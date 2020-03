Lidé neutrácejí. Banky i nebankovní společnosti hlásí propad nových úvěrů až o polovinu | info.cz

Zkušenosti Home Creditu nejsou ojedinělé, pro INFO.CZ je potvrdily i další společnosti poskytující půjčky. „Úvěrování se nám zastavilo prakticky ze dne na den,“ uvedl zástupce firmy s nebankovními půjčkami, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Významný pokles nových spotřebitelských úvěrů panuje zejména na pobočkách, jejichž návštěvy klienti kvůli nouzovému stavu odkládají, ale i v segmentu nákupu zboží na splátky. „V určitých typech produktů nové žádosti registrujeme, jiné, jako jsou například splátkové prodeje zboží, téměř stojí. Vzhledem k délce monitorovaného období si zatím dopad na byznys nedovolíme hodnotit,“ dodala Linda Bilal.

Menší poptávku evidují i ve společnosti Zonky, která se zaměřuje na zprostředkování peer to peer půjček mezi lidmi. „V Zonky jsme zaznamenali o něco nižší poptávku po úvěrech, nicméně vnímáme to jako naprosto logický důsledek aktuální situace. Lidé méně kupují auta, méně rekonstruují byty nebo domy. Čeho se neustále držíme, je, abychom půjčovali zodpovědně. Půjčka musí pomoci, ne dostat lidi do finančních problémů. To pro nás platilo vždy a teď to platí dvojnásobně,“ vysvětluje pro INFO.CZ finanční ředitel jiří Humhal.

Pokles zájmu o úvěry hlásí i banky, kterým se snížil jejich počet až o polovinu. Lidé jednak odkládají zbytné nákupy a ani nechtějí navštěvovat pobočky. „Pokles zájmu o spotřebitelské půjčky jsme zaznamenali, především ze strany klientů, kteří si o půjčku žádali osobně na naší pobočce. Ty sice zůstaly stále otevřené, ale i my jako banka klienty nabádáme k tomu, aby na pobočku chodili jen v těch nejnutnějších případech, které nemohou vyřešit online nebo telefonicky,“ komentuje Jana Karasová z Air Bank.

Propad u nových spotřebních úvěrů pociťuje i Raiffeisenbank. „Zaznamenáváme v této oblasti mírný útlum,“ říká mluvčí Petra Kopecká. Česká spořitelna pak hlásí propad zájmu o půjčky fyzickým osobám asi o polovinu. „V tuto chvíli evidujeme přibližně poloviční pokles žádostí o nové úvěry,“ říká tiskový mluvčí banky Filip Hrubý. „Pokles je primárně způsobený poklesem provozu na pobočkách, naopak online žádosti o úvěr vzrostly asi o třetinu,“ dodává mluvčí.

Odložení splátek řeší i roboti

Banky i nebankovní společnosti registrují kromě poklesu nových žádostí o půjčky i žádosti o odložení splátek k existujícím úvěrům. To českým bankám doporučila Česká bankovní asociace. Průzkum neziskové organizace Člověk v tísni ukazuje, že většina bankovních i nebankovních společností se svým klientům snaží vyjít vstříc. „Banky účastnící se průzkumu potvrdily, že odklad splátek umožní. U nebankovních společností je situace méně přehledná, nicméně i zde platí, že většina z nich odklad umožní. Lišit se však bude délka splátkových 'prázdnin' i další podmínky,“ konstatují analytici organizace.

Od pátku schvalujeme denně tisíce žádostí o odklad splátek úvěrů a celkový počet žádostí překročil 8 000 tisíc (50% spotřební úvěry, 40% hypotéky a 10% firemní úvěry)! Do schvalování jednoduchých žádostí jsme zapojili i roboty 🦾 #spolecnetozvladneme #jsmesporka pic.twitter.com/hUkPdh5Dwc — Tomáš Salomon (@TSalomon_Sporka) March 23, 2020

Například v České spořitelně od pátku schvalují tisíce žádostí denně, k pondělní půlnoci jich evidovali přes osm tisíc, uvedl výkonný ředitel banky Tomáš Salomon. Polovina žádostí se týkala odkladu splátek spotřebitelského úvěru, zbytek tvoří převážně hypotéky a zlomek také firemní úvěry. „Do schvalování jednoduchých žádostí jsme začali zapojovat i roboty,“ dodal Salomon.

Dopad na ekonomiku

Fakt, že si lidé přestali kvůli obavám půjčovat a utrácet, je nicméně špatná zpráva pro českou ekonomiku, pro kterou byla spotřeba domácností významným tahounem. Raiffeisenbank ve své úterní predikci předpokládá, že HDP Česka v letošním roce klesne o 5,2 procenta, příští rok by se ekonomika mohla částečně zotavit růstem o 3,4 procenta. „Podle základního scénáře očekáváme vrchol šíření nákazy do Velikonoc v polovině dubna. Následovat by mělo postupné odvolávání omezení a kola české ekonomiky by se měla začít znovu roztáčet. Přesto od české ekonomiky očekáváme ve druhém čtvrtletí propad na dno, když zaznamená meziroční pokles HDP o 9 až 10 procent. Následovat by mělo oživení u většiny sektorů,“ píše hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská ve své predikci.