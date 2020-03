Státu jsme otevřeli oči, říká podnikatel, který s dobrovolníky rozjel infolinku ke koronaviru | info.cz

Kde se vzal nápad na zprovoznění telefonické linky?

Můj kolega Honza Barta analyzuje celkovou situaci ohledně koronaviru poměrně hluboce, proto jsme se o tom bavili i v rámci firmy – co by se mělo dělat, jaký je ten správný přístup. Minulý čtvrtek jsme navíc měli několik případů v našem okolí, kdy se lidé nedokázali dostat na hygienu, ačkoliv byli rizikoví, případně přestože měli zdravotní problémy, tak se nemohli dovolat na tísňové linky.

Proto jsme se ještě ve čtvrtek večer domluvili na schůzce s Pavlem Šimečkem z firmy Keboola a Pavlem Zimou ze Seznamu, dali hlavy dohromady a další den jsme přišli na Úřad vlády, kde jsme měli jednání s premiérem. Ukazovali jsme mu tam věci, se kterými můžeme pomoci. Podstatné bylo zlepšení informovanosti, protože bylo zřejmé, že komunikační systémy jsou přetížené, nabídli jsme také pomoc s trasováním lidí, jednak manuálně pomocí call centra a jednak s využitím dat telefonních operátorů. Během dne jsme se tedy domluvili na prioritách a přibližně od pátku večer jsme na tom začali pracovat.

Jak to celé probíhalo?

V pátek jsme rozhodili sítě mezi komunitu lidí, zda by měli zájem nám s tím pomáhat, obratem se nám jich ozvalo asi 600. Zájem byl obrovský, každý přišel s něčím, co umí, s nějakými zdroji, zorganizovala se tak komunita, ve které jsme si rozdělili práci do několika projektů. Našla se spousta šikovných a kvalitních lidí, díky tomu se udělala například i spousta rezervačních systémů pro nemocnice na objednávání klientů a dalších menších projektů. Nicméně hlavní projekty, na kterých pracujeme, jsou tři. Jedním z nich je právě to informační centrum 1212, další je trasování pacientů hygieny a poslední je velké trasování s pomocí dat operátorů, které se zdá, že se včera podařilo prolomit.

Prolomit? Na čem to stálo?

Šlo o nějaké právní věci. My jsme všichni z technologických firem a hodně si dáváme pozor i na soukromí, takže jsme chtěli ten projekt udělat pořádně. Vymýšleli jsme, jak to postavit tak, aby se riziko jakéhokoliv zneužití limitně blížilo nule. To se řešilo několik dní, naštěstí zájmy všech zúčastněných byly velmi podobné – abychom z celé té situace vyšli jako republika co nejlépe.

Ohledně té komunity – lze se do ní ještě přidat, pokud by měl někdo zájem přispět?

My jsme ji nyní uzavřeli a přidat se dá de facto už jen na pozvání. Koho ale určitě nabíráme, jsou operátoři pro linku 1212. Po jejím spuštění na přelomu týdne tam byl okamžitě nával telefonátů, šlo o několik desítek tisíc hovorů. Zatím přitom máme asi 200 operátorů, takže je jasné, že je to nepoměr.

Pokud by nám chtěl někdo pomoci s hovory, určitě se ozvěte. Ideálně bychom potřebovali skupiny po deseti lidech, protože nemáme kapacity zaučovat jednotlivce. Také bych požádal veřejnost, aby si nejdřív zkusili sami informace najít na webu, případně skrze chatbota na stránkách koronavirus.mzcr.cz, a pokud možno telefonní linky nechali otevřené pro lidi, kteří neumějí pracovat s internetem.

Jakým způsobem se vám případně mají dobrovolníci ozvat?

Muže to být přes Pale Fire Capital, většinou si nás ale lidé najdou na linkedinu a pošlou nám zprávu.

Kdo typicky na informační lince pracuje?

Typicky je to parta lidí, která pracuje v jedné firmě, která si řekne, že chce pomoct.

Je možné pomoci třeba jen na pár hodin denně?

Zatím hledáme především ty, kteří nám dávají třeba osmihodinové časové bloky, abychom dokázali lépe plánovat kapacitu. Myslím ale, že se během krátké doby dokážeme nadechnout tak, abychom brali i ty, kteří mohou na kratší čas.

Jak vypadala jednání se státem, s vládou? Setkali jste se s pozitivní odezvou?

Myslím, že my jsme poměrně rozšířili obzory lidem na druhé straně stolu. Technologický sektor v Česku – na to, jaká jsme malá země – je velmi dobře vyvinutý, je tady spousta chytrých lidí. My jsme tak na jednání přinesli nápady, které pro ně byly docela nové. Do té doby byl například předpoklad, že trasování dává smysl do sta nakažených. My si myslíme, že se to dá dělat v daleko větším měřítku. Stejně tak trasování pomocí operátorů byla poměrně nová věc.

Na té nejvyšší úrovni byly naše nápady a nabídka pomoci přijaté velmi pozitivně a dostali jsme okamžitou podporu tyhle věci začít řešit, takže je tady zájem to dělat. Samozřejmě to naráží na to, aby to proteklo celým tím úřednickým aparátem. Během toho jsme potkali spoustu lidí, kteří nám pomáhali, co to šlo, a pomalu ani nespali. Na druhé straně se ale setkáte i s těmi, kdo se bojí udělat jakékoliv rozhodnutí. Je to jako v privátním sektoru, lidé jsou všelijací.

Co máte v plánu dále?

Stále potřebujeme zvětšit kapacitu, protože jsme pořád na těch 200 operátorech. Rádi bychom to dostali přibližně na 500. To je náš nejbližší plán, kromě toho byl paralelně spuštěný projekt, který pomáhá trasovat lidi, kteří přišli do styku s někým, kdo byl pozitivně testovaný. Budeme extrémně intenzivně pracovat na tom trasovacím projektu s využitím dat mobilních operátorů.

Co se týče té telefonické linky, tak si myslíme, že bude zapotřebí minimálně po dobu jednoho měsíce. Zatím nikdo neumí říct, kde se ta situace zastaví a jak to celé bude pokračovat, paradoxně si proto myslíme, že ty největší nápory teprve přijdou. Právě proto potřebujeme kapacitu navyšovat.