

Takzvaná migrační krize ale překvapivě současného českého prezidenta s jeho odvěkými rakouskými „rivaly“ spojila a zřejmě zahojila i staré rány. V případě řešení „přebujelé migrace“ se totiž český prezident s FPÖ v mnoha ohledech shoduje. Místopředsedu Svobodných Norberta Hofera, kterého Zeman podpořil v prezidentské volbě a který se stal mezitím ministrem dopravy, navštívil prezident i při své poslední návštěvě Vídně před třemi týdny. A o Benešových dekretech nepadlo ani slovo. V Rakousku jako by toto téma přestalo v politice existovat.