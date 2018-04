Odvolání Okamury z vedení sněmovny? Je to zásadní věc, tvrdí Valachová z ČSSD

Andrej Babiš odmítá zohlednit požadavek sociální demokracie, aby součástí vlády nebyl ani nepravomocně odsouzený politik. Jak velká komplikace je to v souvislosti se vznikající dohodou o společném vládnutí hnutí ANO a ČSSD?



Můj osobní názor je, že ten výrok Andreje Babiše zněl trochu jinak. On na otázku týkající se jeho trestního stíhání reagoval tak, že je na to už alergický a že vzhledem k tomu, že se cítí nevinný, tak už nechce ani slyšet možné další varianty toho, jak otázku trestně stíhaného premiéra řešit. To bych řekla především.



Druhá věc: všichni asi víme, že není zrovna obvyklé, když v čele naší země stojí trestně stíhaný premiér. Stejně tak je férové si přiznat, že je v tuto chvíli sociální demokracie v situaci, kdy se snaží najít co nejlepší řešení pro budoucí směřování naší země z hlediska vývoje demokracie, či z hlediska naší zahraniční politiky.

Co je ochotna ČSSD obětovat, případně za jakou cenu je schopná společnou vládu s hnutím ANO podstoupit, budeme vědět až po vnitrostranickém referendu. Rozhodnou to všichni sociální demokraté.

Takže pokud Andrej Babiš na tento návrh nepřistoupí, bude to znamenat, že jednání o společné vládě ukončíte?



Ta možnost je otevřená. Je to podmínka, která leží na stole. Jsou zde vyjednávací týmy a já osobně věřím vyjednávacímu týmu sociálních demokratů, že bude jednat profesionálně, ve prospěch voličů ČSSD i naší země a zároveň bude vyjednávat tvrdě. Z mého pohledu tento návrh uzavřen není a musíme počkat, jak to dopadne. Ale nejde jen o tuto otázku, jde o poměry ve sněmovně, personální a programové otázky nebo o respekt a vstřícnost hnutí ANO k případnému vládnímu partnerovi, tedy k ČSSD. Bude to balíček, který – jak jsem už řekla – posoudí členové ČSSD v referendu.



Pojďme tedy k těm ostatním tématům. O programu se už asi nemá smysl příliš bavit. Je to už z prvního kola vyjednávání nejspíš uzavřené…



Programové otázky, které ČSSD vznesla v první fázi jednání, jsou skutečně všechny uspokojivě vypořádány. Prosadili jsme znovuobnovení placení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, podařilo se nám významně posunout slaďování pracovního a rodinného života lidí, týká se to mimo jiné dobudování školské infrastruktury, což je něco, co lidé skutečně řeší. Stejně tak mě potěšilo vyjednání rodičovského příspěvku a jeho navýšení. Nejen za tyto věci stojí za to bojovat. Zároveň musím říct, že obnovení koaličních jednání započne teprve ve středu v podvečer, a já nemohu v žádném případě vyloučit, že naši vyjednavači ještě nějaká nová programová témata nepřinesou.

Další věcí, kterou jste zmínila, jsou poměry ve sněmovně. Váš předseda Jan Hamáček se už také nechal slyšet, že budete chtít, aby se hnutí ANO zasadilo o odvolání zástupců SPD z vedení sněmovny i rozličných výborů…



Rozhodně jde o zásadní věc. Protože změna poměrů sil ve sněmovně, zejména v neprospěch SPD, hodně souvisí s tím, co řada sociálních demokratů v tom prvním kole vyjednávání cítila nejasně. Panovala zde pochybnost dvojakého přístupu hnutí ANO, a pokud se nyní vyjednává opět nový koaliční formát mezi ČSSD a hnutím ANO, musí to být formát postavený na vzájemném respektu, na rovnocennosti a především na vzájemné důvěře.



A to všechno musí být hmatatelné nejen ve vládě, ale také ve sněmovně. A zejména poslední měsíce mohly nejen sociální demokraty znejistit v tom ohledu, zda je hnutí ANO skutečně liberální stranou, a proto rozumím tomu, že je potřeba uspořádat poměry ve sněmovně tak, aby se případná sociálně-liberální vláda opírala o sněmovnu, která takovému vládnímu aranžmá bude odpovídat.



S tím souvisí naprosto klíčový moment: hnutí ANO disponuje společně s komunisty a SPD záložní většinou a sociální demokraté musí najít a prosadit mechanismus, který Andreji Babišovi znemožní, aby je ve sněmovně obcházel a prosazoval zákony pomocí této záložní většiny. Otázka zní: jak na to?



Můj osobní názor je, že takové pojistky formulovat lze. A pokud projde spolupráce s hnutím ANO také referendem, lze si je určitě i vynutit. Jde pouze o to, abychom si řekli, že nejde jenom o to, co budeme mít napsáno na papíře, ale také o to, abychom nejen my, ale i naši voliči slyšeli, že budeme dostatečně silní a hrdí na to, abychom si respektování dohod s Andrejem Babišem vynutili. A je potřeba říct, že se nám to v minulosti úplně nedařilo.

Dobře. Ale třeba v čase, kdy byl předseda ČSSD Jiří Paroubek premiérem – a záměrně zmiňuji příklad, kdy byly role obrácené – ČSSD ve sněmovně vcelku pravidelně obcházela své koaliční partnery, tedy lidovce a Unii svobody, a prohlasovávala zákony společně s komunisty. Jak konkrétně chcete docílit toho, aby se vám něco podobného nestávalo. Budete třeba požadovat, aby koaliční smlouva obsahovala explicitní témata, kde to nebude možné?



Správně jste řekl, že pokud v minulosti nastalo ve sněmovně odlišné hlasování koaličních partnerů, tak to bylo zapříčiněno programovým souladem, respektive nesouladem nebo neshodou. A já právě v této souvislosti pevně věřím, dokonce si myslím, že jde o hlavní příčinu toho, že hnutí ANO již dávno neuzavřela alianci s SPD na vládní úrovni, tedy že mezi těmito dvěma stranami programová shoda neexistuje.



Ostatně hnutí ANO minimálně skrze republikový výbor a skrze poslanecký klub dalo podle mého soudu jasně najevo odmítnutí programové shody tolikrát a takovým způsobem, že bych se neobávala situací, že by mohlo dojít k programovému přehlasování sociální demokracie. Samozřejmě to ale nevylučuje mocenské přehlasování sociální demokracie.



Avšak jak jsem zmínila, myslím, že je možné pojistky formulovat a v této souvislosti je nutné, aby si lídr ČSSD získal jistý respekt, aby za sebou měl podporu všech orgánů strany a aby celé vedení, ale také strana, působily jako sehraný tým, který táhne na jednu branku. A to nejen v případné koalici, ale také – pokud dohoda o vládě s hnutím ANO nedopadne – v opozici. Musíme si uvědomit, že pouze v souhře je naše síla.

Zbývají personální otázky. Aniž bych se vás ptal na konkrétní jména, kde je podle vás klíč, podle kterého se bude ČSSD rozhodovat o svých nominacích? Spekuluje se o Miroslavu Pochem na post ministra zahraničí, o Janu Hamáčkovi na pozici ministra vnitra, spekuluje se o různých jménech na ministerstvo zemědělství. Co je klíčem těchto úvah, pokud jde o ČSSD?



Nepotěším vás, podobné spekulace odmítám. Myslím, že není na pořadu dne spekulovat nad klíčem, který rozhodne o případném obsazení resortů. Zároveň si myslím, že čím více je připraveno sociálních demokratů v první linii, tím lépe. Tím mám na mysli, že bude dobře, pokud se do hry o vládní posty zapojí nové tváře ČSSD. Jinak ale o jménech spekulovat nebudu. Není to v tuto chvíli podstatné, navíc nejsme ve fázi, kdy by byl nějaký seriozní personální návrh projednáván. Je to předčasné.



To hlavní pro nás v tuto chvíli je, abychom se nedostali do pozice malého partnera, který vlastní dobrou značku. Zároveň ale musím zmínit, že post ministra vnitra je třetí nejvýznamnější pozicí ve vládě, možná srovnatelnou s postem ministra financí, a je tudíž jasné, že se ČSSD bude snažit nominovat silnou osobnost se silným politickým mandátem.



Jak pravděpodobné je, že bude Kateřina Valachová ministryní budoucí vlády?



To není vůbec na pořadu dne. S oblibou na to odpovídám, že každý, kdo si zkusil být ministrem, se aspoň z mého pohledu vyznačuje tím, že neuléhá každý večer s představou, že se jím stane znovu. Pokud jde o rodinné příslušníky, tak tady je přímo zákaz se do něčeho takového znovu pouštět…

Nebudu se vás ptát na jména případných ministrů. Zajímá mne ale, do jaké míry bude ČSSD svými nominacemi uspokojovat zájmy jednotlivých krajských organizací? Na mysli mám především ty největší, tedy Prahu, střední Čechy a jižní a severní Moravu…



To nebudu komentovat.



Pokud nakonec dohoda vznikne, musíte ji obhájit nejen v referendu, ale také před voliči. Ostatně blíží se komunální a senátní volby. Neobáváte se toho, že vás to v těchto volbách poškodí?



Asi se nemůžeme tvářit, že neexistuje jistá část voličů, kteří nám to budou mít případně za zlé. Stejně tak by byla ale hloupost si nemyslet, že to nemůže být pro část voličů naopak plus. Černobílé to určitě není. Líbí se mi názor jednoho mého kolegy, který tvrdí, že nemá valný smysl zabývat se tím, kdo a proč nás volí, nýbrž že musíme mít silnou ambici a silnou vizi. A musíme mít také odpracováno, abychom měli vůbec s čím voliče oslovit.