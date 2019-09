Šéf odborářů Středula: Plat politiků by měl růst stejným tempem, jako plat státních zaměstnanců | info.cz

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by měl plat poslanců růst v příštím roce stejným tempem, jako plat státních zaměstnanců. Těm ministryně financí Alena Schillerová přislíbila o tři procenta více, Středula ale požaduje zvýšení platů o osm procent. Argumentuje, že poslance příští rok čeká zvýšení platů o více než 10 procent. „Pokud zákonodárci chtějí rychlejší růst platů, než státní zaměstnanci, měli by jim důvěryhodně a transparentně vysvětlit, proč by to tak mělo být,“ tvrdí Středula.

„Celé mi to připomíná staré pořekadlo někomu rovně, jinému rovněji,“ glosuje Josef Středula situaci v rozhovoru pro INFO.CZ před pondělním jednáním tripartity, která se bude růstu platů věnovat. Naráží tím na to, že poslancům by jejich platy měly od příštího roku vzrůst o 10,2 procenta. U řadového poslance by se tak jeho plat zvýšil z aktuálních 82 400 korun na víc než 90 tisíc. K sumě se připočítávají bonusy a poslanecké náhrady, například předseda Sněmovny si tak přijde i na více než dvě stě tisíc korun měsíčně.

„Podle mě by ale tempo růst platu poslanců nemělo být výraznější, než tempo růstu platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Není možné, aby ti, kteří to platí, měli menší růst platů, než ti, kteří z toho čerpají. Politik by na tom měl být stejně, jako státní zaměstnanec, dynamika růstu by měla být shodná,“ míní Středula. A pokud už by měl být nárůst platů zákonodárců vyšší, měli by alespoň přijít s důvěryhodným vysvětlením, proč tomu tak je.

Šéfa odborářů v pondělí čeká další kolo jednání o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Zatímco ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již dříve naznačila, že je ochotna platy zvýšit o tři procenta, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová požaduje růst o více než pět procent a Středula chce růst o procent osm.