Pražská TSK má nově sídlit v obchodním centru, přesun ale budí pochyby | info.cz

Pražskou společnost Technická správa komunikací (TSK), která spravuje a udržuje vozovky a chodníky v metropoli, čeká akce kulový blesk. Její centrála se z Řásnovky na začátku příštího roku přestěhuje do nově vybudovaného obchodního Centra Stromovka na Praze 7. Podle radního pro dopravu a zároveň předsedy dozorčí rady TSK Adama Scheinherra (Praha Sobě) umožní nové prostory sestěhování několika detašovaných pracovišť TSK pod jednu střechu, což by dle jeho slov mělo přinést městu úspory. Někteří radní však v souvislosti s výběrem nového sídla TSK hovoří o „podezřelé shodě náhod“.

Na pražském magistrátu zaznívají kvůli stěhování centrály TSK do Centra Stromovka obavy, zda se nejedná o „malou domů“ Prahy Sobě obchodnímu centru, jehož kanceláře se potýkají s nízkou obsazeností. Právě Praha Sobě totiž ovládá jak radnici Prahy 7, má náměstka pro dopravu a stejně tak má i nezanedbatelný vliv v představenstvu TSK, které se po nástupu současné magistrátní koalice obměnilo.

Radní pro dopravu a zároveň předseda dozorčí rady TSK Adam Scheinherr (Praha Sobě) stěhování odůvodnil tím, že je třeba pod jednu střechu sjednotit několik detašovaných pracovišť společnosti. „Dnešní stav, kdy je TSK rozdělená do dvou budov na Praze 1 a Praze 9, není vyhovující,“ uvedl pro INFO.CZ. „Zároveň TSK nemusí být úplně v centru. Proto proběhla standardní soutěž, bylo nám nabídnuto asi 13 různých budov a vypadá to, že nakonec bude sídlo TSK na Praze 7 v Paláci Stromovka. Přesun dvou budov do jedné bude ve výsledku stát město méně peněz. Důležité je i to, že se spojí dvě pracoviště a práce úředníků se zrychlí,“ vypočetl Scheinherr přínosy nového sídla TSK.

Trochu jiné důvody ke stěhování pak popisuje mluvčí TSK Barbora Lišková: „Důvodem jsou nevyhovující stávající prostory, které zejména v budoucnu nebudou kapacitně dostatečné. Zároveň by v nových prostorech mělo vzniknout klientské centrum, které bude soustředit veškerou agendu kontaktu s občany na jedno místo.“

Ať tak či onak, pro Pražany je nejpodstatnější, na kolik je taková akce vyjde. Radní Scheinherr sice slibuje, že TSK bude platit za nájem ve výsledku méně peněz, jde však o optiku pohledu. Dům na pražské Řásnovce, kde TSK nyní sídlí, totiž patří městu a nájem tak zůstává „doma“. V Centru Stromovka bude společnost podle všeho platit běžné komerční nájemné. To podle webu OfficeMap začíná na 14,7 eurech (necelých 400 korun) za metr čtvereční a měsíc, další náklady pak představují servisní poplatky, případně garážová místa.

Nově otevřenému centru se nový nájemník hodí. Půl roku po otevření totiž jeho kanceláře zejí prázdnotou, z 5600 nabízených metrů čtverečních je podle již zmíněného serveru stále volných přes čtyři tisíce metrů. „V tuto chvíli máme obsazeno cca 25 procent kanceláří,“ připouští i zástupce developera Lordship Markéta Janatová. Podle informací INFO.CZ z trhu jsou přitom standardní úrovně obsazenosti obchodního centra půl roku po otevření výrazně vyšší, jistě nad 50 procenty, běžně okolo 70 či 80 procent.

INFO.CZ se dotazovalo, jakým způsobem probíhal výběr nového objektu pro TSK. Naše dotazy radní Scheinherr přesměroval na pražský magistrát, ten nás odkázal na mluvčí TSK, která na tuto otázku do uzávěrky článku neodpověděla.

Někteří pražští radní považují přesun městské společnosti do obchodního centra za podezřelou shodu náhod. Tím spíše, když v roce 2018 hnutí Praha Sobě, které má na TSK výrazný vliv, podpořili významnými finančními částkami i někteří developeři či provozovatelé obchodních center.

„Budu věřit tomu, že se o žádnou malou domů nejedná, i když to tak na první pohled vypadá,“ uvedl pro INFO.CZ jeden z oslovených zastupitelů Jan Wolf (Spojené síly pro Prahu). „Praha Sobě má náměstka primátora odpovědného za dopravu a TSK a.s., ale nedovedu si představit, že management této firmy by jednal na základě nějakých not získaných od Prahy Sobě, náměstka Scheinherra, nebo z radnice Prahy 7 jimi ovládanou. Na druhou stranu chápu, že to, že dané obchodní centrum má obsazeno pouze 25 % kancelářské plochy tyto myšlenky navozuje,“ dodal Wolf.