Jsme ve fázi největší tmy. Zlý Zeman a psychopat Babiš? V příštích volbách se jich zbavíme, říká Jaroš

Babišova slova o tom, že nikdy neodstoupí, patří „někam do Turkmenistánu,“ říká v rozhovoru Čestmíra Strakatého marketér Martin Jaroš, který dlouhodobě působí v Kataru. Česko je podle něj ve fázi největší tmy, blíží se prý ale rozednění. Češi podle něj mají na to být lepší, základ je prý školství. Jaroš chce vstoupit do politiky, založit stranu a možná i skládat příští vládu. Podívejte se na rozhovor.