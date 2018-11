Babiš chce odstoupit od globálního paktu o migraci, přestože není závazný

Čtyřiatřicetistránkový pak se snaží omezit nelegální migraci, zabývá se důvody, proč lidé z domovských zemí odcházejí, a řeší také to, jak je chránit a usnadnit jejich návrat do zemí původu. Podle odborníka na migraci z Asociace pro mezinárodní otázky Tomáše Jungwirtha je pakt „zlomovým“ okamžikem už jen díky vůli mezinárodního společenství v této oblasti spolupracovat a dosáhnout jednotného znění dokumentu.

Vláda by měla o paktu jednat příští týden, uvedl její předseda. Společný postoj chce ještě probrat s představiteli ČSSD. Babiš ve shodě se svým rakouským protějškem Sebastianem Kurzem uvedl, že pakt stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací a jeho ustanovení umožňují rozdílný výklad.

"Takže já mým partnerům ve vládě budu navrhovat, aby jsme se zachovali stejně jako Rakousko nebo Maďarsko," uvedl Babiš ve Sněmovně na dotaz poslankyně ODS Zuzany Majerové Zahradníkové. "Mně se ten pakt nelíbí. Čekám, že přijmeme koaliční rozhodnutí," řekl premiér. O záležitosti chce jednat s ministry vnitra a zahraničí Janem Hamáčkem a Tomášem Petříčkem (oba ČSSD).

Od dokumentu, který bude v prosinci oficiálně přijat v Marrákeši, už loni odstoupily Spojené státy americké. Výhrady k paktu mají i Polsko, Itálie či Japonsko.

Babiš také uvedl, že odmítá přijímat ilegální migranty. "My nebudeme přijímat žádné nelegální migranty a to platí," prohlásil. Omezení nelegální migrace si slibuje od "Marshallova plánu pro Afriku", odkud uprchlíci do Evropy proudí, tedy od hospodářské pomoci africkým zemím.