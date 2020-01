Slučování pravice se vzdaluje. V čele KDU-ČSL je Jurečka, stranu chce vyvést z davu opozice | info.cz

Novým předsedou KDU-ČSL byl v sobotu zvolen Marian Jurečka. Svůj hlas mu dalo 205 delegátů, odevzdáno bylo 357 platných hlasů. Podle zákulisních informací je pravděpodobné, že s ním ve vedení zasednou také jeho protikandidáti, tedy Tomáš Zdechovský, který nakonec do volby o předsedu nešel, a Jan Bartošek. Jurečka už před sjezdem řekl, že preferuje samostatný postup lidovců ve volbách. Aspoň v případě, že nebude změněn volební zákon. Ve svém nominačním projevu pak lidovce vyzval, aby netrpěli poraženectvím.

„Ztrácíme se v davu opozice, místo o našich prioritách se pořád mluví o tom, s kým do voleb půjdeme, anebo s kým nepůjdeme,“ řekl ve svém nominačním projevu mimo jiné nový předseda lidovců Marian Jurečka. Skoro by se dalo říct, že jde o odpověď na základní strategickou otázku. Jurečka už před sjezdem totiž vcelku explicitně řekl, že bude preferovat samostatnou kandidaturu lidovců ve volbách do dolní komory.

Pokud se tady tedy již několik let mluví o nějakém integračním tahu ve středu stranické soustavy a napravo od něj, po dnešku je zjevné, že se ho lidovci nejspíš nebudou účastnit. Jurečka ostatně ve svém projevu zdůraznil, že se KDU-ČSL musí pokusit oslovit všechny voliče, a tedy nikoli jen svůj tradiční elektorát. Mimo jiné zmínil voliče ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých, Pirátů nebo hnutí ANO.

Zároveň bude chtít usilovat o hlasy také těch lidí, kteří doposud k volbám spíše nechodí. „Byl jsem propagátorem aliance se STAN, nevyšlo to, musíme se poučit – nevytvářejme velká očekávání. Jsem poučeným realistou,“ dodal s tím, že preferuje samostatnou a suverénní politiku. Možná není od věci připomenout, že Jurečka v minulosti nebyl tak ostrým kritikem Andreje Babiše.

STRUNC! Rozhovor s Marianem Jurečkou autor: INFO.CZ

Ostatně pokud Jan Bartošek řekl, že nechce být ve vládě s trestně stíhaným politikem, navrch přidal, že požaduje také čisté lustrační osvědčení, Jurečka nic podobného nezmínil. Faktem ale je, že to napravil na tiskové konferenci ihned po svém zvolení. Vše ostatní je spíše o akcentech, pokud jde o programatiku, ani jeden z kandidátů se nějakým zásadním způsobem nelišil od ostatních. Každý z nich akcentoval tradiční témata lidoveckého programu.

Podle Jurečky musejí být lidovci stranou populární, ale nikoli populistickou. Hodně se věnoval také ochraně přírody, sociálním tématům nebo dostupnému bydlení. „Musíme být na straně pracujících rodičů, na straně lidí práce a podnikatelů. Oceňme maminky, za každé dítě o 500 korun vyšší důchod,“ řekl například. Zasadit se chce také o to, aby vznikla „lítačka“, která bude platit na všechny vlakové tratě i městskou hromadnou dopravu napříč republikou.