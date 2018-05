Jourová na konferenci podporovala navázání peněz z EU na právní stát. Zkritizovala soudní reformu v Polsku

Eurokomisařka Věra Jourová podporuje navázání peněz z rozpočtu Evropské unie na dodržení právního státu v členských zemích. Je to podle ní minimum, které budou vyžadovat daňoví poplatníci, co do rozpočtu přispívají, od zemí, které peníze přijímají. Jourová to dnes řekla v Praze na mezinárodní konferenci Výzvy pro Evropu. Návrh na svázání peněz s právním státem kritizuje zejména Polsko, se kterým komise o kvalitě právního státu v zemi vede dlouhodobý spor.