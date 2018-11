Babiš od rána vysvětluje kauzu se synem. „Řešil bych to jako chlap,“ řekl Brabec

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům po jednání kabinetu řekla, že koaliční schůzka Babiše a Hamáčka navázala na zasedání kabinetu. „Protože se jí neúčastním, nemůžu se vyjadřovat,“ konstatovala. Babiš předtím podle ní během zasedání vlády stručně vysvětlil některé souvislosti spojené s aktuální situací. „V krátkém projevu řekl svůj pohled na věc, vysvětlil některé okolnosti,“ dodal Brabec.

Maláčová dodala, že stále platí stanovisko sociální demokracie, že strana nevylučuje žádný scénář, který by mohl následovat po koaličním jednání. „Jedná se o závažnou situaci, je třeba znát všechna fakta,“ uvedla. Reportáž s Babišovým synem podle ní nyní produkuje víc otázek než odpovědí. „Poté se k tomu může člověk kvalifikovaně vyjadřovat,“ konstatovala.

Brabec se také vymezil proti počínání novinářů v kauze. „Působil na vás pan Andrej mladší jako člověk zdravý? Někdo, kdo dobrovolně poskytoval interview? Kdyby to někdo udělal mému dítěti, tak to řeším chlapsky. Pro mě je to nekorektní práce. Většina z vás má děti, představte si sebe,“ kritizoval ministr.

Ještě před jednáním vlády někteří ministři hovořili o tom, že kauza průběh zasedání nijak neovlivní. „Téma to není“ například pro ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO), která se stejně jako další ministři chce soustředit na vládní agendu.

Opozice vyzvala Babiše k odstoupení z funkce premiéra, ČSSD zvažuje podle ministra vnitra Hamáčka různé varianty. Babišův syn tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí.

Opoziční strany v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Babiš v úterý řekl novinářům, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci Babiš nevidí.